هذا هو مُنافس شبيبة القبائل في كأس “الكاف”

تعرّف فريق شبيبة القبائل مساء السبت، على مُنافسه في الدور الثاني من عمر كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، نسخة 2021-2022.

وكانت “الكاف” قد أعفت فريق شبيبة القبائل من خوض مقابلتَي الدور الأوّل، مثلما هو الشأن لِنادي شبيبة الساورة.

وسيلعب فريق “الكناري” مع نادي الجيش الملكي المغربي، حيث يخوض مُمثّل الكرة الجزائرية لقاء الذهاب خارج القواعد، بينما تُجرى مباراة العودة بِأرض الوطن. شهر أكتوبر المقبل.

وكان نادي الجيش الملكي المغربي قد تأهّل في الدور الأوّل، على حساب فريق جواميس بورغو البنيني. بعد الفوز بِميدانه ذهابا (3-1)، والتعادل سلبا خارج القواعد مساء السبت.