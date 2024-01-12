هذا هو نشاط “الخضر” الخاص بِيوم الجمعة

خرج لاعبو المنتخب الوطني الجزائري صباح الجمعة للنّزهة، على مقربة من فندق الإقامة بِمدينة بواكي الإيفوارية.

وأراد النّاخب الوطني جمال بلماضي تبديد الضّغط عن لاعبيه، من خلال دعوتهم إلى هذه المشي الخفيف.

وبعد ذلك، حضر زملاء القائد رياض محرز جلسة شرح وتوجيه عن طريق الفيديو، ثم أقاموا صلاة الجمعة بِمقرّ الإقامة.

وفي المساء، أجرى لاعبو المنتخب الوطني ثالث حصّة تدريبية لهم بِكوت ديفوار.

ويستعدّ “الخضر” لِمواجهة أنغولا سهرة الإثنين المقبل، بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات لِكأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار.