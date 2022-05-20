هذا هو نور الدين غوالي مستشار رئيس الجمهورية الجديد لشؤون التربية والتعليم العالي

عين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بموجب مرسوم رئاسي، نور الدين غوالي مستشارا لرئيس الجمهورية مكلفا بشؤون التربية الوطنية والتعليم العالي.

وشغل غوالي منصب الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهو حاصل على ليسانس رياضيات من جامعة وهران سنة 1975، ومهندس دولة في الإعلام الآلي، من المدرسة الوطنية العليا للميكانيك في نانت.

وحصل نورالدين غوالي على ماجستير في الرياضيات 1984 من جامعة وهران، ودكتوراه في الإعلام الآلي عام 1988، المدرسة المركزية في نانت.

ودخل غوالي مجال التدريس الجامعي وشغل منصب أستاذ جامعي منذ عام 1998.

وتقلد منصب نائب رئيس الجامعة المكلف بشؤون التخرج بجامعة تلمسان 1982-1984، ونائب المدير المسؤول عن البحث بمعهد العلوم الدقيقة 1988-1989 ثم نائب مدير الجامعة المكلف بالبحوث جامعة تلمسان 1998-1999.

وسنتي 1999-2000 تقلد منصب عميد كلية العلوم بتلمسان وثم رئيس جامعة تلمسان 2000-2015.

كما شغل منصب رئيس المؤتمر الإقليمي لجامعات الولايات الغربية 2012 إلى 2015، وتقلد مناصب أخرى منها منصب المدير العام للتكوين والتعليم بوزارة التعليم العالي بين2015-2018.

أخر منصب تقلده كان الأمين العام لوزراة التعليم العالي والبحث العلمي منذ جوان 2020.