هذا هو هدف منتخب فرنسا في المونديال

كشف رئيس اتحاد فرنسا لِكرة القدم فيليب ديالو، الجمعة، عن هدف منتخب بلاده في كأس العالم 2026.

وفي دور المجموعات للمونديال، يواجه منتخب “الديكة” كلا من فرق السنيغال والعراق والنرويج، في الـ 16 والـ 22 والـ 26 من جوان المقبل، على التوالي.

وقال فليب ديالو عن الهدف: “الوصول إلى نصف النهائي، على أقل تقدير”.

وكان منتخب فرنسا قد نشّط نهائي المونديال السابق بِقطر في عام 2022، وخسره أمام الفريق الأرجنتيني.

وفسّر رئيس اتحاد الكرة الفرنسي الهدف المضبوط، في تصريحات إعلامية لِإذاعة “فرانس أنفو”: ” بِكل موضوعية، ندخل هذه البطولة بِفكرتَين: الطموح لأن فرنسا تحتل المركز الأول في تصنيف الفيفا. وهنا لا مجال للاختباء. لكن علينا التحلّي بِالتواضع”.

ورغم اعترافه بخبرة المدرب ديديي ديشان واحترافية اللاعبين، أبدى فيليب ديالو نوعا من القلق، بِسبب الحرّ الشديد في أمريكا، حيث تُجرى مقابلات منتخب “الزرق” في دور المجموعات. ناهيك عن تنظيمها على الساعتَين الثالثة بعد الزوال (مقابلتا السنيغال والنرويج) والخامسة مساءً (مباراة العراق) بِالتوقيت الأمريكي.