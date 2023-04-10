هذا هو هدّاف البطولة الوطنية

يتصدّر لائحة ترتيب هدّافي بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم، لاعب زار الشّباك في عشر مناسبات.

وأُقيمت فعّاليات الجولة الـ 22 سهرة الأحد، فأفرزت تصدّر لاعب فريق أمل الأربعاء زين محمد تومي سيّاف للائحة الهدّافين. بعد أن هزّ شباك نجم مقرة مرّتَين.

ويتموقع في المركز الثاني لاعب اتحاد خنشلة سفيان بيازيد، بِرصيد 9 أهداف، آخرها أمام مولودية وهران.

وإذا كان بيازيد قد أمضى هدفا واحدا من ركلة جزاء، فإن تومي سيّاف وقّع هدفَين.

وخاص اتحاد خنشلة لِحدّ الآن 20 مباراة، بينما لعب أمل الأربعاء 22 مواجهة.

ويُمثّل تومي سيّاف (28 سنة) – ابن أرزيو (ولاية وهران) – ألوان نادي أمل الأربعاء حتى الصّيف المقبل.

ويرتبط بيازيد (26 سنة) – ابن النزلة (ولاية تقرت) – مع نادي اتحاد خنشلة بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2024.

وشارك سفيان بيازيد مع المنتخب الوطني المحلّي في “شان” 2023، بينما لم يسبق لِزين محمد تومي سيّاف ارتداء أزياء المنتخبات الوطنية.