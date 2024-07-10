هذه آجال تسديد منح وعلاوات ومرتبات الأساتذة المتعاقدين

أوامر بصرفها للمعنيين قبل 31 ديسمبر المقبل

أمرت وزارة التربية الوطنية مديرياتها الولائية بأهمية تنفيذ عدة أعمال على أرض الواقع، ابتداء من شهر سبتمبر المقبل وإلى غاية انقضاء الموسم الدراسي المقبل 2024/2025، إذ شددت على أهمية تسديد المستحقات المالية للأساتذة المتعاقدين على مناصب شاغرة أو عطل مرضية، في آجال أقصاها 31 ديسمبر المقبل، إلى جانب الحرص على دفع منحة المردودية للثلاثي الثالث ومنحة التمدرس قبل تاريخ 30 سبتمبر القادم كآخر أجل.

وبناء على الإجراءات العملياتية المرتبطة بتحضير الدخول المدرسي المقبل، والمصادق عليها من قبل الوزارة الوصية، طلبت مديرية الموارد المالية والمادية من مديري التربية للولايات إنجاز سبعة أعمال على أرض الميدان.

ويتعلق الأمر بالتكفل بدفع مستحقات الأساتذة المتعاقدين على مناصب شاغرة أو عطل مرضية، بداية من تاريخ التأشير على ملفات المعنيين من قبل مصالح الرقابة المالية وإلى غاية 31 ديسمبر كآخر أجل، إلى جانب الحرص على تسديد المنح العائلية، انطلاقا من تاريخ 2 نوفمبر المقبل وإلى غاية 30 منه، علاوة على السهر على صرف منحة المردودية للثلاثي الثالث، ومنحة التمدرس الخاصة والمقدرة قيمتها بـ5 آلاف دينار، بعنوان سنة 2024، بدءا من 20 سبتمبر القادم إلى غاية 30 منه.

توزيع الكتاب المدرسي المجاني في آجال أقصاها 30 نوفمبر

بالإضافة إلى ذلك، أمرت نفس المديرية مديريها التنفيذيين بالحرص التام على تسديد “العلاوة الجزافية” للقائمين على عملية بيع الكتاب المدرسي، وذلك انطلاقا من الفاتح سبتمبر المقبل إلى غاية 30 نوفمبر، فضلا عن الالتزام المطلق بفتح حساب مالي خاص لدى خزينة الولاية لكل داخلية ابتدائية ومتوسطة وثانوية جديدة، ابتداء من الفاتح سبتمبر إلى غاية 15 نوفمبر المقبل كأقصى تقدير، علاوة على العمل على إعداد البطاقة الوصفية نموذج “933” للمؤسسات المدرسية المعنية للنظامين الداخلي ونصف الداخلي للسنة الدراسية 2024/2025، باحترام المقاييس المعمول بها، وإرسالها إلى مديرية الموارد المالية والمادية، وذلك في الفترة من الفاتح سبتمبر إلى غاية 15 أكتوبر المقبل، إلى جانب التكفل التام بعملية توزيع الكتاب المدرسي، في إطار المجانية بعد ضبط قوائم التلاميذ، بدءا من الفاتح سبتمبر إلى غاية 30 نوفمبر المقبل.

دراسة نتائج “السانكيام الجديد” بدءا من الفاتح أكتوبر إلى غاية 30 نوفمبر

وفي الشق التربوي، دعت الوصاية مديري التربية للولايات ومفتشي التعليم الابتدائي ومفتشي التعليم المتوسط ومديري المؤسسات التربوية إلى دراسة نتائج امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي في دورته الثانية، في الفترة من الفاتح أكتوبر إلى غاية 30 نوفمبر المقبل، إلى جانب الحرص على تنظيم “التقويم التشخيصي”، وذلك بداية من الأسبوع الأول والثاني بعد الدخول المدرسي المقبل، على أن تستمر العملية دون توقف طيلة السنة الدراسية.

دراسة نتائج “البيام” و”الباك” بدءا من 13 أكتوبر المقبل

وفي نفس الإطار، أمرت الوزارة الوصية من خلال المديرية العامة للتعليم، مديريها التنفيذيين وبالتنسيق المباشر مع مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، بتحليل نتائج الامتحانات المدرسية الرسمية، بدءا من 13 أكتوبر المقبل إلى غاية 31 منه، إلى جانب التكفل بتسجيل الأطفال في أقسام التربية التحضيرية، انطلاقا من تاريخ الـ6 أكتوبر إلى غاية 10 منه، علاوة على القيام بالتسجيل الاستثنائي للتلاميذ بأقسام السنة أولى ابتدائي من تاريخ 22 سبتمبر المقبل إلى غاية 26 منه.

المعالجة البيداغوجية للناجحين في “السانكيام” مع بداية الدخول

فضلا عن ذلك، أكدت الوزارة بأن مديريات التربية للولايات مطالبة بتطبيق الترتيبات المتعلقة بتنظيم عملية إعادة إدماج التلاميذ المعنيين برسم الموسم الدراسي 2024/2025، انطلاقا من نهاية شهر سبتمبر المقبل وبداية شهر أكتوبر، مع أهمية قيام مديري التربية ومديري المتوسطات بمهمة تنظيم “المعالجة البيداغوجية”، لتلاميذ أقسام السنة أولى متوسط خلال الأسبوع الأول والثاني بعد الدخول المدرسي، على أن تستمر العملية خلال السنة الدراسية المقبلة.

وبخصوص الملف الرقمي، أمرت مديرية الأنظمة المعلوماتية بالوزارة مديري التربية للولايات ورؤساء المؤسسات التربوية بوضع الألواح الإلكترونية، تحت تصرف تلاميذ المدارس الابتدائية المستفيدة، شهر سبتمبر المقبل.

إخضاع التلاميذ لفحوصات طبية على مدار 30 يوما

أما مديرية دعم الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي بالوزارة، فقد طلبت من جهتها مديريات التربية للولايات والمؤسسات التربوية بأهمية تنفيذ سبعة إجراءات عملياتية على أرض الواقع، ويتعلق الأمر بإحصاء التلاميذ الممنوحين للنظامين الداخلي ونصف الداخلي، وكذلك منح التجهيز “تلاميذ شعبة التقني الرياضي”، ابتداء من الفاتح أكتوبر إلى الـ10 منه، إلى جانب الحرص على عقد اجتماعات اللجنة الولائية لدراسة “المنح الدراسية”، والمصادقة عليها في الفترة من 15 وإلى غاية 31 أكتوبر المقبل.

إلى ذلك، فقد أمرت نفس المديرية مديريها الولائيين والجماعات المحلية ومديريات الصحة ووحدات الكشف والمتابعة، بإعداد رزنامة لنقل التلاميذ من وإلى وحدات الكشف والمتابعة لإجراء الفحوصات الطبية ومتابعة تنفيذها، انطلاقا من 15 سبتمبر إلى 15 أكتوبر المقبل، إلى جانب الحرص على تقديم الوجبات الغذائية في المطاعم المدرسية، في اليوم الأول من الدخول المدرسي المقبل، وإلى غاية انتهاء الموسم الدراسي، علاوة على مواصلة إلحاق المدارس الابتدائية، والتي لا تتوفر على مطاعم مدرسية بمطاعم مركزية، في الفترة من تاريخ 25 أوت الداخل وإلى غاية 5 سبتمبر المقبل.

بالإضافة إلى ما سبق، فإن الجماعات المحلية ومديريات التربية للولايات مطالبة وجوبا أيضا بمتابعة عملية تموين المطاعم المدرسية، بدءا من تاريخ 25 أوت المقبل، لتبقى العملية مستمرة طيلة السنة الدراسية، إلى جانب انخراط مديري التربية والمؤسسات التربوية وجمعيات أولياء التلاميذ، في مسعى إعلام التلاميذ وأوليائهم بشروط الاستفادة من “المنح الدراسية”، وتحسيسهم بأهمية النظامين الداخلي والنصف الداخلي، وإعلامهم بتاريخ فتح الهياكل المخصصة لهما، وذلك في الفترة من الفاتح سبتمبر إلى غاية 30 منه.

تكوين أساتذة الإنجليزية والرياضة الجدد بدءا من الفاتح سبتمبر

وفي الجانب الخاص بالتكوين، دعت الوزارة مديريات التربية للولايات إلى ضرورة تكوين أساتذة المدرسة الابتدائية الجدد في مادتي اللغة الإنجليزية والتربية البدنية والرياضية، في الفترة من الفاتح سبتمبر إلى غاية 11 منه، إلى جانب الحرص على تعيين وتنصيب منتوج التكوين للمستخدمين الإداريين، بداية من تاريخ الدخول المدرسي المقبل للمستخدمين الإداريين، فضلا عن استخراج محاضر التنصيب الخاصة بالأساتذة المشاركين في الحركة التنقلية بعنوان السنة الدراسية 2024/2025، من الأرضية الرقمية للوزارة مع بداية الدخول المدرسي المقبل.