هذه آخر المستجدات في قضية الشاب الروسي ضحية القرش بمصر!

فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في حادث هجوم قرش الغردقة بمصر، تكشفت تفاصيل جديدة قبل اللحظات الأخيرة من حياة الشاب الروسي ضحية الحادث.

وذكرت مصادر لموقع “سكاي نيوز عربية” أن الشاب الروسي وعائلته لم يأتوا لمصر بغرض السياحة، ولكن من أجل الإقامة الدائمة، وبالفعل جهز الأب بعض الأوراق لذلك.

وقال مؤسس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالغردقة، حسن الطيب، إنه بعد وقوع الحادث وخلال تواجد والد الضحية بمكان الواقعة علموا منه أنه جاء لمصر مع ابنه منذ فترة قريبة بغرض الاستثمار والإقامة بشكل دائم.

وأشار إلى أن والد الضحية دخل بالفعل في شراكة مع أحد أبناء الغردقة للاستثمار في مجال العقارات والاستيراد والتصدير بين مصر وروسيا.

وكانت وزارة البيئة قد قررت صيد سمكة القرش التي تسببت بوفاة الشاب الروسي لتشريحها بمعرفة الخبراء، وبيان سبب خروجها للشاطئ، وهجومها على البشر.

وفي وقت سابق أوضح رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة المصرية، محمد سالم، لموقع “سكاي نيوز عربية” أن السمكة من نوع “تايغر”، ويرجح أنها ارتكبت هجومين سابقين بالغردقة ومرسى علم.

ووفق سالم، فإنه من المرجح أن يكون هناك خلل ما أصاب السمكة، لأن تعمد هجوم القرش على البشر بهذا الشكل غير معتاد.

بالفيديو: قضية التهام قرش لسائح روسي بمصر.. خبير يكشف سرا خطيرا!

وكان خبير مصري قد كشف سرا خطيرا عقب الضجة الإعلامية الواسعة التي أثارتها قضية التهام قرش قاتل لسائح روسي قبالة سواحل مدينة الغردقة.

وقالت صحف مصرية إن الأستاذ بالمعهد القومي المصري لعلوم البحار بالبحر الأحمر، محمود دار، أوضح نقاطا هامة بعد تشريح سمكة القرش التي تم اصطيادها عقب مهاجمتها للسائح.

وفي حديثه مع برنامج التاسعة على القناة الأولى الرسمية المصرية، أكد أن “القرش القاتل” سمكة أنثى، وطولها حوالي 4 أمتار، وأن أمعاءها فارغة تماما باستثناء بعض أشلاء جثة السائح الروسي.

وحسب حديثه فإن هذا النوع من الأسماك يعيش في أعماق تصل إلى 20 مترا، موضحا أنهم في فترة منع الصيد وغذاء هذه الأسماك متوفر، لكنها تخرج للمناطق القريبة من الشاطئ في ثلاث حالات”.

الحالة الأولى حسب محمود دار، تتعلق بإلقاء بعض المراكب أسماكا نافقة في المياه، والثانية تتعلق بتقديم أصحاب بعض المراكب طعاما للقروش “ما يغير من الطبيعية الغذائية لديها”، وفقا لحديثه.

أما الحالة الثالثة وهي “المرجحة” فهي تتمثل في خروج سمكة القرش لوضع مواليدها في المناطق الضحلة خوفا عليها من الذكور أو الأعداء.

وحسب الأستاذ بالمعهد القومي المصري لعلوم البحار فإن أنثى القرش تقوم بتأمين المنطقة وزيارتها قبل وضع المواليد لتتأكد من خلوها من “الأعداء الطبيعيين”، مشيرا إلى وقوع حادثة مشابهة، العام الماضي، في نفس التوقيت.

وأدى هجوم مماثل لسمكة قرش، في جويلية من عام 2022، إلى وفاة سائحتين، نمساوية ورومانية.

وأوضح الأستاذ بالمعهد القومي المصري لعلوم البحار، أن القرش عند دخوله “مرحلة الولادة” يكون في حالة هياج عصبي ولا يأكل حتى يضع الوليد.

وقال: “السمكة تنفذ غريزتها الطبيعية بوضع مواليدها في مكان آمن، وإذا وجدت أي كائن حي سواء إنسانا أو غيره تصاب بحالة من الهياج وتهاجمه، لشعورها بالخطر”.

والخميس، أعلنت السلطات الروسية، مقتل أحد مواطنيها في مدينة الغردقة المصرية إثر هجوم لسمكة قرش في المدينة المطلة على ساحل البحر الأحمر.

ونشرت القنصلية الروسية في مدينة الغردقة، بيانا عبر حسابها على تيليغرام، قالت فيه إن شابا روسيا اسمه فلاديمير بوبوف، من مواليد عام 1999، لقي مصرعه بعد هجوم قرش في منطقة “دريم بيتش” في حوالي الساعة الثالثة، بعد ظهر الخميس.

وبعد ذلك بساعات، أعلنت وزارة البيئة المصرية، أن فريقا مختصا نجح في اصطياد سمكة قرش يعتقد أنها وراء هجوم تسبب بوفاة سائح روسي في مدينة الغردقة المطلة على ساحل البحر الأحمر.

#الشروق شاهد نجاح جهود محافظة البحر الأحمر في اصطياد القرش الذي افترس سائح روسي الغردقة بمعاونة الصيادين pic.twitter.com/dfPi5YAkqi — Shorouk News (@Shorouk_News) June 8, 2023

وقالت وزارة البيئة المصرية في بيان إن “رجال محميات البحر الأحمر خلصوا إلى أن “سمكة قرش من نوع النمر هي من هجمت على أحد رواد الشاطئ مما أدى إلى وفاته”.

وتجذب الغردقة غواصين من جميع أنحاء العالم للتمتع بمياهها الصافية وشعابها المرجانية وأسماكها النادرة.

وتعيش أسماك القرش في البحر الأحمر، لكنها قليلا ما تهاجم السائحين إلا في حال تجاوز الحدود المسموح بها.

وتعد هجمات القروش في مصر نادرة إلى حد ما، لكن يتواجد في البحر الأحمر أكثر من 44 نوعا من الأسماك، يمكن أن يكون بعضها قاتلا.