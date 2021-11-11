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رياضة

هذه آخر تحضيرات “الخضر” في القاهرة قبل مواجهة جيبوتي

الشروق الرياضي
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هذه آخر تحضيرات “الخضر” في القاهرة قبل مواجهة جيبوتي
ح.م

واصل المنتخب الوطني تحضيراته في القاهرة، تحسبا لمباراة جيبوتي المرتقبة، زوال الجمعة على أرضية ميدان القاهرة الدولي.

وخضعت بعثة “الخضر” المتواجدة في القاهرة، صبيحة الخميس إلى تحاليل الكشف عن فيروس كورونا، وهي التحاليل التي أجريت للاعبين وبقية الوفد بمقر إقامة المنتخب.

وبعد إجراء التحاليل، خرج رفقاء القائد رياض محرز في نزهة قصيرة بمحيط الفندق، للخروج قليلا من روتين التدريبات اليومية.

وقبل وجبة الغداء برمج الناخب الوطني جمال بلماضي للاعبيه حصة فيديو، تعد الثانية في تربص القاهرة، وهي الحصة التي كانت مناسبة أخرى، للحديث عن طريقة اللعب، وكذا معاينة المنافس.

كما برمج الناخب الوطني تدريبات بالقاعة لعدد من اللاعبين، وفي حدود الرابعة مساء، انطلقت رابع وآخر حصة تجريبية للخضر، في ملعب القاهرة تحسبا لمباراة جيبوتي.

وكان ختام برنامج اليوم الأخير من تحضيرات المنتخب الوطني، بحصة علاج وتدليك في حدود الثامنة ونصف ليلا.

للإشارة فإنه تقرر خلال الاجتماع التقني الذي عقد الخميس، دخول المنتخب الوطني بالزي الأبيض في حين سيلعب منتخب جيبوتي بالزي الأخضر.

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