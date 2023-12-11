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الجزائر

هذه آخر مستجدات المدينة الإعلامية “ميديا سيتي”

الشروق أونلاين
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هذه آخر مستجدات المدينة الإعلامية “ميديا سيتي”
الوزير بلعريبي من الزيارة التفقدية لمشروع المدينة الإعلامية "ميديا سيتي"

تفقد وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، يوم الإثنين، مشروع المدينة الإعلامية “ميديا سيتي”. 

واجتمع الوزير بلعريبي حسب بيان الوزارة “مع مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز والقائمين على المشروع على غرار مديرية التجهيزات العمومية والمدير العام للتجهيزات العمومية على المستوى المركزي”.

وأمر بلعريبي “بحسن تسيير أشغال التهيئة الخارجية وإنجاز جميع القنوات على مستوى الأرضية وتحويل جميع الكوابل والقنوات التي تعيق عملية الإنجاز فيما بعد”.

وذلك “بعد الموافقة على مخطط جديد لعملية تحويل الشبكات على غرار شبكات الكهرباء، التزويد بمياه الشرب وكذا شبكة الألياف البصرية”.

كما أكد الوزير في تصريح له، أن “تحضير البنية التحتية بشكل جيد سيسهل إنطلاق الأشغال بالنسبة للمدينة الإعلامية فيما بعد”.

للإشارة فقد تمّ خلال هذا الاجتماع، “تقديم عرضا مفصلا من قبل مكتب الدراسات تضمن الدراسات المنجزة المتعلقة بأشغال التهيئة الخارجية، وأيضا عرض أشغال إنجاز القناة الرئيسية الإسمنتية”.

“لتغطية المساحة الإجمالية المتربعة على 75 هكتار والخاصة بتدفق مياه الأمطار وكذا مياه الصرف الصحي، حيث تم الإنتهاء من إنتاج مايقارب 250 من قنوات خرسانية بمقياس 2×2م”، حسب بيان الوزارة.

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