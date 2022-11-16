هذه آخر مستجدات ترشح الجزائر لاحتضان “كان” 2025

أكد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد زفيزف، أن الجزائر ستودع ملف ترشحها لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2025، قبل تاريخ 16 ديسمبر.

وقال زفيزف في تصريحات له صبيحة الأربعاء، قبل تنقله مع المنتخب الوطني إلى وهران: “حاليا نحن في نية الترشح، وبعد دفتر الشوط سنودع الملف قبل الآجال المحددة بـ 16 ديسمبر”.

وأضاف رئيس “الفاف”: ” هناك العديد من البلدان التي ستترشح لاحتضان “كان” 2025 “.

و تحدث زفيزف عن ملعب براقي، حيث قال: “أرضية الميدان لا تزال تحتاج إلى وقت حتى تكون جاهزة”.