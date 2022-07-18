هذه أبرز التطورات في قضية رجل الأعمال الفرنسي المتحرش بالمغرب

أصدرت السلطات المغربية، مذكرة بحث بحق أحد المشتبه فيهم في قضية جاك بوتيي، رجل الأعمال الفرنسي المتحرش بالمغرب.

وقالت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، الأحد، أن أحد المشتبه بهم الرئيسيين في قضية تستهدف الرئيس السابق للمجموعة الفرنسية للتأمين “أسو 2000” جاك بوتيي وعدد من معاونيه بتهمة التحرش الجنسي، قد فر وأصدرت السلطات مذكرة بحث بحقه.

ووُجّهت اتهامات إلى فرنسي وآخر مغربي في المغرب، في إطار قضية بحسب محامية صاحبات الشكوى المغربيات ورئيسة الجمعية، عائشة القلّة.

ووُضع المُتّهم الفرنسي رهن التوقيف الاحتياطي، السبت، بعدما أوقفته الشرطة 48 ساعة، حسبما قالت لوكالة فرانس برس.

ومَثل المتّهم المغربي أمام المدّعي العام في طنجة قبل أن يحيله الأخير على قاضي التحقيق في القضية نفسها، ولكن أُفرج عنه، بحسب المحامية.

وبذلك، تكون قد وُجّهت التهم لثمانية أشخاص، هم فرنسيان وستّة مغاربة منهم امرأتان، بعدما قدّمت موظّفات سابقات في مجموعة “أسو 2000” شكاوى بالتحرّش الجنسي.

وصدرت مذكرات توقيف بحق ستّة من المتّهمين، ووُجّهت إليهم تهم بـ”الاتجار بالبشر” و”التحرش الجنسي” و”الاعتداء غير اللائق” و”العنف اللفظي والمعنوي”.

ضحية مغربية جديدة لرجل الأعمال الفرنسي المتحرش تخرج عن صمتها

خرجت ضحية مغربية جديدة لرجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي عن صمتها، وكشفت تعرضها للتحرش الجنسي في الشكوى المقدمة للعدالة.

وبحسب ما أفاد محامو الادعاء فقد وُضع مشتبه به إضافي فرنسي الجنسية، رهن الاحتجاز لدى الشرطة.

وقال المحامي، عبد الفتاح زهرش، لوكالة فرانس برس خلال مؤتمر صحافي في طنجة (شمال البلاد)، “في المجموع، تمّ تقديم سبع شكاوى ضد (جاك) بوتيي والمتواطئين معه. وقرّر الضحايا خرق قانون الصمت وسيتبعهم آخرون”.

وحتّى الآن قدّمت ست مغربيات شكاوى.

وقالت عائشة القلة المحامية ورئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا التي نظّمت المؤتمر الصحافي إنه “تم وضع مشتبه به سابع يحمل الجنسية الفرنسية رهن الاحتجاز لدى الشرطة. ويُعرض خلال السبت أمام المدعي العام للملك”.

وفي السادس من جويلية، اعتُقل خمسة معاونين لبوتيي بعد شكاوى من موظّفات سابقات في فروع مجموعة “أسو 2000” (Assu 2000) (التي أعيدت تسميتها فيفالدي) في طنجة (شمال). وأّطلق سراح متهم سادس.

وأوضح محامو الادعاء أنهم متّهمون بشكل خاص بـ”الاتجار بالبشر” و”التحرش الجنسي” و”الاعتداء غير اللائق” و”العنف اللفظي والمعنوي”.

حصلت هذه الوقائع بين العام 2018 وأبريل 2022 في الفروع المغربية التابعة لعملاق السمسرة في فرنسا.

وقالت القلة السبت “جاك بوتيي ومعاونوه هم في الحقيقة عصابة إجرامية منظمة”. وأكدت أنّ التحقيق الجاري “سيكشف عن ضحايا آخرين ومتواطئين آخرين”.

وأفاد عدد من المشتكيات عن مضايقات جنسية منهجية وتهديدات وترهيب داخل الشركة الفرنسية في طنجة.

ورفعت أربع شابات في المغرب شكاوى قضائية ضد بوتيي، المعتقل في قضية “اغتصاب قاصر”، وفق ما أعلنت جمعية حقوقية تؤازرهن، الجمعة، بطنجة.

وخلال المؤتمر الصحافي، شجبت الشابات – اللواتي تحدّثن شريطة عدم الكشف عن هويتهن وحمايتهن بنظارات داكنة – “حملة ترهيب في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي” نفذتها “عشيرة البوتيي”.

وقالت إحداهن “الكابوس يتواصل، لقد هدّدونا، وأهانونا وحاولوا رشوتنا لكن من دون جدوى!”.

وتم توجيه الاتهام إلى بوتيي وهو رجل أعمال ثري يبلغ 75 عاماً، في مايو في باريس بعد فتح تحقيق أولي في منتصف مارس مع خمسة أشخاص آخرين، بتهمة الاتجار بالبشر واغتصاب قاصرات.