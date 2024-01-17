هذه أبرز الملفات التي درسها اجتماع الحكومة

ترأس الوزير الأول نذير العرباوي، الأربعاء، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة عدد من الملفات والاستماع الى عروض تخص عدة قطاعات.

وحسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول ترأس نذير العرباوي، اجتماعا للحكومة، خصص لدراسة عدد من الملفات تتعلق بترقية حوكمة الرقابة المالية العمومية، تنفيذا لأحكام القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي الهادف إلى تكريس مقاربة جديدة لمراقبة النفقات.

كما استمعت الحكومة إلى عرض حول تنصيب المقاطعات الإدارية السبع الجديدة التي أمر رئيس الجمهورية باستحداثها بتاريخ 28 ديسمبر 2023، تجسيدا لالتزامه القاضي بإصلاح التنظيم الاقليمي وسير الإدارة المحلية بشكل يتماشى مع تطلعات المواطنين في تقريب الإدارة من المواطن.

كما تدارست التدابير والترتيبات المتخذة بما يضمن تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بهذا الشأن.

وأخيرا، وقفت الحكومة على المراحل النهائية لإنجاز مشروع التهيئة الطبيعية والبيئية والترفيهية لواد الحراش المرتقب انتهاء أشغاله في شهر مارس من السنة الجارية”.