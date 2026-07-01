هذه أبرز خبايا وصفة بيتكوفيتش للإطاحة بمنتخب سويسرا

بين معرفة المنافس وتفعيل الهجوم وروح المجموعة

أصبح حديث الجماهير الجزائرية منصبا على اللقاء الهام، المرتقب فجر هذا الجمعة، أمام منتخب سويسرا، في إطار الدور 16 من نهائيات كأس العالم، حيث يأمل الجميع في مواصلة المسيرة بنجاح بغية الذهاب بعيدا في نسخة هذا العام، خاصة بعد تجاوز عقبة الدور الأول بنجاح، ما يجعل زملاء محرز في طريق مفتوح لمواصلة التألق وصنع التميز، إذا عرفوا كيف يتفاوضون من موقع قوة أمام منتخب سويسرا، الذي يجمع الكثير على قوته مع إمكانية الإطاحة به، بالنظر إلى الإمكانات الفنية وروح المجموعة التي تميز تشكيلة المنتخب الوطني.

المنتخب الوطني في رواق جيد لمواصلة المغامرة المونديالية بنجاح، وبالمرة تحسين الإنجاز المحقق في نسخة 2014 بالبرازيل، حيث تعول العناصر الوطنية على قول كلمتها في اللقاء الهام والصعب، المرتقب فجر غد الجمعة أمام منتخب سويسرا بغية حجز ورقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي، وهو الطموح الذي يحذو الجميع في ظل الأجواء الإيجابية التي تميز محيط “الخضر”، خاصة بعد تجاوز مرحلة الضغط التي مر هبا أبناء بيتكوفيتش بعد الهزيمة في اللقاء الأول أمام بطل العالم منتخب الأرجنتين، من خلال التدارك أمام منتخب الأردن على وقع هدفين مقابل هدف واحد، ثم التعادل في لقاء مثير أمام منتخب النمسا، على وقع 3 أهداف في كل شبكة، ما يعكس الانتفاضة الهجومية التي عرفها “الخضر”، وهو مؤشر هام يوحي بإمكانية مواصلة التأكيد بغية الذهاب بعيدا في مونديال هذا العام، حيث سيكون مازة ورفاقه أمام تحد كبير لقول كلمتهم فوق الميدان، بغية صنع الفرجة وبعث الفرحة في قلوب الجماهير الجزائرية التي تتابع باهتمام مشوار “الخضر” في عين المكان وفي بقية الأماكن، وسط تفاؤل وإجماع على قدرة المحاربين في قول كلمتهم فوق الميدان، لتشريف الألوان الوطنية والإسهام في تألق الكرة الجزائرية في هذا المحفل العالمي الكبير.

ويتوفر المنتخب الوطني على عدة عوامل وخيارات تبدو في صالحه للصمود أمام منتخب سويسرا، والعمل على مباغتته والإطاحة به، وفي مقدمة ذلك معرفة المدرب بيتكوفيتش للكثير من خبايا المنافس، بحكم أنه أشرف على عارضته الفنية لمدة 7 سنوات كاملة، وحقق معه مسارا إيجابيا في المونديال وبطولة أمم أوروبا، كما أن أكثر من ثلث التعداد سبق له أن أشرف عليه حين تولى زمام منتخب سويسرا، وهو الأمر الذي يسهل له مهمة توفير الخيارات والأسلحة الفنية المناسبة التي تتماشى مع متطلبات هذا اللقاء، على ضوء نقاط قوة وضعف المنافس، علما أن منتخب سويسرا أبان عن مؤشرات إيجابية في مونديال هذا العام، بدليل إنهاء دور المجموعة في المرتبة الأولى برصيد 7 نقاط، في الوقت الذي سجل هجومه 7 أهداف مقابل تلقي دفاعه 3 أهداف، حيث استهل المسيرة بتعادل أمام قطر على وقع هدف في كل شبكة، قبل أن يسحق منتخب البوسنة والهرسك برباعية كاملة، مقابل هدف واحد، ثم حقق فوزا آخر أمام كندا بهدفين، مقابل هدف واحد، وهو ما يؤكد على نجاعة الخط الهجومي مقابل وقوع الدفاع في عدة هفوات، يمكن الاستثمار فيها، وهذا بصرف النظر عن تركيبته البشرية التي تتوفر على هجوم فعال ودفاع مستميت وحارس مرمى مميز. وفي السياق ذاته، فإن المدرب بيتكوفيتش سيركز على توظيف أوراقه الناجحة وفق وصفة تتماشى مع تحديات هذه المباراة الحاسمة، من خلال الحرص على تحصين الجهة الخلفية التي لا تزال تثير الكثير من القلق، بالنظر إلى تلقي عديد الأهداف إثر أخطاء وهفوات غير مبررة، ناهيك عن غياب الاستقرار في حراسة المرمى، وسط مؤشرات توحي بإمكانية عودة الحارس لوكا زيدان لتولي عرين “الخضر”، في الوقت الذي سيكون الرهان منصبا على ضمان ديناميكية خط الوسط بقيادة مازة الذي يجمع بين صناعة اللعب وإيجاد الحلول الفردية بمراوغاته وتمريراته الدقيقة، مع الاستعانة بخدمات القائد محرز الذي يجيد التوغل والفعالية في منطقة المنافس، خاصة بعد تسجيل ثنائية في مرمى النمسا، مثلما سيكون الرهان منصبا أيضا على بقية العناصر التي أبانت عن وجه إيجابي يسمح بإمكانية منح الإضافة وصنع الفارق وقلب الموازين، وفي مقدمة ذلك العائد بقوة حسام عوار، الذي أثبت حنكته في صنع الأهداف بتمريرات دقيقة وساحرة، إضافة إلى المجهود الكبير الذي يبذله شايبي، دون أن ننسى العمل القائم على مستوى الوسط الدفاعي، بقيادة بن طالب والبقية، وهذا بصرف النظر عن كثرة التغييرات الحاصلة في اللقاءات الثلاثة السابقة، وهي تغييرات بقدر ما تعكس غياب الاستقرار، فإنها تسمح ببعث روح المنافسة في المجموعة، حتى تفسح الجمال للبرهنة وإثبات الذات، بغية تشريف ألوان “الخضر”، في الوقت الذي يأمل الكثير في استفاقة المهاجم غويري الذي اكتفى لحد الآن بتسجيل هدف وحيد في مرمى الأردن، في الوقت الذي سيراهن المدرب بيتكوفيتش على ورقة البدلاء أملا في مباغتة المنافس، مثلما حصل مع بن بوعلي في لقاء الأردن، وتتوفر التشكيلة على أسماء تحذوها رغبة كبيرة لترك بصمتها في هذا اللقاء، على غرار بولبينة وحاج موسى وتيطراوي والبقية.

والواضح، أن الطاقم الفني بقيادة بيتكوفيتش قد حرص على منح الأهمية للجانب النفسي، من خلال مكافأته لاعبيه بطريقته الخاصة عقب كسب ورقة التأهل إلى الدور الثاني، وهو الأمر الذي يجعله يواصل الاستثمار في هذا الجانب لتعزيز روح المجموعة، وهذا موازاة مع العمل الكبير الذي قام به من الناحية الفنية، ولمسنا جاهزية التشكيلة حتى تكون في مستوى متطلبات لقاء سويسرا، وسط حرص كبير على تحصين خط الدفاع وتفعيل الهجوم والحرص على ضمان معركة خط الوسط التي ستكون مثيرة بين المنتخبين في هذا اللقاء.