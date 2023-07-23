هذه أبرز زيارات تبون الخارجية منذ انتخابه رئيسا للجزائر

منذ انتخابه رئيسا قام عبد المجيد تبون بـ10 زيارات دولة وزيارات عمل قادته إلى دول شقيقة وصديقة في كل من إفريقيا، آسيا وأوربا، صورة من الأرشيف.

منذ انتخابه في 12 ديسمبر 2019 رئيسا للجمهورية، قام عبد المجيد تبون بـ10 زيارات خارجية قادته إلى دول شقيقة وصديقة في كل من إفريقيا، أوروبا وآسيا. زيارات الدولة والعمل هذه تضاف إليها مشاركات أخرى في قمم ولقاءات رفيعة المستوى.

الرئيس عبد المجيد تبون استهل زيارات الدولة بزيارة للشقيقة تونس يوم 15 ديسمبر 2021، وهي زيارة دامت يومين. الزيارة قالت عنها الرئاسة في بيان أنها تندرج في إطار”تمتين علاقات الأخوة المتجذرة بين الشعبين الشقيقين وتوسيع مجالات التعاون والارتقاء بها إلى مستوى نوعي يجسد الانسجام التام والإرادة المشتركة لقيادتي البلدين وشعبيهما”.

بعد تونس، الوجهة كانت قطر

بعد تونس، وجهة عبد المجيد تبون كانت قطر حيث قام بزيارة دولة للإمارة أيام 19 و20 فيفري 2022. الزيارة حسب الرئاسة “تندرج في إطار تعزيز العلاقات الأخوية، بين الشعبين الشقيقين، ودفع أطر التعاون الثنائي، قدما، بما يجسّد متانة العلاقات وتجذرها، بين قيادتي البلدين وشعبيهما.”

رئيس الجمهورية وبعد زيارته لقطر قام بزيارة رسمية إلى الكويت يومي 22 و23 فيفري 2022. زيارة تندرج في “إطار العلاقات التاريخية الراسخة والأواصر الأخوية الوثيقة التي تربط بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة الكويت الشقيقة”.

كي يحل بعد ذلك عبد المجيد تبون في جمهورية تركيا وذلك في زيارة دولة تدوم ثلاثة أيام من 15 ماي 2022. الرئيس تحادث مع نظيره التركي “حول العلاقات الثنائية بين الجزائر وتركيا، وسبل دعمها وتعزيزها، بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك.”

بعد الزيارات التي قادت الرئيس عبد المجيد تبون إلى كل من تونس، قطر، الكويت وتركيا، وجهته كانت إيطاليا. زيارة الدولة التي دامت ثلاثة أيام من 25 ماي 2022.

“تكتسي الزيارة أهمية خاصة، في تمتين أواصر الصداقة التاريخية، وتعزيز العلاقات الثنائية، في عديد المجالات، وبخاصة الجانب الاقتصادي، ضمن رؤية جديدة للرئيسين، تهدف إلى بعث ديناميكية جديدة للحوار والتعاون الاستراتيجي، بين البلدين الجارين والصديقين”. هذا ما قالت الرئاسة عن زيارة الرئيس إلى إيطاليا.

صيف 2023 : أجندة خارجية نشطة للرئيس

ثاني بلد أوربي يزوره عبد المجيد تبون في زيارة دولة كان البرتغال. فحل رئيس الجمهورية في البرتغال يوم 22 ماي 2023 في زيارة دولة دامت يومين. الزيارة توجت بالتوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مختلف مجالات الشراكة والتعاون. ما ترجم “الإرادة المشتركة للبلدين من أجل تعزيز العلاقات الثنائية لترقى إلى مستوى التطابق التام بينهما في وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية.” حسب ما كتبته وكالة الأنباء الجزائرية.

في 13 جوان 2023، فوصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى روسيا في زيارة دولة دامت ثلاثة أيام بدعوة من نظيره الروسي. الزيارة قال عنها مسؤول روسي رفيع المستوى أنها “حدث تاريخي في العلاقات الودية التقليدية بين البلدين”.

كما أضاف “هذه الزيارة في مستوى عال وهي مهمة جدا نظرا لبرنامجها الكثيف والوفد الكبير المرافق للرئيس تبون، ونحن متأكدون أنها ستكون موفقة وناجحة وتساهم في تطوير العلاقات الودية التقليدية وروابط الصداقة والتضامن بين الشعبين والبلدين”.

عرف شهر جويلية 2023 حركية كبيرة حيث اتجه رئيس الجمهورية نحو ثلاثة وجهات في زياراته الخارجية : قطر، الصين وتركيا.

فعاد الرئيس عبد المجيد تبون مرة أخرى إلى قطر في زيارة عمل لمدة يومين تنطلق من 15 جويلية 2023. “بحث الزعيمان خلال جلسة المحادثات الرسمية سبل تعزيز وتطوير العلاقات التنائية في مختلف المجالات لاسيما الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة والتكنولوجيا بالإضافة الى مناقشة أبرز القضايا والمستجدات الاقليمية والدولية.” قالت الرئاسة.

لينتقل بعدها إلى الصين يوم الإثنين 17 جويلية 2023 في زيارة دولة دامت 5 أيام. زيارة تندرج في “إطار تعزيز العلاقات المتينة والمتجذرة وتقوية التعاون الإقتصادي بين البلدين الصديقين.”

وقد أكدت الجزائر والصين في بيان مشترك عقب المحادثات التي جمعت رئيسي البلدين “على مواصلة تكثيف التشاور السياسي وتوثيق التعاون الأمني مع تعميق الشراكة الإقتصادية وتعزيز التعاون العملي بين البلدين في كافة المجالات.”

ثالث وجهة لعبد المجيد تبون شهر جويلية 2023 كانت تركيا. حيث حل فيها قي إطار زيارة عمل يومي 21 و22 جويلية 2023. الرئيسان أثناء اللقاء الذي جمعهما تباحثا حول “العلاقات الثنائية من جميع الجوانب، وسبل تعزيز علاقات التعاون.”