هذه أبرز صفقات بورصة ميركاتو الموسم الجديد

مواهب هاجرت ودوليون عادوا إلى أرض الوطن

ينطلق الموسم الكروي الجديد على وقع العديد من المستجدات التي عرفها الميركاتو الصيفي، وسط رغبة مختلف الأندية الناشطة في القسم الأول إلى انتداب أفضل اللاعبين، ما جعلها تبرم صفقات هامة مع أسماء برزت خلال الموسم المنقضي وأخرى عادت من تجارب احترافية خاضتها في أوروبا والخليج، فيما اضطرت أندية أخرى إلى التكيّف مع إمكاناتها المالية، من خلال اللجوء إلى سياسة التشبيب أو جلب لاعبين تتوافق طلباتهم مع الميزانيات التي تتوفر عليها.

شهد الميركاتو الصيفي صخبا كبيرا وسط أجواء جمعت بين صنع الحدث وكثرة الجدل، بناء على نوعية الصفقات التي قامت بها مختلف الأندية الناشطة في حظيرة الكبار، حيث فرضت الفرق التي تتوفر على شركات عمومية منطقها، بعد استحواذها على أغلب الصفقات التي وصفها الشارع الكروي بالهامة، حيث شهدنا قدوم لاعبين دوليين فضلوا العودة إلى أرض الوطن، على غرار بلايلي وبن العمري ودرفلو وبن عيادة، إضافة إلى قديورة ومبولحي اللذين يكتشفان لأول مرة البطولة المحلية، كما سجلنا عودة الكثير من اللاعبين الذين سبق لهم أن خاضوا تجارب احترافية مختلفة في بطولات عربية وخليجية، في الوقت الذي عرف الميركاتو الصيفي مغادرة بعض المواهب الكروية أرض الوطن مفضلة خوض حظها مع الاحتراف في أوروبا والخليج، وفي مقدمتهم محيوص ولوصيف والبقية، فيما لم تكن لفرق أخرى خيارات كثيرة عدا العمل بالموجود، من خلال الاستثمار في انتداب عناصر شابة أو مغمورة أملا في تكوين مجموعة متكاملة تكون لها الكلمة لإحداث المفاجأة أو ضمان البقاء كهدف أساسي يحفظ ماء الوجه.

دوليون يعودون من بوابة العميد وبلوزداد

ومن بين الجوانب التي وقف عليها المتتبعون مع مطلع هذا الموسم، هو عودة عديد اللاعبين الدوليين إلى أجواء البطولة الوطنية بعد مشوار احترافي متنوع خاضوه مع عدة أندية عربية وأوروبية، وهي العودة التي قوبلت بآراء مختلفة، حيث ذهب البعض إلى وصف ذلك على انه حالة صحية تمنح الإضافة للبطولة، فيما ذهب آخرون إلى اعتبار عودة مثل هذه الأسماء على أنه تحضير غير مباشر للاعتزال، وقد عرفت مولودية باتنة انتداب اللاعب يوسف بلايلي قادما من الدوري الفرنسي، حيث حدثت له مشاكل مع فريقه أجاكسيو حالت دون إنهائه الموسم، ما جعله يراهن على انطلاقة جديدة مع مولودية الجزائر، والكلام يقال عن المدافع جمال بن العمري الذي حطّ الرحال من جديد في البطولة الوطنية بعدما حمل ألوان عدة أندية في الخليج وخاض تجربة احترافية قصيرة في فرنسا، حيث يبقى رهانه منح الإضافة لفريقه الجديد أملا في كسب ثقة المدرب الوطني جمال بلماضي للعودة مجدّدا إلى بيت “الخضر”، فيما عرف شباب بلوزداد هو الآخر جلب عدة لاعبين دوليين قادمين من أوروبا والخليج، في صورة أسامة درفلو وحسين بن عيادة، إضافة إلى المدافع قديورة والحارس مبولحي، اللذين يكتشفان لأول مرة البطولة الوطنية وسط تفاؤل بإمكانية إحياء مشوارهما من جديد، ولم لا العودة إلى المنتخب الوطني بناء على تصريحات بلماضي الذي أكد بأن أبواب “الخضر” مفتوحة لكل من هو قادر على صنع التميّز ومنح الإضافة.

عصافير نادرة تفضّل الهجرة نحو أوروبا والخليج

من جانب آخر، فقد شهدت البطولة الوطنية تصير عدة مواهب كروية نحو أوروبا والخليج، وهذا بناء على بروزها اللافت خلال الموسم الكروي المنصرم، وفي مقدمة ذلك لاعبي اتحاد الجزائر محيوص وهيثم لوصيف، اللذان شدّا الرحال نادي إيفرتون السويسري، ولاعب بلوزداد ميريزق الذي التحق بفريق فنزيلا البرتغالي، فيما تعاقد اللاعب دراوي مع الوداد البيضاوي المغربي ويوسف فلاحي من وفاق سطيف مع النادي البنزرتي التونسي، أما لاعب اتحاد بسكرة محمد أمين عبيد، فقد جرب حظه مع نادي حطين السعودي، وهي تجارب كروية بالمقدور أن تمنح آفاقا أوسع لهذه الأسماء بغية السير على خطى عطال وبن سبعيني وعمورة وزرقان والبقية، انطلاقا من أهمية الاحتراف للاعبين المحليين بعد بروزهم في البطولة الوطنية، على أمل مواصل تطوير إمكاناتهم حتى يتسنى لهم الذهاب بعيدا في مسارهم الاحترافي والمراهنة على تقمّص ألوان المنتخب الوطني من موقع قوة، خاصة وأن العديد منهم أتيحت لهم الفرصة بعد أن وجّهت لهم الدعوة في وقت سابق من طرف المدرب بلماضي.

أندية البحبوحة استحوذت على أغلب الصفقات

وقد وقف الكثير من المتتبعين على منطق الطبقية الذي أصبح واضحا في البطولة الوطنية، في ظل حيازة أندية على شركات عمومية تتولى متطلباتها المالية طيلة الموسم وفق ميزانيات ضخمة، وأندية أخرى تعاني الكثير لتسيير أمورها في ظل غياب مصادر تمويل كافية تمكنها من رفع سقف طموحاتها وأهدافها، ما يجعلها تكتفي بالإعانات الشحيحة التي تأتي من السلطات المحلية. وعلى هذا الأساس، فقد استحوذت “أندية البحبوحة” على أغلب الصفقات التي صنعت الحدث خلال الميركاتو الصيفي واحتكرته الكامل، ما جعل الأندية الضعيفة ماليا تنتظر ما تبقى في سوق التحويلات أو تسعى إلى انتداب لاعبين شبان وأسماء مغمورة من أقسام ومستويات مختلفة. وقد كان بطل الموسم شباب بلوزداد في مقدمة الفرق التي فرضت منطقها في الميركاتو الصيفي، بدليل انتداب أربعة لاعبين دوليين خاضوا تجارب احترافية مختلفة في أوروبا والخليج، ويتعلق الأمر بكل من مبولحي وقديورة وحسين بن عيادة وأسامة درفلو، إضافة إلى جلب عدة لاعبين أفارقة تعول إدارة الشباب على أن يمنحوا إضافة مهمة للنادي المقبل على عدة تحديات محلية وقارية. كما سارت مولودية الجزائر على نفس النهج، من خلال جلب بلايلي وبن العمري رفقة أسماء أخرى من فرق مختلفة مثل مهدي زرقان (نادي نيم الفرنسي) ومحمد زوقرانا (آساك ميموزا الإيفواري) والهداف سفيان بايزيد (اتحاد خنشلة). أما اتحاد الجزائر الحائز على كأس “الكاف” بقيادة بن شيخة، فقد جلب كل من نبيل لعمارة (النادي الإفريقي) وسيكو كوناتي (الملعب المالي) ومحمد أمين بوزيان (اتحاد المنستير/تونس)، إضافة إلى خير الدين طوال (شباب بلوزداد)، عبداللاي كانو (جوليبا المالي). أما صفقات بقية الأندية الأخرى الفاعلة، فقد كانت أغلبها من البطولة المحلية، على غرار شبيبة القبائل وشبيبة الساورة ووفاق سطيف وغيرها.

أندية التقشف استهدفت الفتات والمواهب وعيونها على إحداث المفاجأة

ولم يكن أمام الأندية الضعيفة مالية خيار سوى التكيّف مع إمكاناتها المتاحة، من خلال انتظار ما تبقى من بورصة التحويلات التي احتكرتها “أندية البحبوحة”، إضافة إلى استهداف أسماء كروية شابة برزت في القسم الثاني وبقية المستويات، كل ذلك وفق سياسة جمعت بين التقشف والحرص على بناء روح المجموعة، أملا في إحداث المفاجأة أو على الأقل ضمان البقاء بشكل مريح، مثلما يطمح إليه اتحاد بسكرة الذي يطالب مسيّروه بشركة وطنية تتكفل بـ”أبناء الزيبان”، ولو أن ذلك لم يمنع إدارة بن عيسى من جلب عدة لاعبين لهم اسمهم في القسم الأول، شأنهم في ذلك شأن اتحاد خنشلة الذي سعت إدارته إلى الاستثمار في المدرب التونسي مراد العقبي، إضافة إلى جلب لاعبين خاضوا تجارب احترافية في بطولات عربية وخليجية مختلفة، مثل سفيان خضايرية (الشعلة/ السعودية) وهشام العقبي (المحرق/ البحرين) وعبد الجليل مديوب (بوردو/ فرنسا) وإلياس يعيش (القادسية/ الكويت). وهو ما يوحي برفع سقف الطموحات لدى إدارة بوكرومة في ثاني موسم لأبناء الشابور في حظيرة الكبار، فيما نادي بارادو المعروف بسياسة التشبيب، فقد فضّل جلب عدة عناصر محلية، في صورة أحمد آيت عبد السلام (شباب بلوزداد) وكريست تولوينغا (ديابل نوار/ الكونغو) وفؤاد كرميش (شباب تيموشنت). في الوقت الذي اكتف فيه الصاعد الجديد نجم بن عكنون بجلب عدد قليل من اللاعبين، ووقع اختياره على محمد بوعيشة (أولمبي المدية) وياسين دغماني (أمل الأربعاء) ومحمد الأمين زماموش (نجم بن عكنون). والكلام ينطبق على الصاعد الآخر الاتحاد الرياضي السوفي الذي يعول على خبرة المدرب بلعطوي وبعض الوجوه الجديدة في صورة عبد الرحمن بورديم (شباب بلوزداد) وإبراهيم مرسلي (مولودية الجزائر) وإبراهيم بكاكشي (اتحاد الجزائر).

صعوبات “الحمراوة” وسطيف والبقية توحي بمشاكل قد تعصف بعدة أندية

وعلى وقع انطلاقة الموسم الجديد، يبدو أن حال بعض الفرق ليس بخير، بالنظر إلى الصعوبات والمشاكل التي تمر بها عدة منذ فترة التحضيرات الصيفية، على غرار مولودية وهران التي تأخرت كثيرا عن انطلاق التحضيرات، ناهيك عن المشاكل المالية والإدارية التي عطرت صفو النادي، ما حال دون ضبط الأمور في الوقت المناسب، بدليل أن المدرب التونسي معز بوعكاز انسحب قبل خوض مهامه ليخلفه خير الدين ماضوي، والكلام ينطبق على وفاق سطيف الذي مر مؤخرا بمتاعب بالجملة رغم تعاقده مع شركة سونلغاز لتمويله، بدليل انسحاب المدرب عبد القادر عمراني قبل انطلاق الموسم بأيام قليلة احتجاجات على عدم تأهيل اللاعبين الجدد، كما تفاجأ الشارع الكروي لرحيل المدرب لكناوي من نادي بارادو وغيرها من المستجدات المفاجئة التي تعكس معاناة الأندية قبل انطلاق الموسم، ما يوحي بمتاعب إدارية ومالية وتنظيمية يتطلب التحكم فيها في الوقت المناسب لتفادي عواصف هوجاء قد تتسبب في مستقبل مجهول لعدة فرق إذا استهانت مع هذا الأمر، بدليل سيناريوهات المواسم السابقة التي كثيرا ما عجّلت بسقوط أندية قبل الأوان لذات الأسباب الإدارية والمالية، آخرهم هلال شلغوم العيد الذي رهن حظوظه الموسم المنصرم في مرحلة الذهاب.

أبرز انتقالات “ميركاتو” الموسم الجديد

شباب بلوزداد:

الجدد: رايس مبولحي (القادسية/ السعودية)، عبد الرحمان مزيان (اتحاد الجزائر)، حسين بن عيادة (الوداد البيضاوي/ المغرب)، الغامبي لمين جالو (كيسيورينغيكي أنقرة/ تركيا)، عدلان قديورة (الوكرة/ قطر)، زين الدين بوتمان (النجم الرياضي الساحلي التونسي) ودرفلو أسامة (إيمن/ هولندا)، عبد الرؤوف بن غيث (الرجاء البيضاوي) والمالي مامادو ساماكي (النادي الرياضي البنزرتي التونسي).

المغادرون: زكرياء دراوي (الوداد البيضاوي/ المغرب)، حسام الدين مريزق (فيزيلا/ البرتغال) خير الدين طوال (اتحاد الجزائر)، بوزيد داداش (نجم مقرة)، ميلود ربيعي (شباب قسنطينة)، عز الدين دوخة (بدون فريق)، آنايو إيوالا (الترجي الرياضي/ تونس)، أحمد آيت عبد السلام (نادي بارادو).

مولودية الجزائر:

الجدد: جمال بن العمري (نادي الوصل الإماراتي)، مهدي زرقان (نادي نيم الفرنسي)، محمد زوقرانا (اساك ميموزا الايفواري)، يوسف بلايلي (أجاكسيو/فرنسا)، سفيان بايزيد (اتحاد خنشلة).

المغادرون: فريد شعال (نادي النجمة/السعودية)، أوكيل عبد المالك (وفاق سطيف)، إبراهيم مرسلي (اتحاد سوف)، طيب حمودي (اتحاد بسكرة).

اتحاد الجزائر:

الجدد: نبيل لعمارة (النادي الإفريقي/ تونس)، سيكو كوناتي (الملعب المالي)، محمد أمين بوزيان (اتحاد المنستير/تونس)، خير الدين طوال (شباب بلوزداد)، عبداللاي كانو (جوليبا/مالي).

المغادرون: عبد الرحمان مزيان (شباب بلوزداد)، هيثم لوصيف وأيمن محيوس (نادي إيفرتون/ سويسرا)، زكرياء الهريش (السويحلي/ليبيا).

وفاق سطيف:

الجدد: موريبا ديارا (الملعب المالي)، سليمان كوليبالي (كارميوتيسا/قبرص)، أوكيل عبد المالك (مولودية الجزائر)، أيمن لحمري (شبيبة الساورة).

المغادرون: يوسف فلاحي (النادي البنزرتي/تونس)، زكرياء بوحلفاية (شباب قسنطينة)، صلاح الدين رحبة (نجم مقرة)، غيلاس قناوي (المصري البورسعيدي/مصر)، الكاميروني إينو نكامبي (شباب قسنطينة).

شبيبة القبائل:

الجدد: سيمون مسوفا (القادسية/السعودية)، عمران فايق (نجم مقرة)، رضوان بركان (أولمبيك آقبو)، ايسونغ ماتوتي (نادي 1045 ليبروفيل/الغابون).

المغادرون: ياسين قنينة (مولودية وهران)، شمس الدين رحماني (شباب قسنطينة)، رضوان زردوم (أولمبي الشلف)، يوبا أوقاسي (مولودية وهران).

مولودية وهران:

الجدد: يوبا أوقاسي (شبيبة القبائل)، ياسين قنينة (شبيبة القبائل)، عبد القادر بلحران (اتحاد الجزائر)، زبير مطراني (الشعلة/السعودية).

المغادرون: محمد لقرع (شبيبة تيارت)، زكرياء خالي (شباب تيموشنت)، بن علي بن عمار (شبيبة الساورة)، كمال سوفي (اتحاد الجزائر).

نادي بارادو:

الجدد: أحمد آيت عبد السلام (شباب بلوزداد)، كريست تولوينغا (ديابل نوار/ الكونغو)، فؤاد كرميش (شباب تيموشنت).

المغادرون: مروان زروقي (شباب بلوزداد)، حسين دهيري (اتحاد الجزائر)، خير الدين بوصوف (شباب قسنطينة)، علي حيمود (شباب باتنة).

شبيبة الساورة:

– قدوم: بن علي بن عمار (شبيبة الساورة)، خلف الله هشام (شباب بلوزداد)، محمد طيب (أمل الأربعاء)، عبدلي عبد الرحيم (شباب المشرية).

– رحيل: أيمن لحمري (شبيبة الساورة)، زعيتري زكرياء (وفاق سطيف)، سعيدي زكرياء (وفاق سطيف)، إلياس دوسن (صفاء خميس مليانة).

اتحاد خنشلة:

– قدوم: سفيان خضايرية (الشعلة/السعودية)، هشام العقبي (المحرق/البحرين)، عبد الجليل مديوب (بوردو/فرنسا)، إلياس يعيش (القادسية/الكويت).

– رحيل: فؤاد حداد (نجم مقرة)، عبد الحميد ابراهيمي (اتحاد سوف)، سفيان بايزيد (مولودية الجزائر)، سعيد بورحلة (نجم مقرة).

مولودية البيض:

– قدوم: مهدي قادري (صفاء خميس مليانة)، عباس عبد النور (ترجي مستغانم)، كمال بلميلود (نادي خالد بن الوليد/ليبيا)، عيسى بودشيشة (وفاق سطيف)

– رحيل: حاج عيسى علالي (أولمبي المدية)، عمر مبارك (اتحاد الجزائر)، أمين بلمختار (مستقبل واد سلي)، وليد علاتي (شبيبة تيارت).

– شباب قسنطينة:

– قدوم: ميصالة مرباح (اتحاد الجزائر)، خير الدين بوصوف (نادي بارادو)، الكاميروني إينو نكامبي (وفاق سطيف)، زكرياء بن شاعة (مولودية وهران).

– رحيل: شمس الدين رحماني (شبيبة القبائل)، حمزة الربيعي (اتحاد خنشلة)، علي محزم (مولودية باتنة)، عبد الحق عبد الحفيظ (شبيبة الساورة).

نجم مقرة:

الجدد: حسين لعريبي (نادي الشعلة/السعودية)، منصف مرواني (أولمبي المدية)، عبد القادر صالحي (بيرغ أنتينوس/إسبانيا).

المغادرون: نافع علوي (رائد القبة)، بلال بوزيد (شباب المشرية)، عمران فايق (شبيبة القبائل).

اتحاد سوف:

الجدد: عبد الرحمن بورديم (شباب بلوزداد)، إبراهيم مرسلي (مولودية الجزائر)، إبراهيم بكاكشي (اتحاد الجزائر).

المغادرون: حسين بالح (رائد القبة)، ماليك هادف (شبيبة جيجل)، حمزة مشنف (شباب عين فكرون).

اتحاد بسكرة:

الجدد: عبد الله دواجي (جمعية وهران)، طيب حمودي (مولودية الجزائر)، أحمد عبد القادر (شباب بلوزداد).

المغادرون: محمد أمين عبيد (نادي حطين/السعودية)، حمزة يدروج (اتحاد سوف)، إقبال بوفليغة (شبيبة جيجل).

أولمبي الشلف:

الجدد: رضوان زردوم (شبيبة القبائل)، ريان صهيب شكري (إيوبي أتليتيكس أنديانا /أمريكا)، مصطفى عليلي (شبيبة القبائل).

المغادرون: محمد الصديق بن بورنان (أولمبيك آقبو)، أمين عبد الرؤوف غضبان (مولودية باتنة)، نور الإسلام فتوحي (اتحاد الجزائر).

نجم بن عكنون:

الجدد: محمد بوعيشة (أولمبي المدية)، يسين دغماني (أمل الأربعاء)، محمد الأمين زماموش (نجم بن عكنون).

المغادرون: دحو الهندي (اتحاد الحراش)، زهير بن عياش (شباب برج منايل)، صفوان شريدي (وفاق سور الغزلان).