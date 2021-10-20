هذه أبرز صفقات واستقدامات أندية المحترف الأول في الموسم الجديد

الميركاتو جمع بين التقشف والمبالغة وعودة بعض الطيور المهاجرة

وضعت أندية المحترف الأول آخر اللمسات تحسبا لانطلاق الموسم الكروي الجديد نهاية هذا الأسبوع، وفي مقدمة ذلك ضبط التعداد مع انتهاء مهلة الانتدابات بانتهاء فترة الميركاتو الصيفي الذي تم تأخيره استثناء إلى منتصف الشهر الحالي، بسبب الظروف التي خلفها وباء كورونا لمدة عامين كاملين، انتدابات جمعت بين التقشف ومبالغة أندية أخرى في تحطيم أرقام قياسية ناهيك عن عودة بعض الطيور المهاجرة بعد تجارب احترافية مختلفة، إضافة إلى قدوم بعض اللاعبين من بلدان عربية وإفريقية.

شهدت إستراتيجية أندية المحترف الأول تباينا واضحا بخصوص تعاملها مع الميركاتو الصيفي، ففي الوقت الذي بالغت فيه بعض الأندية في إحداث تغييرات شبه جذرية جعلتها تتخلى عن عدد كبير من لاعبي الموسم المقبل مقابل استقدام عدد مماثل من أندية أخرى، وفي مقدمة ذلك أولمبي المدية، وبدرجة أقل وفاق سطيف ووداد تلمسان، فإن أندية أخرى فضلت سياسة الاستقرار وعدم تكليف نفسها التنافس في بورصة التحويلات، فاكتفت بجلب عدد قليل من اللاعبين وفق حاجاتها الأساسية، وفي مقدمة نادي بارادو الذي يعد المختص الأول في سياسة التكوين وتصدير المواهب محليا وعربيا وأوروبيا، إضافة إلى اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد اللذين سارا على هذا النهج رفقة أندية أخرى، سواء عن قناعة أو لأسباب اضطرارية حكمتها معطيات مالية وفنية.

حركية نحو أوروبا والخليج وميركاتو “محلي” لم يصنع الحدث

ويجمع الكثير من المتتبعين، بأن الميركاتو الصيفي لم يصنع الحدث محليا ومر في هدوء رغم رنين بعض الأسماء، بدليل أن أغلب الجماهير الكروية لم تتفاعل كثيرا مع الصفقات التي قامت بها مختلف الأندية التي تملك ميزانيات ضخمة، على غرار مولودية الجزائر وشبيبة القبائل ووفاق سطيف وشباب بلوزداد واتحاد الجزائر وغيرها، حيث أرجع البعض السبب إلى الأجواء التي صنعها المنتخب الوطني وطغت من خلالها على مختلف الأحداث الكروية في الجزائر، ولو أن ذلك لا يمنعنا من الحديث عن بعض التنقلات الهامة، على غرار الحارس الدولي مجادل الذي التحق بنادي بارادو قادما من أولمبي المدية، إضافة إلى بلقروي وزيتي وزايدي وأسماء أخرى، ولو أن الأسماء التي صنعت الحدث هي العناصر التي خاضت تجارب احترافية نحو أوروبا والخليج من بوابة البطولة الوطنية، على غرار غشة وآدم زرقان وقادري وعمورة ومسعودي وأمير سعيود وغيرهم.

أفارقة في الموعد وطيور مهاجرة تعود

ومن بين الجوانب التي عرفها ميركاتو هذا العام هو عودة بعض الطيور المهاجرة بعد تجارب احترافية مختلفة خارج الوطن، وفي الخليج على الخصوص، حيث فضلت هذه الأسماء مواصلة مسيرتها الكروية من بوابة البطولة الوطنية، على غرار الحارس عز الدين دوخة الذي اختار شبيبة القبائل قادما من الرائد السعودي، وهذا رفقة رضوان شريفي الذي كان قد احترف في نادي الإسماعيلي المصري، والكلام يقال على اتحاد الجزائر الذي تعاقد مع عبد الرحمن مزيان من الترجي التونسي وابراهيم شنيحي الذي كان قد لعب عدة مواسم في الدوري السعودي، فيما فضل شرايطية اللحاق بشباب بلوزداد قادما من النادي الصفاقسي التونسي، أما لاكروم الذي احترف في نادي المرخية القطري فقد عاد مجددا إلى فريقه الأول أولمبي المدية.

كما عرف الميركاتو الصيفي التحاق بعض اللاعبين من جنسيات عربية وافريقية، في صورة المالي دومبيا الذي اختار شبيبة القبائل والتنزاني آدم سالامبا الذي التحق بشبيبة الساورة، في الوقت الذي تعاقد فيه شباب بلوزداد مع الليبي المصراتي قادما من أهلي بن غازي، كما انتدب وفاق سطيف مع الدولي بودبوس من نادي الأهلي الليبي.

أندية تواجه أزمات حادة وأخرى تراهن على تحديات نوعية

وإذا كان الميركاتو قد طوي ملفه قبل ساعات قليلة عن انطلاق الموسم الكروي الجديد، فإن أندية القسم الأول ستدشن البطولة وفق وضعيات مختلفة تعكسها معطيات مالية وتنظيمية بحتة، حيث أن عديد الفرق تواجه أزمات مختلفة ما يجعلها مهددة بمواجهة صعوبات كبيرة فوق المستطيل الأخضر، بسبب غياب الاستقرار وضعف الدعم المادي وكذا الهجرة شبه الجماعية أو المبالغة في تغيير التعداد، على غرار سريع غليزان واتحاد بسكرة وجمعية الشلف ووداد تلمسان ونصر حسين داي، في حين أن فرقا أخرى تراهن على تحقيق أهداف طموحة تليق بإمكاناتها وتقاليدها، على غرار بطل الموسم المنصرم شباب بلوزداد ووفاق سطيف وشبيبة الساورة ومولودية الجزائر واتحاد الجزائر وغيرها، في الوقت الذي سيكون فيه الصاعد الجديد هلال شلغوم العيد على موعد مع اكتشاف حظيرة الكبار تحت قيادة المدرب المخضرم إيغيل مزيان، بهدف ضمان البقاء رفقة الصاعد الآخر أمل الأربعاء الذي يقوده بوفنارة للموسم الثاني على التوالي.

أبرز انتدابات أندية القسم الأول

نادي بارادو

مجادل (أولمبي المدية) وعواد (سريع غليزان)

إتحاد الجزائر

بن بوط (شبيبة القبائل)، بن زازة (جمعية الشلف)، مزيان (الترجي التونسي) شنيحي (الدوري السعودي) مرباح (شبيبة الساورة)

شباب قسنطينة

ذبيح وأمير بلايلي (جمعية عين مليلة)، كوكبو وبلحول وعيبود (شباب بلوزداد)، بن شعيرة (شبيبة القبائل)، ربيعي (أولمبي المدية)، مصيبح (نادي بارادو).

شبيبة القبائل

طالح (شبيبة الساورة)، بومشرة (اتحاد الجزائر)، منصوري، الحارس دوخة (الرائد السعودي)، بن ساحة، شريفي من نادي الإسماعيلي المصري، قاسم موجب، ياكوبا دومبيا.

نجم مقرة

قيبوعة (أمل الأربعاء)، حيتالة (سريع غليزان)، أميري وأوكريف وشلالي (وداد تلمسان)، بولتواق (ش سكيكدة).

سريع غليزان

بن لبنة (وفاق سطيف)، عايشي (وداد تلمسان)، وناس وعبدلي وحدو (إتحاد بلعباس)، واجي (نصر حسين داي)، طه ياسين (إعارة من نادي بارادو)، عبدلي (واد رهيو).

جمعية الشلف

عقيب جوبا (إعارة من إتحاد الحراش)، ناصر بصلة (جيل عين الدفلى)، بوسعيد وقاسم (شبيبة سكيكدة)، سنوسي (مولودية وهران)، عبادة (مولودية العلمة)، صايلة (إتحاد بلعباس).

شبيبة الساورة

الحارس حاجي (نادي بارادو)، بلطرش أسامة، سعادي إسماعيل، ويس محمد، ملال بن عمر، المهاجم آدم سالامبا من تنزانيا، ترقية بعض اللاعبين مثل خليف وقايدي ومباركي فيصل.

نصر حسين داي

رواق، حمداوي (نجم مقرة)، بيوض (الخروب)، الحارس بوطاغة (مولودية الجزائر)، الحارس يعقوب (نجم القليعة)

أمل الأربعاء

فريفر (مولودية وهران)، سيفور (اتحاد العاصمة)، سعيداني (مولودية باتنة)، مقدم (شباب قسنطينة)، كابري (نجم مقرة).

مولودية الجزائر

ليتيم وايزماتي (مولودية وهران)، مرسلي (شبيبة تيارت)، حميدي (أمل الأربعاء)، زايدي (شبيبة الساورة)، بن بورنان وتوقي (وداد بوفاريك)، هواري غزالة (إتحاد عنابة).

شباب بلوزداد

شرايطية (النادي الصفاقسي)، بن حمو (مولودية وهران)، المصراتي من أهلي بنغازي ليبيا، آيت عبد السلام (شبيبة القبائل).

اتحاد بسكرة

زغنون (جمعية الشلف)، جحنيط يوسف (شباب قسنطينة)، عمريش (أهلي البرج)، فنيري (نادي بارادو)، حمزة دمان (جمعية عين مليلة)، محمد العربي خوالد (ش اولاد جلال)، زوابدي (عين الدفلى)

مولودية وهران

بوقطاية (جمعية الشلف)، دهار وجعبوط (جمعية عين مليلة)، علاتي (مولودية الجزائر)، خذير، بلمختار، براشد، سوفي، طلحة، بلعريبي.

وفاق سطيف

الحارس بوحلفاية (نجم مقرة)، الحارس فراحي (نادي بارادو)، علي العربي (جمعية وهران)، واسع (الأربعاء)، هشام بلقروي، العائد زيتي، بوطيش ومطراني (مولودية وهران)، بودبوس (الأهلي الليبي)، إبراهيم فرحي (النادي الإفريقي التونسي)، بن عياد (نادي بارادو)، بن بلعيد (وداد تلمسان)، براهيمي (مولودية الجزائر).

أولمبي المدية

بشو (شباب بلوزداد)، كورتل وميمون وسيدهم (نصر حسين داي)، مسادي (رائد بومرداس)، شارف (إتحاد البليدة)، نهاري (جمعية الشلف)، سياف (اتحاد بسكرة)، سماحي (اتحاد بلعباس)، قعقع (أهلي البرج)، آيت قاسي (شباب الدار البيضاء)، بوراس (اتحاد تبسة)، بن جلول (جمعية وهران)، قدور أسامة (شبيبة الساورة)، عصماني (شباب قسنطينة)، مرواني وبلباي وبلول وجاهلي ودعاس والعيدوني وبرباش (وفاق سطيف)، لاكروم (المرخية القطري)، مرغاد (أمل الأربعاء).

وداد تلمسان

ناصري وبحراوي (شبيبة سكيكدة)، مباركي (شبيبة القبائل)، أنيس غالي وبن طوشة (مستقبل واد سلي)، جوبا شيراني (نادي بارادو)، كسيلة قاصدي (مولودية بجاية)، محمد هريات (جمعية عين مليلة)، علوي (اتحاد بسكرة)، بلمختار (أمل مغنية)، تيزي بوعلي (شبيبة القبائل)، أمين عمورة (اتحاد مغنية)، بونوة (اتحاد بلعباس)، بلغربي (اتحاد بلعباس).

هلال شلغوم العيد

قيبوع (شبيبة سكيكدة)، العمري وحداد من شباب قسنطينة، عايب وريغي من نجم مقرة، سياب (إتحاد خنشلة)، الحارس مدور (دفاع تاجنانت)، بوشوشة هداف الرابطة الثانية، غراب (إعارة من نادي بارادو)، شرفاوي وبلقاسمي وكموخ وعلاوي (أولمبي المدية)، حراري (اتحاد بسكرة).