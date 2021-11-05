هذه أجندة الرئيس الإيطالي خلال زيارته إلى الجزائر

البداية بمقام الشهيد والانتهاء بزيارة مدينة عنابة

يشرع رئيس الجمهورية الإيطالي سارجيو ماتاريلا، السبت، في زيارة عمل رسمية إلى الجزائر تستمر يومين، هي الأولى لرئيس ايطالي منذ زيارة الرئيس الأسبق كارلوس أزيليو تشامبي شهر جانفي 2003.

وأفاد بيان للرئاسة الإيطالية “إل كويرينالي” اطلعت “الشروق” على نسخة منه، إلى أن الرئيس سارجيو ماتاريلا، سيحل صباح السبت بالجزائر، أين سيقوم بوضع إكليل من الزهور بمقام الشهيد تخليدا لأرواح شهداء حرب التحرير الجزائرية، وسيتم استقباله لاحقا من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمقر الرئاسة الجزائرية، وفي ختام اللقاء الثاني بين مسؤولي البلدين، سيدلي تبون وماتاريلا بتصريح للصحافة.

ولفت بيان الرئاسة الإيطالية إلى أن أجندة سارجيو ماتاريلا، تتضمن لقائي مجاملة في فترة ما بعد الظهر، حيث سيلتقي كلا من رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، وسيكون ذلك في مقر إقامة الدولة بزرالدة.

ويلتقي الرئيس الايطالي بعدها بالجالية الايطالية بالجزائر بمقر سفارة بلاده، وينتقل بعدها إلى مقر قصر الشعب أين سيتم تناول وجبة عشاء على شرفه.

أما اليوم الثاني من زيارة رئيس الجمهورية الايطالي، فيتضمن وفق البيان ذاته، تدشين حديقة عمومية باسم صديق الجزائر والرئيس التنفيذي السابق لشركة المحروقات “إيني”، إنريكو ماتي، ويجري بعدها زيارة على قصر رياس البحر المعروف باسم “حصن 23”.

وينتقل الرئيس الايطالي سارجيو ماتريلا، بعدها إلى ولاية عنابة، وسيزور كنيسة القديس أوغستين “سانت أغوستينو”، إضافة إلى متحف المدينة.

للإشارة فإن آخر زيارة لرئيس إيطالي إلى الجزائر كانت في 27 و28 جانفي 2003نحين قام الرئيس الأسبق كارلوس أزيليو تشامبي، بزيارة إلى الجزائر تمخض عنها المصادقة على معاهدة الصادقة وحسن الجوار.

وتعتبر ايطاليا من أبرز شركاء الجزائر اقتصاديا، حيث تعتبر الوجهة الأولى للصادرات الجزائرية وخصوصا الغاز والنفط، كما تأتي في صدارة الدول التي تستورد منها الجزائر وخصوصا الآلات ومعدات المصانع ومختلف التجهيزات الصناعية.

وينتظر أن تعزز هذه الزيارة أكثر فأكثر علاقات الجزائر بروما على الصعيدين السياسي والاقتصادي، في ظل تقارب وجهات نظر البلدين بخصوص الأزمة الليبية وقضايا المنطقة.

أما على الصعيد الاقتصادي، فإن ايطاليا هي الوجهة الأولى لصادرات الغاز الجزائرية، بكميات سنوية تقدر بنحو 15 مليار متر مكعب، منها 12 مليار لشركة “إيني”، التي جدد العقد معها سنة 2019 لمدة 10 سنوات، و3 مليارات متر مكعب كل عام لشركة “إينال” لمدة 8 سنوات، ومليار متر مكعب سنويا لمدة 8 أعوام لصالح شركة “إديسون”.