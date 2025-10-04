هذه أجندة معرض صناعة المشروبات والأغذية السائلة

على رأسها تطوير الشراكات وبحث فرص التصدير

يشكل تطوير الشراكات الوطنية والدولية، وبحث فرص تصدير المنتج الوطني، مع تعزيز معايير جودة المنتجات، أحد المحاور الرئيسية للطبعة الرابعة لمعرض صناعة المشروبات والأغذية السائلة “بيفالغ”، الذي افتتح السبت بقصر المعارض “صافكس” الصنوبر البحري، بمشاركة حوالي 60 عارضا.

وتهدف هذه التظاهرة التي تدوم اربعة ايام بمشاركة عارضين محليين من بينهم شركة مختلطة جزائرية-صينية، إلى الوقوف على التحولات الجارية في الصناعة الغذائية بشكل عام وشعبة المشروبات بشكل أخص في الجزائر، والتي تساهم في تعزيز الأمن الغذائي وحماية القدرة الشرائية والرفع من تنافسية المنتج الجزائري في أسواق إفريقيا والبحر المتوسط، وفق ما أبرزه المنظمون.

وفي تصريح له، أكد محافظ المعرض جلال لوز، أن التظاهرة تمثل منصة لترجمة جهود السلطات العمومية الرامية إلى ترقية الصناعة الوطنية وتحويلها إلى فرص عملية، فضلا عن كونه ملتقى يجمع المصنعين والمستثمرين والموزعين والخبراء ويعرض أحدث التكنولوجيات في مجال الإنتاج والتغليف، مع فتح قنوات للتعاون والشراكة.

كما يشكل الصالون المقام تحت شعار “الأغذية السائلة، ابتكار بلا حدود”، فرصة للتحسيس بمعايير الجودة وتقوية سلاسل الإمداد وتسهيل ولوج منظم ومستدام لقطاع صناعة المشروبات والأغذية السائلة في الجزائر إلى الأسواق الإقليمية.

وسيتم بالمناسبة ذاتها تنظيم عدة لقاءات بين موردين ومصنعين من أجل بناء شراكات إنتاجية وتدعيم المنتج المحلي ورفع العراقيل التي قد تسجل في سلاسل الإمداد.

وفي برنامج المعرض ايضا، تنظيم ندوات ينشطها خبراء ومهنيون تتطرق بالأساس إلى المواصفات كأداة عملية لحماية المستهلك وتعزيز الثقة في المنتج، واستدامة موارد المياه المعدنية، وسلسلة اللوجستيك، اضافة إلى آفاق تطوير سلاسل القيمة، فضلا عن آفاق ترقية شعبة التعبئة والتغليف.