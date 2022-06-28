هذه أحلام نوابغ الجزائر في “البيام”

نابغة “البيام” بسكيكدة تفتح قلبها لـ “الشروق”:

أحلم بدراسة الطب لمساعدة الفقراء

سيرين علي شريف، من مواليد 16 أكتوبر 2007 بعزابة، افتكت المرتبة الأولى بولاية سكيكدة في شهادة التعليم المتوسط، بعد حصولها على معدل 19.75 وبتقدير ممتاز من متوسطة محمد بوعنيقة الترقي بعزابة، وقد سبق للنابغة سيرين وأن تحصلت على شهادة نهاية التعليم الابتدائي بمعدل 9.80 من عشرة بابتدائية صالح بولحية، منضبطة ومجتهدة، نجيبة، متخلقة، مثالية في تعاملها مع الآخرين وتعطي لنفسها حقها، كان أكبر همها تحقيق نتائج ممتازة.

وتعتبر من بين النجباء الأوائل وطنيا، والدها صالح أستاذ لغة عربية في الطور المتوسط، والأم وسام صبحي أستاذة لغة فرنسية في الطور الثانوي، ترغب أن يكون توجيهها في الطور الثانوي نحو العلوم التجريبية، وفي الجامعة تود دراسة الطب، طريقة مراجعتها طيلة مشوارها الدراسي كانت خفيفة في بداية الموسم الدراسي لكنها كانت يوميا، مع أنها تخصص أوقاتا طويلة للمواد الأساسية وأخذ الدروس الخصوصية فيها، خاصة عند اقتراب موعد امتحان شهادة التعليم المتوسط، دون أن تهمل المواد الثانوية.

وفي لقائها بـ”الشروق اليومي”، وجهت سيرين شكرها إلى الوالدين الكريمين وكل الأساتذة الذين ساعدوها وأعطوا لها توجيهات هامة، وقالت إن مدير المتوسطة والفريق التربوي وفروا لنا كل ظروف التمدرس وشكرت كل من ساهم من قريب أو من بعيد في نيلها هذه الرتبة، وأضافت قائلة كنت اطمح لتحقيق أكبر معدل وطني، واعتبرت هذه النتيجة منطقية جدا، معتبرة النجاح في الدراسة ليس عمل عام أو عامين بل هو نتيجة عمل سنوات ولابد من تنظيم الوقت.

أما والدها صالح، فيقول عنها بأنها مجتهدة كثيرا، كما أنه لم يقصر في توفير كل ما تحتاجه في دراستها، وأنه ينصحها أحيانا بأخذ قسط من الراحة لأن كل وقتها مع المراجعة، وأكد أن فرحته بها لا توصف وشكرها على الاجتهاد، متمنيا أن تواصل على هذا المنوال في دراستها. وختمت سيرين حديثها بان شعورها لا يوصف وتتمنى أن يتكرر وأن تحصل على أكبر معدل في البكالوريا وطنيا وهو الحلم الكبير الذي يراودها مند صباها.

الحائزة على المرتبة الأولى بغرداية بمعدل 19.16 للشروق:

التوكل على الله ثم الدعم المعنوي المتواصل من الوالدين هو سر تفوقي

زارت السلطات التربوية لولاية غرداية وعلى رأسها مدير التربية الوطنية للولاية، عائلات الحائزين على المراتب الأولى في امتحان شهادة التعليم المتوسط، بداية بالتي افتكت المرتبة الأولى على مستوى الولاية بودي إيمان بمعدل 19.16 بمتوسطة المجاهد المرحوم العلامة مولود قاسم، ببلدية بريان.

حظيت الزيارة باستقبال مشرّف من عائلة صاحبة المرتبة الأولى للسلطات المعينة، وسط أهازيج وزغاريد، وفرح وسعادة يعتليان وجوه الجميع تعبر عن سعادتهم بهذا التفوق، خاصة والدي الفتاة اللذان استحسنا الزيارة واستشهدا بالمجهودات الجبارة التي كانت تقوم بها ابنتهما، من تحضير مكثف وسهر مستمر وكد وجد لجميع الدروس السنوية، حتى أنها لم تكن تنشغل بالأمور الخاصة بالشؤون الأسرية أو المناسباتية، فكان كل وقتها حسب ما صرح به والدها تخزنه للدراسة، حتى وصل به الأمر أن أشفق عليها من التحضير المكثف الذي طالها يوما بعد يوم.

ومن جهتها أضافت أن سر الحصول على المرتبة الأولى، لم يكن إلا بالتوكل التام على الله عز وجل، واليقين القوي بالوصول لهذه المرتبة، ثم باتخاذ مختلف الأسباب التي تدفع بالممتحن أن يحقق هذا النجاح والتميز الكبير، من مراجعة، ومذاكرة، وسهر، وتنظيم للوقت، وحل التمارين الصعبة، مع انتهاج خطة دراسية محكمة ساعدت على استرجاع المعلومة أثناء اجتياز الامتحان بكل بساطة ويسر، والتي بدورها كذلك سهلت التركيز لوضع الحل المناسب في التمرين المناسب، فضلا عن التوجيهات المعنوية التي قدمها الوالدان من تحفيز مستمر، ودعم متواصل، بالإضافة لتهيئة الجو المناسب للدارسة والمراجعة بكل أريحية، مما كان هذا سببا في التخلص من جميع المخاوف التي تلم ببعض المجتازين للامتحان النهائي في شهادة التعليم المتوسط.

وعن هدفها، تضيف صاحبة المرتبة الأولى أنها تطمح لأن تعمل طبيبة للجراحة، وهو الحلم الذي لطالما كان يخالج ذهنها منذ الطفولة، وتريد تحقيقه مستقبلا.

ومن جهته، مدير التربية عمار طيباني، شجعها على المضي في تحقيق حلمها والاستمرار في التفوق من دون هوادة، وأن السلطات التربوية حاضرة للمسير معها في هذا الطريق الذي سيكون مثمرا بالنجاحات التي تساهم في تشريف الولاية دائما.

فيما تم تسجيل تفوق كبير للإناث على الذكور

التلميذة رحاب تتحصل على اعلى معدل 19.39% بالوادي

تحصلت التلميذة محمودي رحاب على اعلى معدل في شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2022 حيث افتكت المرتبة الأولى على مستوى ولاية الوادي بمعدل 19,39. وحظيت التلميذة المتفوقة بزيارة خاصة من مدير التربية نظير تفوقها الدراسي وتشريفها لولايتها ولمؤسستها خليفة بن حسن ببلدية قمار بولاية الوادي. وتنحدر رحاب من اسرة علمية حيث يعمل الوالد كأستاذ جامعي بكلية الحقوق بجامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي ووالدتها استاذة كذلك بنفس الكلية والجامعة.

وسجلت ولاية الوادي هذه السنة تحسنا قليلا في شهادة التعليم المتوسط حيث سجلت نسبة 53,55% مقارنة بالسنة الماضية اين عرفت نسبة النجاح 50.22%. وفي ما يتعلق بالتلاميذ الناجحين المتحصلين على معدل يفوق 18 من 20 فقد بلغ عددهم 44 تلميذا منهم 32 تلميذة أي بنسبة فاقت 72%. وتجدر الاشارة إلى تفوق الاناث على الذكور بالنسبة لعدد المتحصلين على الشهادة حيث بلغت نسبة الإناث 60,6% فيما سجل الذكور نسبة 45% أما بالنسبة للمؤسسات التعليمية التي افتكت المراتب الاولى في شهادة التعليم المتوسط، فقد تحصلت متوسطة الشهيد لقريد عبد الكريم ببلدية غمرة على المرتبة الاولى ولائيا بنسبة 87.65% فيما عادت المرتبة الثانية الى متوسطة الأمين العمودي ببلدية الوادي حيث سجلت 86.18% أما متوسطة النيد الطاهر ببلدية عاصمة الولاية فقد تحصلت على نسبة 85.96%. هذا وسيتم تكريم جميع المتفوقين خلال حفل ولائي سيقام بعد الاعلان عن نتائج شهادة البكالوريا خلال شهر جويلية القادم.