هذه أخطاء تناول الأدوية في رمضان؟

يواجه المرضى في شهر رمضان مشكلة التعامل مع الأدوية، حيث يضطرون إلى تغيير توقيت تناولها، وعدم الالتزام بالجرعات المطلوبة، أو تعاطيها في أوقات متقاربة.

هذه التغييرات من شأنها أن تسبب مضاعفات قد تكون حادة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، لذلك يقدم الخبراء طريقة تناول الأدوية بعد الإفطاربطريقة لا تخل بتوجيهات الطبيب.

ماهي الأخطاء التي يرتكبها المرضى؟

مضاعفة جرعات الأدوية

قد يأخذ البعض جرعة واحدة مضاعفة من الأدوية في رمضان بدلا من جرعتين يوميا، أو تناول جرعة مضاعفة مرتين يوميا بدلا من ثلاث أو أربع جرعات.

يعد هذا خطأ كبير لأن مضاعفة الجرعة قد يكون لها مفعول سمي من جهة، ومن جهة أخرى، فإن لكل دواء عمر محدد في الجسم ينتهي خلال وقت معين حتى لو تم مضاعفة الجرعة.

تناول الأدوية بعد الطعام

هناك العديد من الأدوية التي ينبغي تناولها قبل الطعام، وقد يلجأ بعض المرضى إلى تناولها بعد الإفطار في رمضان، مما يقلل من امتصاصها وفاعليتها، خاصةإذا كان الدواء يتداخل مع أطعمة معينة.

تناول عدة أدوية معا

يلجأ بعض المرضى الذين يأخذون عدة أدوية لكل منها وقت محدد، إلى تناول جميع الأدوية في وقت الإفطار والسحور، دون مراعاة أن قد تتداخل مع بعضها في حال تناولها بنفس الوقت.

كما يمكن أن تقلل أو تزيد من فاعلية بعضها، وبذلك تزيد احتمالية حدوث الآثار الجانبية جراء تناولها بشكل متزامن.

تقليل الزمن الفاصل بين الجرعات

تصنف بعض الأدوية كأدوية ذات نطاق علاجي ضيق، أي أن زيادة طفيفة بالجرعة قد يكون لها أضرار سمية على الجسم.

لذلك، فإن تقليل الزمن الفاصل بين جرعات هذه الأدوية يزيد من تركيزها في الدم، وبالتالي تزداد احتمالية حدوث سمية لهذه الأدوية في رمضان، بحسب موقع altibbi.

ماهي الأدوية التي لا تبطل الصيام؟

– قطرات العين والأذن.

– قطرات الأنف، بشرط ألا تصل إلى المعدة عند استخدامها.

– جميع المواد التي يمتصها الجسم عن طريق الجلد، مثل الكريمات والمراهم

– الحقن أسفل الجلد أو داخل العضلات أو في المفاصل.

– أقراص تحت اللسان، مثل عقار النتروجليسرين المستخدم في علاج الذبحة الصدرية.

– غسول الفم، بشرط عدم ابتلاعه عند المضمضة.

– أجهزة استنشاق الأكسجين، حسب موقع elconsolto.

ما هي قواعد تناول أدوية؟

مرضى ضغط الدم المرتفع

قبل اتخاذ قرار الصيام، على مرضى ضغط الدم استشارة الطبيب، خاصة في حال إصابتهم بأمراض ومشاكل صحية أخرى، مثل: السكري، وأمراض القلب.

بإمكان المصابين بضغط الدم الصيام في حال السيطرة على ضغط الدم لديهم، ويتم تعديل مواعيد الأدوية خلال ساعات الصيام في رمضان.

المضادات الحيوية

يختلف موضوع إعادة الترتيب الزمني للمضادات الحيوية تبعا لعدد الجرعات المتناولة أثناء النهار:

جرعة واحدة: بالإمكان تناولها عند الإفطار أو السحور.

جرعتين: بعد استشارة الطبيب من الممكن أن تكون الجرعة الأولى عند الإفطار والثانية عند وجبة السحور.

ثلاث جرعات أو أكثر: في هذه الحالة قد يقوم الطبيب بإيجاد دواء بديل ليتم تناوله على جرعة أو جرعتين.

مرضى الصرع

في حالة المصابين بالصرع فيجب مراعاة الأمور الآتية:

يمكن تناول دواء الصرع مرة واحدة بعد استشارة الطبيب، نظرا لمفعولها الطويل.

يمكن تغيير مواعيد تناول الدواء إلى وقت الفطور والسحور في حال كانت الجرعة مرتين يوميا.

يجب إبطال الصيام والإفطار فورا في حال التعرّض لنوبة صرع في النهار مع ضرورة استشارة الطبيب في الحالة.

الغدة الدرقية

يمكن تناول الحبوب قبل 30 دقيقة من موعد تناول وجبة السحور، ثم تناول السحور بالشكل الطبيعي.

كما أنه من الممكن تناول حبوب الغدة الدرقية عند موعد النوم، على أن تبعُد الوجبة الأخيرة ما لا يقل عن ساعتين من موعد تناول حبوب الغدة الدرقية.

مرضى السكري

يعتمد صيام مرضى السكري على حالتهم الصحية وعلى مستوى السكر في الدم لديهم، وتنقسم الحالات على النحو الآتي:

من يتعاطى جرعة واحدة من الأنسولين بإمكانه تعديل موعدها إلى ما بعد الإفطار.

من يتعاطى جرعتين من الأنسولين قد يسمح له الطبيب بتعديل موعد هذه الجرعات كالآتي: الأولى قبل الإفطار، والثانية قبل وجبة السحور.

مرضى القلب

بإمكان المصابين بالذبحة الصدرية والذين استقرت حالتهم الصحية الصيام مع مراعاة تناول الأدوية بانتظام.

يجب على المصابين بالجلطة القلبية حديثا، أو بفشل القلب الحاد استشارة الطبيب قبل الصيام للحفاظ على سلامتهم.

كما يجب استشارة الطبيب في موضوع الأدوية والجرعات المتناولة في شهر رمضان لمرضى القلب، والتأكد من تناولها في موعدها الجديد وعدم تخطيها، وفقا لموقع webteb.