هذه أرقام إنتاج الزيت والقمح والعجائن لدى “أغروديف”

الحكومة تشرع في تقييم أداء المجمعات العمومية الصناعية

شرع وزير الصناعة، أحمد زغدار، الثلاثاء، في سلسلة لقاءات تقييمية للمجمعات العمومية التابعة للقطاع الصناعي لتقييم أدائها، نشاطاتها ومستوى نجاعتها خلال سنة 2022.

ووفق بيان لوزارة الصناعة، تلقت “الشروق” نسخة عنه، استهل زغدار هذه اللقاءات باجتماع مع مسؤولي مجمع الصناعات الغذائية “أغروديف” وكذا الفروع والمؤسسات التابعة له.

وتم، في هذا الإطار، عرض حصيلة نشاطات المجمع وأهم المؤشرات الاقتصادية له، لاسيما فيما يتعلق برقم الأعمال، الإنتاج، الربحية والوضعية المالية.

وحقق المجمع في 2022 قفزة في النتيجة الصافية بـ105 بالمائة ليصل إلى 4.8 مليار دينار، مقابل 2.3 مليار دينار عام 2021.

كما سجل تطورا في رقم أعماله بـ12 بالمائة ليصل إلى أكثر من 53 مليار دينار مقابل 47 مليار دينار في 2021 وتطورا بـ14 بالمائة في القيمة المضافة التي انتقلت من 11.3 مليار دينار في 2021 إلى 12.9 مليار دينار في 2022.

وتعد هذه النتائج، وفق شروحات مسؤولي المجمع، الأحسن منذ نشأته سنة 2015.

وبالنسبة للقدرات الإنتاجية السنوية، فتقدر قدرات إنتاج السميد بـ8.5 مليون قنطار، الفرينة بـ12.5 مليون قنطار، العجائن الغذائية بـ520.000 قنطار، الكسكس بـ200.000 قنطار سنويا، زيت المائدة بـ140.000 طن والعصائر والمصبرات بـ410.000 طن.

ولتوزيع جزء من منتجاته، يحوز مجمع أغروديف شبكة توزيع خاصة به مكونة من 380 نقطة بيع موزعة على كامل التراب الوطني سيتم توسيعها.

وفيما يتعلق بتوفير مناصب الشغل، يشغل المجمع حاليا 7834 موظف بزيادة 1833 عامل مقارنة بالسنة الماضية بعد دخول عدة مشاريع حيز الخدمة في 2022 على غرار مصنع “محروسة” لإنتاج زيت المائدة.

كما تم عرض مشاريع تطوير المجمع والوحدات الجديدة التي سيتم إطلاقها خلال الأشهر والسنوات القليلة المقبلة.

وفي تعقيبه، أبرز زغدار دور هذا المجمع في المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الذي يشكل محورا أساسيا في استراتيجية السلطات العليا للبلاد داعيا، في هذا الخصوص، إلى رفع وتيرة إنتاج المجمع باستغلال كل القدرات الإنتاجية المتوفرة وتنويعه، تحسين نوعية المنتجات وتطوير تقنيات تسويقها، مضاعفة المردودية والتحكم في تكاليف الإنتاج.

وشدد في هذا الخصوص على ضرورة التعاون والتنسيق مع الجامعات، المخابر ومراكز البحث لتحقيق هذه الأهداف وكذا تطوير مخابر للابتكار الصناعي “فاب لاب” على مستوى عدد من وحدات وفروع المجمع.

كما أثنى على النتائج المحققة من طرف المجمع داعيا إلى تكثيف الجهود والتنسيق وضرورة احترام الالتزامات التي تعهد بها.