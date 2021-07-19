هذه أساليب التعامل مع الغيرة بين زميلات العمل

التجاهل وتطوير المهارات

خلف المكاتب المغلقة، تكاد المكائد، وتحاك الدسائس لبعض الموظفات دون غيرهن، لا لعيب فيهن، ولا لتقصير منهن، بل لأنهن متميزات في عملهن، ويمتلكن مهارات وصفات لا تمتلكها الأخريات.

وكثيرا ما تكون هذه الميزات جاذبة للإطراء والمدح من طرف مدراء العمل الذين يعمدون إلى ترقية هؤلاء الموظفات أو تحسين رواتبهن ما يشعل نار الغيرة بين الزميلات المترصدات.

ومن المهم جدا أن نذكر بعض ” الغيورات” لا يكتفين بتوجيه ملاحظات سخيفة لزميلاتهن المتميزات، أويناصبهن العداء دون سبب واضح، بل يصل الأمر إلى تلفيق وشايات كيدية لدى المسؤول، أو نشر إشاعات مغرضة في محيط العمل مما يؤثر سلبا على هؤلاء الموظفات اللواتي يتراجع مردودهن وربما يفكرن في ترك الوظيفة.

ومن أجل أن تأمن هؤلاء الموظفات المتميزات من شر الزميلات المغرضات، يقترح المختصون في هذا المجال هذه الأساليب في التعامل معهن:

ابحثي عن نقاط قوتهن

من المحتمل أن يقوم مدراء العمل بترقية الموظفات التي يتمتعن بكفاءة عالية وبالتالي يصبحن مسؤولات مباشرات على زميلاتهن مما يؤجج نار الغيرة والخصومة أكثر.

المطلوب من هؤلاء الموظفات أن يتعامل مع هذه الظروف الجديدة بذكاء وحكمة، بحيث يبحثن عن نقاط التميز والقوة في زميلاتهن وتشجيعهن على استغلالها في مجال العمل مما يعزز الثقة بين هذه الأطراف، ويبث نوعا من الألفة والمودة بينهن.

إنشاء علاقات مع موظفات أخريات

من المهم أن تسعى الموظفة المحاطة بمشاعر سلبية إلى ربط علاقات مع موظفات أخريات ينتمين إلى أقسام أخرى يحملن قناعات قريبة من قناعاتها، ويكن مستعدات لتقديم الدعم المعنوي لها.

لا تثيري غيرتهن

لا تحاولي إثارة غيرة زميلاتك في العمل بكشف الزيادة التي حصلت عليها في راتبك، أو الإطراء الذي نلته من مديرك في العمل، لأن ذلك من شأنه أن يفتح الباب على مزيد من الغيرة وكثير من الغيظ.

طوري مهاراتك

بدل أن تشغلي نفسك بالحرب النفسية التي تمارسها عليك زميلات العمل، ابدئي في تطوير مهاراتك في مجال عملك، والسعي إلى تنمية ذاتك بما يجعلك واثقة من نفسك حينها لن تضرك الملاحظات السخيفة أو المؤامرات الخسيسة.

تجاهلي غيرة الزميلات

صحيح أن الكثير من المواقف يفرض نفسه عليك، وقد يتسبب في تعكير مزاجك، إلا أن التجاهل هو الحل الذي يوصيك به المتخصصون.

فالتركيز على مثل هذه الأمور والانشغال بها، قد يعيقك عن القيام بمهام عملك على الوجه الأمثل، ويعرضك للمشكلات.

حاولي الحفاظ على مسافة بينك وبين الأشخاص الذين تشعرين بأنهم يغارون منك، واحتكي بهم في أضيق الحدود ولا تسمحي لتصرفاتهم بأن تعكر صفو أيامك.

ولعل أحد سبل التجاهل، هو التفكير بإيجابية في ما تعنيه غيرتهم، فهي من دون شك دليل على أنك أكثر نجاحا وتميّزا.