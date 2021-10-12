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الجزائر

هذه أسباب إقالة عدد من مديري الخدمات الجامعية والإقامات!

الشروق أونلاين
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هذه أسباب إقالة عدد من مديري الخدمات الجامعية والإقامات!

كشف الديوان الوطني للخدمات الجامعية، عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء إقالة عدد من مديري الاقامات الجامعية والخدمات الجامعية خلال الدخول الجامعي لسنة 2021/2022.

وجاء في بيان للديوان “يعلن الديوان الوطني للخدمات الجامعية أن عملية إنهاء المهام التي طالت مديري الخدمات الجامعية ومديري الإقامات الجامعية جاءت بعد تقييم شامل لأداء هؤلاء المديرين والوقوف على تقصير في أداء المنوطة بهم خلال فترة التحضيرات للدخول الجامعي والتي انعكست سلبا على الدخول الجامعي.”

خدمات

وشدد بيان الديوان  “ويؤكد الديوان الوطني للخدمات الجامعية على أن إنهاء مهام هؤلاء المسؤولين جاءت بناءا على عدم تجسيد تعليمات الوزير ميدانيا لا سيما ما تعلق منها بغلق الاقامات الجامعية المهترئة والتي تأوي الطلبة في ظروف غير لائقة وللتقصير المسجل في التكفل الجيد بالطلبة مع الدخول الجامعي وكذا انعدام التنسيق مع مختلف الأطراف الفاعلة وغياب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين.”

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