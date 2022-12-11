هذه أسباب اختيار غاساما كحكم في المونديال رغم “الشبهات”

قررت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” استبعاد 50 حكما من حكام كأس العالم 2022 في قطر، منهم الحكم الغامبي باكاري غاساما والزامبي جاني سيكازوي، لأسباب متعددة.

وتشمل قائمة المستبعدين من قبل لجنة حكام الفيفا برئاسة الإيطالي كولينا 16 حكما للساحة مع مساعديهم (30) و4 حكام لتقنية الفيديو “فار”.

ومعظم الحكام الذين عادوا إلى بلادهم بداية من الخميس الماضي لم يديروا سوى مباراة واحدة، مما يعكس عدم رضا كولينا عن مستواهم فيها أو عدم اقتناعه بهم منذ البداية أصلا واختيارهم تطبيقا لقاعدة تمثيل القارات فقط، وهو ما حدث مع قارة أفريقيا تحديدا.

وصرح مصدر في “الكاف” للجزيرة نت -رفض ذكر اسمه- أن إيدي مايي مدير التحكيم السابق في الكاف (متهم هو الآخر في قضايا مشابهة عندما كان حكما دوليا) وكان من أبرز المساندين للاثنين ورفض مقترحات لاستبدالهما من قائمة المرشحين للمونديال، وأنه ربما يكون ذلك أحد أسباب عدم تجديد الكاف عقد مايي وتعيين دوي من ساحل العاج مديرا للتحكيم منتصف العام الجاري.

وقال المصدر إن الفيفا ملزم بالاستعانة بالحكام من كافة القارات، كما أنه يزكي غالبا ترشيحات الكاف طالما لم يكن هناك احتجاج رسمي وتحقيق يثبت تورط الحكم في قضايا فساد، وهو ما يجعل لجنة حكام الفيفا تضعهم ضمن قائمة حكام المونديال، لكن لا تعتمد عليهم سوى في مباراة واحدة على الأكثر، وغالبا ما تكون غير قوية ويتم ترحيلهم مع أول فوج راحل من الحكام كما حدث هذه المرة.

ويستثنى من ذلك من تقتنع لجنة الحكام بكفاءته مثل غربال وغوميز، حيث يتم إسناد أكثر من مباراة لهما ويستمران حتى نهاية البطولة كما حدث بالضبط.

المصدر: الجزيرة نت