هذه أسباب الفيضانات الأخيرة التي ضربت الجزائر

كشف مدير الاستغلال بالديوان الوطني للتطهير، صالح لحلاح، عن أسباب الفيضانات الأخيرة التي ضربت الجزائر، مشيرا إلى وجود 800 موقع معرض للفيضان عبر الولايات

وقال لحلال، الأحد، خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى إن “التغيرات المناخية والاحتباس الحراري لعبا دورا كبيرا في حدوث الفيضانات الأخيرة التي ضربت العديد من المدن الجزائرية”.

وأشار إلى أن “هذه الظاهرة ليست محصورة على الجزائر فقط، بل مست العديد من بلدان العالم حيث تسببت في إحداث اختلالات في المناخ وتذبذبات في الفصول”.

وتابع أنه “أصبح من الضروري اتخاذ إجراءات كفيلة لمواجهة هذه الأخطار بهدف التقليل من حدت خطورتها”.

وتابع المتحدث قائلا: “يوجد في الجزائر 800 موقعا معرضا للفيضانات، موضحا أن هذه المناطق المصنفة حسب درجة خطورتها، تم إحصاؤها بفضل استعمال التكنولوجيات الحديثة، بالتنسيق مع الوكالة الفضائية الجزائرية وكذلك العمل الميداني الذي تقوم به مصالح الديوان الوطني للتطهير بالتنسيق مع العديد من القطاعات”.

وأضاف المتحدث أن “هذه النقاط السوداء وفي حالة حدوث اضطرابات جوية، يتم حراستها تحسبا لأي طارئ، خاصة في حالة صدور نشريات جوية خاصة”.

كما أرجع “ضيف الصباح” سبب الفيضانات الأخيرة إلى “شبكة الصرف الصحي حاليا وفي بعض المناطق، غير قادرة على استيعاب كميات الأمطار المتساقطة وذلك بسبب بعض التصرفات السلبية بالتخلص من النفايات والرمي العشوائي في الأودية وفي قنوات الصرف الصحي التي تزيد من حدة الخطورة في حالة تساقط الأمطار”.

ووجه لحلال نداء للمواطنين بضرورة التحلي بالسلوك الحضري من خلال المحافظة على الأملاك العمومية وبعدم التخلص من النفايات وبقايا الأشغال في شبكة الصرف الصحي والأودية”.

كما توقف مدير الاستغلال بالديوان الوطني للتطهير أيضا للحديث عن ظاهرة سرقة البالوعات التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير وما يشكله هذا الفعل من خطورة، حيث يتسبب في حوادث المرور”.

وكشف أن “مصالحه قامت بعمل تحسيسي كبير للحد من هذه الظاهرة السلبية التي لا تزال مستمرة في بعض المناطق”.