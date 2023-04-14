هذه أسعار الجمارك للسيارات أقلّ من 3 سنوات

بداية من 8 آلاف أورو.. وثيقة مرجعية ترصد الأسواق الأوروبية منذ 2012

تبتدئ أسعار سيارات أقل من 3 سنوات من 8 آلاف أورو (160 مليون سنتيم بتحويل السوق غير الرسمية للصرف) دون احتساب تكاليف الاستيراد، حسب وثيقة مرجعية للجمارك الجزائرية ترصد أسعار السيارات في السوق الأوروبية بين سنتي 2012 و2021، وتُثبت ارتفاعها بشكل حاد بعد 2020 مقارنة مع مرحلة ما قبل كورونا.

وحصلت “الشروق” على نسخة من وثيقة صادرة عن الجمارك الجزائرية، خاصة بالأسعار المرجعية للسيارات السياحية المستعملة من طرف الخواص تحت تسمية “ARGUS نسخة 2023″، تضمّنت جميع نماذج السيارات المصنّعة والمسوّقة في أوروبا وفق المعايير الأوروبية، ويتم اعتماد هذه الأسعار كمرجعية لتسيير المخاطر من طرف الدولة، من خلال مقارنتها بتلك التي يتم التصريح بها من طرف الأفراد، ورصد أي ملف كاذب.

وفي حال المخالفات أو “وضعية شك”، تؤكد الوثيقة، يتم تطبيق المادة 16 من قانون الجمارك على المستورد صاحب السيارة، وفي حال لم يقدّم المستورد التبريرات القانونية اللازمة، تعتمد مصلحة الجمارك المعنية مناهج أخرى لتقييم السيارة تمّ النصّ عليها في قانون الجمارك.

كما أن القيمة المعلن عنها في هذا الإطار تشكّل أرضية لحساب حقوق الرسوم الإلزامية وهي حصيلة السعر المعتمد في قاعدة البيانات، يتم خصم منها قيمة الرسم على القيمة المضافة المعتمدة بالبلدان الأوروبية والتي تعادل 20 بالمائة، ويُضاف إليه سعر الشحن البحري.

وتضمنت الوثيقة المرجعية لأسعار السيارات المستعملة في أوروبا التقديرات لمدة 10 سنوات أي من 2012 إلى 2021، رغم أن المركبات المسموح باستيرادها ترتبط بـ3 سنوات من الاستعمال فقط، إلا أن المصالح المعنية فضّلت جرد الأسعار بداية من سنة 2012 حتى تتوفر الجهات المخوّلة بالرقابة على كافة تفاصيل المركبات المستعملة.

آخر 3 سنوات اعتمدتها الجمارك بين 2019 و2021

تتراوح أسعار سيارات مركبات سيتروان سي 3 بين 9000 أورو سنة 2019 و17 ألفا و600 أورو سنة 2021، وسي 3 أيركروس بين 9900 أورو سنة 2019 و19 ألفا و900 سنة 2021 من حيث المركبة الأكثر جودة، وبرلينغو 3 حجم أم بين 10 آلاف و200 أورو سنة 2019 و25 ألفا و600 أورو سنة 2021 مزودة بكل الخصائص.

وتتراوح أسعار سيارات داسيا سانديرو 3 بين 7700 أورو لسنة 2020 و14 ألف أورو لسنة 2021 بكل الخصائص، وأسعار سيارات لوغان لسنة 2020 بين 8 آلاف و11 ألفا و500 أورو وداستر 2 بين 10 آلاف و800 أورو لسنة 2020 و16 ألفا و800 أورو لسنة 2021.

وبالنسبة لسيارات فيات 500، تتراوح بين 11 ألفا و400 أورو لسنة 2020 و12 ألفا لسنة 2021 وباندا 3 بسعر 8400 أورو سنة 2020 و10 آلاف و300 أورو لسنة 2021 في حين كان سعرها يبتدئ من 6500 أورو سنة 2019، أما فيات تيبو فيبدأ سعر سيارة 2020 من 10 آلاف و300 أورو ويصل إلى 18 ألف أورو إذا توفرت فيها كل الخصائص بترقيم 2021.

وبالنسبة لمركبات فورد، تتراوح أسعار سيارات فييستا 7 بين 8900 أورو لسنة 2020 و20 ألفا و200 أورو لسنة 2021 التي تتوفر على كافة الخصائص، وبالنسبة لسيارات فوكوس 4 يتراوح سعرها بين 12 ألفا و200 أورو لسنة 2020 و24 ألفا و400 أورو لسنة 2021، ويتعلّق الأمر بأحسن مركبة في التشكيلة، أما مركبات هوندا فيتراوح سعرها بين 23 ألف أورو و31 ألف أورو بترقيم سنة 2021.

وبخصوص مركبات هيونداي، يتراوح سعر إي 10 2 بين 9900 أورو بترقيم 2020 و و12 ألفا و700 أورو بترقيم 2021 بكل الخصائص، وإي 20 بين 9900 و12 ألفا و800 أورو بترقيم سنة 2020 وإي 30 بداية من 10 آلاف و700 أورو بترقيم 2020 إلى 24 ألفا و800 أورو بكل الخصائص بترقيم 2021، أما توكسون 4 فتتراوح بين 22 ألفا و400 أورو بترقيم 2020 و38 ألفا و200 أورو بكل الخصائص لسنة 2021، وسانتافي بين 31 ألفا و700 أورو لسنة 2020 وتصل حتى 50 ألفا و300 أورو لسنة 2021.

علامة بيكانتو بداية من 10 آلاف أورو

وبخصوص سيارات بيكانتو 3 لكيا، تتراوح بين 10 آلاف و300 أورو بترقيم 2020 و13 ألفا و700 أورو بترقيم 2021 بكل الخصائص، وريو 4 بداية من 13 ألفا و500 بترقيم 2020 وتصل إلى 17 ألفا و400 بترقيم 2021، وستونيك بداية من 12 ألفا إلى 19 ألفا و200 أورو بين سنتي 2020 و2021 وتتراوح أسعار سيارات سيد 3 بين 13 ألفا و700 و19 ألفا و400 أورو خلال نفس الفترة، كما تتراوح أسعار سبورتايج 4 بين 15 ألفا و200 أورو و22 ألفا و400 أورو بين 2020 و2021.

وبالنسبة لسيارات نيسان جوك 2 وليف 2 فتتراوح بين 17 ألفا و800 و26 ألفا و800 أورو حسب نوعية السيارة بين سنتي 2020 و2021 وتتراوح أسعار سيارة كورسا لأوبل بين 12 ألفا و100 أورو و19 ألفا و100 أورو لنفس الفترة في حين تتدرج الأسترا 5 بين 12 ألفا و18 ألفا و800 أورو وتصل الأسترا 6 إلى 34 ألف أورو بترقيم 2021.

وبخصوص سيارات بيجو تصل 208 2 إلى 19 ألفا و200 أورو بترقيم سنة 2021 وتعادل 17 ألفا و600 أورو بترقيم سنة 2020 و308 2 تتأرجح خلال سنتي 2020 و2021 بين 12 ألفا و200 أورو و19 ألفا أورو و508 2 بين 18 ألفا و900 أورو و37 ألفا و700 أورو خلال نفس الفترة.

علامة رونو.. من 8 آلاف إلى 36 ألف أورو

وفيما يتعلّق بسيارات رونو تبتدئ من 8000 أورو لسيارات توينغو 2020 وتصل إلى 19 ألفا و900 أورو لكليو 5 2021 وكابتور 2 بين 15 ألفا و200 أورو و28 ألفا أورو في نفس الفترة وميغان 4 بين 12 ألفا و700 بترقيم 2020 و36 ألفا و200 أورو بترقيم 2021.

هذه أسعار سيارات إيبيزا في أوروبا

وبخصوص مركبات سيات تبتدئ أسعار إيبيزا 5 من 11 ألفا و600 أورو بترقيم سنة 2020 إلى 21 ألفا و700 أورو بترقيم 2021 وليون 4 بين 15 ألفا و300 أورو و22 ألفا و800 أورو خلال نفس الفترة وسكودا بداية من 11 ألفا و100 أورو وتصل إلى 17 ألفا و900 أورو وتويوتا، حيث تبتدئ أسعار سيارات ياريس 3 من 13 ألفا و600 أورو بترقيم 2020 وتصل ياريس 4 بترقيم 2021 إلى 34 ألفا و500 أورو.