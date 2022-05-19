هذه أسعار حليب “الأكياس” عند الإنتاج والتوزيع

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أسعار الحليب المبستر والموضب في الأكياس عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع، حيث تم الإبقاء على سعر كيس الحليب المدعم عند عتبة الـ25 دج.

وجاء في المادة الأولى من المرسوم التنفيذي الذي وقعه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان “تحدد أسعار بيع الحليــب منزوع الدســـم جزئيا والمبستر المدعم والموضب في أكياس، عند الإنتاج وفي جميع مـراحل الـتوزيع، وفق الجدول المرفق بهذاالمرسوم”.

ويحدد سعر بيع مسحوق الحليـب الموجه مـن طرف الديوان الوطني المهنـي للحليب لتموين المحولين بـ126.000 دج للطن”.

سعر كيس الحليب وهوامش الربح

1-سعر البيع في الرصيف المصنع 21 دج

2-هامش ربح التوزيع بالجملة 2 دج

3-سعر بيع المنتوج المسلم للبائع بالتجزئة 23 دج

4-هامش التوزيع بالتجزئة 2 دج

5-السعر للمستهلكين 25 دج