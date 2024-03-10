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الجزائر

هذه أسعار “فيات 500” الجزائرية وكيفيات شرائها ‏

حسان حويشة
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هذه أسعار “فيات 500” الجزائرية وكيفيات شرائها ‏

أعلنت “فيات الجزائر” رسميا عن أسعار سيارة 500 الجزائرية المنتجة بمركب ‏طفراوي بوهران وفتح الطلبات المسبقة لاقتنائها عبر شبكة موزعي العلامة ‏الايطالية، أو من خلال قرض استهلاكي عبر مؤسستين بنكيتين.‏
في هذا السياق أفاد بيان لـ “فيات الجزائر” تلقت “الشروق” نسخة منه أنه تم فتح ‏باب الطلبات المسبقة لاقتناء سيارة فيات 500 الهجينة-‏Hybrid، التي يتم إنتاجها ‏بمركب طفراوي بوهران، وذلك اعتبارا من يوم 11 مارس 2024 عبر شبكة ‏توزيعها عبر التراب الوطني.‏
ولفت البيان إلى أن “فيات الجزائرية” متوفرة نسختين هي فيات 500 “‏Cult‏” و ‌‏”دولتشي فيتا-‏DolceVita‏”، بمحرك بنزين ذو سعة 1.0 لتر يولد قوة تقدر بـ ‌‏70 حصانا، وتتوفر على خاصية “‏Mild Hybrid‏” التي تقلل من استهلاك ‏الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 20 بالمائة.‏
وتتوفر السيارة وفق بيان فيات الجزائر، على تجهيزا كامل، ومزودة بـ 7 وسائد ‏هوائية ونظام منع انغلاق المكابح “أ.بي.أس”، كما أنها متوفرة باللونين الأخضر ‏والأبيض جيلاتو.‏
وأشارت البيان إلى أن السيارة ستكون متاحة للطلب المسبق عبر شبكة توزيع ‏فيات في الجزائر ابتداء من 11 مارس 2024، ويمكن الحصول عليها عن طريق ‏القرض الاستهلاكي بالشراكة مع بنكي بي إن بي باريبا الجزائر والبركة الجزائر.‏
وبخصوص الأسعار فأن النسخة “‏Cult‏” ستكون متاحة بـ 217 مليون و900 ‏ألف سنتيم، في حين ستسوق نسخة ‏DolceVita ‌‏ بـ 235 مليون و900 ألف ‏سنتيم.‏

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