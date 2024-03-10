هذه أسعار “فيات 500” الجزائرية وكيفيات شرائها
أعلنت “فيات الجزائر” رسميا عن أسعار سيارة 500 الجزائرية المنتجة بمركب طفراوي بوهران وفتح الطلبات المسبقة لاقتنائها عبر شبكة موزعي العلامة الايطالية، أو من خلال قرض استهلاكي عبر مؤسستين بنكيتين.
في هذا السياق أفاد بيان لـ “فيات الجزائر” تلقت “الشروق” نسخة منه أنه تم فتح باب الطلبات المسبقة لاقتناء سيارة فيات 500 الهجينة-Hybrid، التي يتم إنتاجها بمركب طفراوي بوهران، وذلك اعتبارا من يوم 11 مارس 2024 عبر شبكة توزيعها عبر التراب الوطني.
ولفت البيان إلى أن “فيات الجزائرية” متوفرة نسختين هي فيات 500 “Cult” و ”دولتشي فيتا-DolceVita”، بمحرك بنزين ذو سعة 1.0 لتر يولد قوة تقدر بـ 70 حصانا، وتتوفر على خاصية “Mild Hybrid” التي تقلل من استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 20 بالمائة.
وتتوفر السيارة وفق بيان فيات الجزائر، على تجهيزا كامل، ومزودة بـ 7 وسائد هوائية ونظام منع انغلاق المكابح “أ.بي.أس”، كما أنها متوفرة باللونين الأخضر والأبيض جيلاتو.
وأشارت البيان إلى أن السيارة ستكون متاحة للطلب المسبق عبر شبكة توزيع فيات في الجزائر ابتداء من 11 مارس 2024، ويمكن الحصول عليها عن طريق القرض الاستهلاكي بالشراكة مع بنكي بي إن بي باريبا الجزائر والبركة الجزائر.
وبخصوص الأسعار فأن النسخة “Cult” ستكون متاحة بـ 217 مليون و900 ألف سنتيم، في حين ستسوق نسخة DolceVita بـ 235 مليون و900 ألف سنتيم.