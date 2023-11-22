هذه أسماء التلاميذ الفائزين في مسابقة سوناطراك الكتابية

بمناسبة الذكرى الـ 60 لتأسيسها

أعلن مجمع سوناطراك عن نتائج تقييم وانتقاء أعمال تلاميذ الأقسام النهائية للمراحل التعليمية الثلاث، المشاركين في مسابقتها الوطنية في إطار إحياء الذكرى الستين (60) لتأسيس شركة سوناطراك.

وأكد المجمع في بيان له أن عملية التقييم الأوّلي التي أجرتها وزارة التربية الوطنية على مستوى مديرياتها الولائية، وكذا عملية التقييم النهائي التي أشرفت عليها اللجنة الوطنية لمسابقة الكتابة المكوّنة من مفتشين وأساتذة وممثلين عن وزارة التربية الوطنية وكذا ممثلين عن مجمع سوناطراك، أسفرت عن انتقاء ستّين إنتاجا كتابيا تمثّل المراحل التعليمية الثلاث، موزعة على النحو التالي:

– 20 تعبيرا كتابيا من مرحلة التعليم الابتدائي

– 20 رسالة من مرحلة التعليم المتوسط.

– 20 مقالا من مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

وتم تحديد ستين (60) فائزا كدلالة رمزية لإحياء الذكرى الستين (60) لتأسيس شركة سوناطراك والتي خصّصت بالمناسبة جوائز قيّمة للفائزين والمؤسسات التربوية التي ينتمون لها.

وستسلم الجوائز للفائزين المبيّنة أسماؤهم على الرابط التالي https://cutt.ly/XwU68Woa ،أثناء حفل رسمي سيقام على شرفهم بمقر المديرية العامة لمجمع سوناطراك نهاية شهر ديسمبر 2023.

إنّ شركة سوناطراك باعتبارها مؤسسة مواطنة تسعى، من خلال تنظيم هذه المسابقات الفكرية الوطنية، إلى ترسيخ ثقافة الكتابة لدى الناشئة وتشجيع المواهب على التعبير في عدد من المجالات المعرفية ذات الصّلة بقضايا البيئة والطاقة والتكنولوجيا.