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هذه أسماء المؤرخين الجزائريين في اللجنة المشتركة مع فرنسا

الشروق أونلاين
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هذه أسماء المؤرخين الجزائريين في اللجنة المشتركة مع فرنسا
ح.م
الرئيس تبون يستقبل المؤرخين الجزائريين

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء الأربعاء، خمسة مؤرّخين جزائريين، مُعيّنين ضمن اللجنة المشتركة للمؤرّخين الجزائريين والفرنسيين.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية، ان اللقاء حضره مدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف، والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلّف بالأرشيف والذاكرة الوطنية عبد المجيد شيخي.

وتضم هذه اللجنة عن الجانب الجزائري:

1- محمد لحسن زغيدي: مؤرخ وأستاذ التاريخ المعاصر بجامعة الجزائر العاصمة، كما شغل سابقا منصب مدير متحف المجاهد ولديه عدة مؤلفات حول الثورة التحريرية والحركة الوطنية.

2- محمد القورصو: مؤرخ وباحث في التاريخ، ولديه عدة مؤلفات ومقالات علمية حول الحقبة الإستعمارية في الجزائر ومنطقة المغرب العربي بصفة عامة.

3- جمـال يحـياوي:  وهو مؤرخ ومدير سابق لمركز البحث في المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية، وأستاذ للتاريخ المعاصر بجامعة الجزائر.

4- عبد العزيز فيلالي: هو مؤرخ وباحث، وسبق أن ترأس مؤسسة عبد الحميد بن باديس، ولديه عدة مؤلفات حول الحقبة الإستعمارية ونضالات جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.

5- إيدير حاشي: باحث في التاريخ ويعد أصغر أعضاء اللجنة وهو أستاذ بمركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية بوهران ولديه عدة بحوث حول الحقبة الاستعمارية الفرنسية بالجزائر.

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