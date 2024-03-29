هذه أسوأ أنواع الأطعمة لمرضى السكري

تحتوي بعض الأطعمة على مؤشر مرتفع لنسبة السكر في الدم، وقد تساهم في الارتفاع المفاجئ في ضغط الدم، الامر الذي يستدعي تجنبها وإيجاد بديل صحي عنها.

ولحسن الحظ، يوجد العديد من أنواع الأكل الصح[،ـي المناسب للمصابين السكري، حيث يمكن أن يعمل على إدارة نسبة السكر في الدم بشكل جيد.

ماهي الأطعمة الخطيرة؟

ينصح الأطباء مرضى السكري بتجنب الافراط في تناول بعض أنواع من الأكل لأنها تشكل خطرا على صحتهم، من بينها:

الأرز الأبيض

يعتبر الأرز الأبيض خطيرا جدا لمرضى السكر، حيث أن مؤشر السكر في الدم لديهم يبلغ 70 أو أعلى، لذلك يسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم.

وتشير الدراسات إلى أنه يجب على مرضى السكري تجنب الأرز الأبيض لأنه يزيد من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

دقيق القمح

عادة ما يتم خلط دقيق القمح الذي نحصل عليه مع الدقيق المكرر، وهو غير مفيد لمرضى السكر.

في دقيق القمح المكرر، تتركز الألياف والفيتامينات والمعادن وتصبح شديدة السمية بالنسبة للبنكرياس لدى مريض السكري الذي يكافح لإدارة مستويات السكر في الدم.

حبوب الذرة

مثل جميع الحبوب، تتكون الذرة أيضا بشكل أساسي من النشاء، ويمكن أن تؤثر الذرة الحلوة بشكل خاص على إطلاق الأنسولين، مما قد يشكل خطورة على مرضى السكر.

البسكويت

عادة ما يتم صنع البسكويت من الدقيق الأبيض وهو غير مناسب لمرضى السكر

الخبز الأبيض

يحتوي الخبز الأبيض على مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفع ويمكن أن يؤدي مباشرة إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

يمكن لمرضى السكر استبدال الخبز الأبيض بالخبز الكامل أو البني.

اللبن

قد يكون شرب الحليب خطيرا على مرضى السكري لأن الدهون المشبعة الموجودة فيه يمكن أن تجعل مقاومة الأنسولين أسوأ.

القهوة

تحتوي القهوة المخلوطة الصغيرة على 500 سعرة حرارية و98 جراما من الكربوهيدرات. ولهذا يعتبر من أسوأ الأطعمة لمرضى السكر.

الحلويات

تحتوي الحلويات على كميات عالية من السكر، كما أنها تخلو من أي قيمة غذائية على الإطلاق، لأنها مليئة بالسكريات المنكهة التي يمكن أن تؤدي إلى مرض السكري.، وفقا لموقع mantracare

ماهي هي أفضل الأطعمة لمرضى السكري؟

الأسماك الدهنية

تحتوي الأسماك الدهنية مثل السردين والتونة على دهون أوميجا 3، وتعتبر مصدر رائع للبروتين، وهو أمر مهم لإدارة نسبة السكر في الدم.

الخضر الورقية

تعتبر الخضار الورقية منخفضة جدا في الكربوهيدرات القابلة للهضم، أو الكربوهيدرات التي يمتصها الجسم، لذلك لن تؤثر بشكل كبير على مستويات السكر في الدم.

الافوكادو

يحتوي الأفوكادو على أقل من 1 غرام من السكر، وقليل من الكربوهيدرات، ومحتوى عالٍ من الألياف، والدهون الصحية، لذلك لا داعي للقلق بشأن رفع مستويات السكر في الدم.

البيض

يقلل البيض من الالتهاب، ويحسن حساسية الأنسولين، ويزيد من مستويات الكوليسترول الحميد (الجيد)، ويعدل حجم وشكل الكوليسترول الضار.

بذور الشيا

بذور الشيا هي غذاء رائع لمرضى السكري، حيث تحتوي على كميات عالية من الألياف، مما قد يساعد على إنقاص الوزن والحفاظ على مستويات الجلوكوز في الدم.

المكسرات

تعتبر المكسرات إضافة صحية لنظام غذائي متوازن، فهي تحتوي على نسبة عالية من الألياف ويمكن أن تساعد في تقليل نسبة السكر في الدم ومستويات الكوليسترول الضار.

الحبوب الكاملة

تعتبر الحبوب الكاملة مثل الشعير، خبز القمح، غنية بالفيتامينات، والألياف المفيدة التي تعمل على إبطاء عملية ارتفاع نسبة السكر في الدم.

زيت الزيتون البكر

يحتوي زيت الزيتون البكر على حمض الأوليك، وهو نوع من الدهون الأحادية غير المشبعة التي قد تحسن إدارة نسبة السكر في الدم، بحسب موقع healthline.