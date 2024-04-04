هذه أضرار استعمال الملمعات والملونات في حلويات العيد؟

مع اقتراب عيد الفطر، تبدع الجزائريات في صنع الحلويات اللامعةذات الألوان الزاهية التي تبهر العين، ولكن أكثرها يؤثر بشكلسيء على صحة أفراد العائلة.

يحدث هذا التأثير السلبي، ليس بسبب احتواء الحلوى على كميات كبيرة من السكر واعتمادها الكلي على الطحين الأبيض وحسب، بل بسبب المضافات الغذائية التي تعتبر سببا مباشرا في الإصابة بأمراض خطيرة ومزمنة.

ماهي المضافات الغذائية؟

هي معادن خطيرة وسامة تقتنيهاالجزائريات لتزيين الحلوى وتعرف بـ:

E171اوكسيد التيتان

E172اوكسيد الحديد

E173 أوكسيد الاليمنيوم

E174اوكسيد الفضة

E175اوكسيد الذهب

وجدير بالذكر، أن أوكسيد الحديد في القديم كان يستعمل لتسميم البشر، فهو يصيب الجهاز العصبي، المعدة،الأمعاء،الكبد،البنكرياس،الطحال، وفقا للمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك.

الأوراق الذهبية

لا تخلو منها الحلويات العصرية، تحتوي علىأوكسيد التيتانيوم وأوكسيد الحديد وجزيئات جد دقيقة، لايستطيع الجسم هضمها ولا التعامل معها ولا التخلص منها.

هذه المواد تخترق جدار المعي الدقيق وتذهب للأعضاء، مثل الكبد المخ الرئتين وتسببأمراضا خطيرة كالسرطان، تأخر النمو،أمراض المناعة الذاتية والزهايمر والعقم.

الملمعات

الملمعات تحتوي على أوكسيد الحديد والذي يسبب العقم وتأخر النمو، السرطان، الزهايمر، تشوه الأجنة، كما أنها تحتوي على ديوكسيدالتيتان والتي يتسبب في خلل في المورثات، وفقا لاستشارية التغذية آسيا مهماه.

ماهو خطر الملونات؟

تسبب الملونات التي تستعمل لتلوين المواد التي تغلف بها الحلويات، أمراضا عديدة منها:

-تزيد من الالتهابات وتعطل عمل الجهاز المناعي.

– تحتوي على ملوثات سامة مسببة للسرطان.

– قد تسبب تطور الأورام السرطانية.

– تتسببفي حدوث أورام في المثانة

– تصيب الأطفالبفرط الحساسية

كما تبين أن الأصباغ الغذائية الاصطناعية تؤثر على:

– عمل الكبد والأعضاء الحيوية الأخرى

– تتداخل مع الإنزيمات الهاضمة التي تنتجها أجسامنا للمساعدة في تحطيم الطعام الذي نتناوله بشكل صحيح.

– تزيد من نفاذية الأمعاء المعروف أيضا باسم “الأمعاء المتسربة”

– ترتبط باضطرابات الجهاز التنفسي، مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية

– تؤثر سلبا على نمو الخلايا العصبية، وفقا لموقع foodnerdinc.

من هي الفئات الممنوعة من تناول حلويات العيد؟

يحظر على فئات محددة تناول حلويات العيد، بسبب معاناتهم من مشكلات صحية مزمنة، تزداد أعراضها سوءا، عند حلوى العيد بكثرة.

– مرضى الكبد الدهني.

– مرضى المرارة.

– المصابين بقصور في وظائف الكبد.

– مرض السكري بنوعيه الأول والثاني.

أضرار الإفراط في تناول الحلويات

– تتأثر البشرة بطريقة كبيرة من تناول الحلويات أو السكريات، الأمر الذي يسبب ظهور التجاعيد، وعلامات التقدم في السن.

– يتأثر الجهاز المناعي بشكل سلبي نتيجة الإفراط في تناول السكريات، ويجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المناعية.

– يصبح الجسم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والفيروسات

-تزيد من نشاط الخلايا السرطانية بالجسم.

-تسوس الأسنان من أهم التأثيرات السلبية على الإنسان نتيجة لإفراطه في تناول السكريات.

– الشعور بالاكتئاب والتوتر.

-الإصابة بقصور النظر.

– تناول حلويات العيد لمدة أكثر من أسبوع يؤدي إلى السمنة.

– الملونات والمواد الحافظة في حلويات العيد دون مراعاة الجرعة تأثر على الصحة، بحسب L’Organisation APOCE.