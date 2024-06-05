هذه أضرار تناول الفواكه الملوثة بالمبيدات

خلصت دراسة أجرتها جامعة هارفارد أن تناول الفواكه والخضر التي تحتوي على كميات كبيرة من بقايا المبيدات الحشرية قد يقلل من فرص المرأة في الحمل والإنجاب.

وأظهرت أبحاث أخرى أن تنظيف الخضروات وفركها، ونقعها في الماء والخل وصودا الخبز، فعال جدا لتقليل البكتيريا والمبيدات والاتربة.

كيف تتلوث الخضر والفواكه؟

يمكن أن تتلوث الفواكه والخضروات النيئة بالكائنات الحية الدقيقة، بما في ذلك مسببات الأمراض البشرية، في مراحل مختلفة من الإنتاج والتداول، وفيما يلي بعض الطرق التي يمكن أن يحدث بها ذلك:

– استخدام المواد الكيمائية والمبيدات الحشرية أثناء الزراعة.

– تأثير عوامل مثل جودة التربة ومصادر المياه على نظافة الخضروات.

– يمكن أن يؤدي استخدام السماد أو مياه الري الملوثة إلى ظهور مسببات الأمراض.

– نقص النظافة بين عمال المزارع يؤدي إلى نقل الكائنات الحية الدقيقة.

– تؤوي الفواكه والخضروات السليمة مسببات الأمراض على أسطحها.

– البذور المنبتة معرضة أيضا للتلوث، بحسب موقع food.ec.europa.

ماهي أضرار تناول فواكه ملوثة بالمبيدات؟

للمبيدات الحشرية تأثيرات صحية خطيرة على صحة الإنسان في حال تناول الثمار دون غسلها بشكل جيد، ومن هذه الأضرار:

– رفع احتمالية الإصابة بأنواع السرطان المختلفة نتيجة عامل الأكسدة.

– تعمل المركبات المُستخدمة في المُبيدات الحشرية على إصابة الكبد بالتشمع على المدى البعيد، والذي غالبا ما ينتهي بالوفاة.

– تعمل المركبات المُستخدمة في المُبيدات على الإصابة بالعقم.

– تتأثر الكلية بشكل مباشر بهذه المركبات، وقد ينتهي الأمر بالفشل الكلوي.

– تتسبب بتشوهات كبيرة للأجنة لايمكن علاجها، وفق موقع arabiaweather.

ماهي الأمراض التي تسببها الخضروات الملوثة؟

يمكن أن تؤدي الخضروات الملوثة إلى الإصابة بالعديد من الأمراض المنقولة بالغذاء، منها:

الليستيريا

تناول الخضروات النيئة الملوثةيمكن أن يؤدي إلى تسمم الدم والتهاب السحايا الناجم عن بكتيريا الليستيريا.

التهاب الكبد أ

ينتقل مرض الكبد أ عن طريق الطعام الملوث ويسبب اليرقان والغثيان وفقدان الشهية والحمى والشعور بالضيق وآلام البطن.

داء المقوسات

ينتشر من خلال اللحوم غير المطبوخة جيدا أو النيئة والخضروات الطازجة، ويمكن أن يؤدي داء المقوسات الغوندية إلى ضعف الرؤية وحالات عصبية.

السالمونيلا والشيغيلا

تم ربط مسببات الأمراض البكتيرية هذه بتفشي الأمراض المرتبطة باستهلاك الخضروات الملوثة، وفق موقع منظمة الصحة العالمية.

التنظيف بالخل

يمكن للبكتيريا الموجودة على السطح الخارجي للثمار أن تتنقل إلى الداخل عند التقشير أو التقطيع، لذلك يجب تنظيفها جيدا، حيث تُنقع الخضر والفواكه في كمية من الماء والخل لبضعة دقائق، ثم يتم تصفيتها وشطفها بالكامل.

التنظيف بصودا الخبز

أظهرت الأبحاث أن صودا الخبز يمكنها إزالة الجراثيم والمبيدات الحشرية والأتربة بشكل فعال، وذلك بوضع الفواكه والخضر في وعاء وإضافة ملعقة صغيرة من صودا الخبز لكل كوبين من الماء البار لمدة 12 دقيقة على الأقل.

نصائح أخرى

– اختر فواكه وخضر غير مصابة بالتلف أو الكدمات أو العفن.

– لا تغسلي الخضروات بالمنظفات التجارية لأنه يمكن أن تمتصها تلك المنتجات، وتسبب المرض.

– احتفظيبها بعيدا عن اللحوم النيئة والدواجن والمأكولات البحرية في عربة البقالة والثلاجة.

– لا تضعي أبدا السلطة أو الخضر الطازجة على طبق أو سطح كان يحتوي في السابق على اللحوم النيئة أو الدواجن أو الأسماك أو البيض.

– استخدمي سكاكين وألواح تقطيع منفصلة للفواكه والخضر واللحوم أثناء تحضير الطعام، بحسب موقع health.