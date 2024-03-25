هذه أعلى رواتب اللاعبين الجزائريين في الدوري الفرنسي

يتقدمهم بن رحمة وغويري ووناس وبن طالب

أصدرت صحيفة ليكيب الفرنسية قائمة تتضمّن أعلى رواتب اللاعبين الجزائريين في مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم، عن الموسم الكروي الجاري (2023-2024)، وتصدّرها الجناح سعيد بن رحمة، الوافد الجديد لفريق أولمبيك ليون.

وبحسب تصنيف ليكيب، يأتي بن رحمة في صدارة لائحة أكبر رواتب اللاعبين الجزائريين في الدوري الفرنسي هذا الموسم، بواقع 350 ألف يورو شهريًّا، إذ يمضي النصف الثاني من الموسم بنظام الإعارة من فريقه الأصلي وست هام يونايتد الإنجليزي. وبعد شهر واحد فقط من انضمامه إلى أولمبيك ليون، اقتحم بن رحمة لائحة أكبر 30 راتبًا في الدوري الفرنسي.

يأتي راتب بن رحمة -صاحب 25 مباراة دولية- في الترتيب الـ29 على لائحة رواتب اللاعبين في (ليغ1) التي يتصدّرها كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان بقيمة 6 ملايين يورو شهريًا، فيما يحتل اللاعب الجزائري الترتيب الخامس في فريقه أولمبيك ليون.

يحل في الترتيب الثاني، المهاجم الدولي أمين غويري (24 عامًا) من فريق ستاد رين، براتب شهري يناهز 220 ألف يورو، وهو ثاني أكبر راتب في فريقه مناصفة مع زميله المهاجم الفرنسي أرناود كاليموندو.

في الترتيب الثالث الجناح الأعسر المخضرم آدم وناس من ليل (158 ألف يورو) محتلًا ثاني أكبر راتب في فريقه.رابعًا، نجم الوسط الأسمر هشام بوداوي لاعب نيس بـ(150 ألف يورو) في الترتيب العاشر على لائحة أجور فريقه.

وفي الترتيب الخامس على لائحة أكبر رواتب اللاعبين الجزائريين في الدوري الفرنسي، يأتي نبيل بن طالب (120 ألف يورو) في المركز السادس لدى قائمة رواتب فريق ليل.. ويأتي ثنائي ميتز، كيفين غيتون وألكسندر أوكيدجا (40 ألف يورو).