هذه أفضل الأطعمة لمصابي أوميكرون!

قدم الدكتور بوب روبرت، مدير معهد المناعة الذاتية في سانت جوزيف هيلث بالولايات المتحدة الأمريكية، اقتراحات لبعض الأطعمة المفيدة وسهلة البلع لمصابي أوميكرون.

ووضع الدكتور القائمة على اعتبار أن أبرز أعراض المتحور الجديد تتمثل في الشعور بآلام الحلق، ما يجعل المريض غير راغب في تناول الطعام.

ويقول روبرت، أن الزبادي يعتبر من أفضل الأغذية التي يمكن تناولها أثناء الإصابة بأوميكرون. كما أن تناول المثلجات قد يكون خيارًا جيدًا، فهي توفر الجلوكوز والبروتين ما يساعد على الحفاظ على الوزن، حيث أن معظم المصابين بكورونا يفقدون وزنهم، ولكن يجب الحذر في حال كان الشخص مصابًا بالسكري.

وينصح المختصون بشكل خاص بالإكثار من السوائل، وأولها تناول الحساء الذي يحتوي على نوع من البروتين والخضراوات، ما يساعد في تزويد جسمك ببعض العناصر الغذائية التي يحتاجها أثناء محاربة العدوى.

كما أن تناول طبق المعكرونة المفضل لديك مع نوع من البروتين وصلصة الطماطم يعتبر وجبة جيدة خصوصًا بعد أن تبدأ الأعراض في الاختفاء.

ومن الأطعمة المفيدة أيضًا. الخضراوات المطبوخة بكل أشكالها وأبرزها البروكلي والملفوف.

كذلك ينصح الدكتور روبرت بتناول مخفوق البروتين بالفانيليا أو الشوكولاتة، مؤكدًا أنه خفيف على المعدة مقارنة بالعصير، ويعزز البروتين في الجسم.