هذه أفضل وأسوأ دول العالم لإقامة الأجانب في 2022

نشرت منظمة “إنتر نايشنز” قائمة بأفضل وأسوأ دول العالم لإقامة الأجانب والمهاجرين في 2022، بناء على استبيان شمل أكثر من 10 آلاف مهاجرا من 177 جنسية.

وتدور أسئلة الاستبيان حول عدّة محاور على غرار جودة الحياة، البيئة والمناخ، العناية الصحية، وسائل النقل، والأمن.

ويشمل التصنيف الذي أجرته “إنتر نايشنز” 52 دولة، تصدّرتها المكسيك كأفضل مكان لإقامة الأجانب في العالم، وتذيّلتها الكويت.

وأرجع الاستبيان تفوّق المكسيك في التصنيف إلى سهولة حصول الأجانب على الإقامة. إلى جانب الضيافة التي يتلقاها المهاجرون من السكان المحليين.

بالمقابل، عبّر معظم المشاركين في الاستبيان عن عدم رضاهم إزاء جودة الحياة وسهولة الإقامة في الكويت.

أفضل دول العالم لإقامة المهاجرين في 2022:

1-المكسيك،

2-إندونسيا،

3-تايوان،

4-البرتغال،

5-إسبانيا،

6-الإمارات،

7-فيتنام،

8-تايلاند،

9-النمسا،

10-سنغافورة.

أسوأ دول العالم لإقامة المهاجرين في 2022:

52-الكويت،

51-نيوزيلندة،

50-هونغ كونغ،

49-قبرص،

48-لوكسمبورغ،

47-اليابان،

46-كوريا الجنوبية،

45-تركيا،

44-إيطاليا،

43-مالطا.