-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

هذه أفضل وأسوأ دول العالم لإقامة الأجانب في 2022

محمد عبد المؤمن
  • 2142
  • 0
هذه أفضل وأسوأ دول العالم لإقامة الأجانب في 2022
أرشيف

نشرت منظمة “إنتر نايشنز” قائمة بأفضل وأسوأ دول العالم لإقامة الأجانب والمهاجرين في 2022، بناء على استبيان شمل أكثر من 10 آلاف مهاجرا من 177 جنسية.

وتدور أسئلة الاستبيان حول عدّة محاور على غرار جودة الحياة، البيئة والمناخ، العناية الصحية، وسائل النقل، والأمن.

ويشمل التصنيف الذي أجرته “إنتر نايشنز” 52 دولة، تصدّرتها المكسيك كأفضل مكان لإقامة الأجانب في العالم، وتذيّلتها الكويت.

وأرجع الاستبيان تفوّق المكسيك في التصنيف إلى سهولة حصول الأجانب على الإقامة. إلى جانب الضيافة التي يتلقاها المهاجرون من السكان المحليين.

بالمقابل، عبّر معظم المشاركين في الاستبيان عن عدم رضاهم إزاء جودة الحياة وسهولة الإقامة في الكويت.

أفضل دول العالم لإقامة المهاجرين في 2022:

1-المكسيك،

2-إندونسيا،

3-تايوان،

4-البرتغال،

5-إسبانيا،

6-الإمارات،

7-فيتنام،

8-تايلاند،

9-النمسا،

10-سنغافورة.

أسوأ دول العالم لإقامة المهاجرين في 2022:

52-الكويت،

51-نيوزيلندة،

50-هونغ كونغ،

49-قبرص،

48-لوكسمبورغ،

47-اليابان،

46-كوريا الجنوبية،

45-تركيا،

44-إيطاليا،

43-مالطا.

مقالات ذات صلة
قضية جوني ديب وطليقته: المحكمة ترفض إعادة المحاكمة

قضية جوني ديب وطليقته: المحكمة ترفض إعادة المحاكمة

منظر للقمر “لا يُفوّت” في الجزائر.. ليلة هذا الأربعاء

منظر للقمر “لا يُفوّت” في الجزائر.. ليلة هذا الأربعاء

الدّولة سحبت ملف الأمازيغية من المتاجرين به

الدّولة سحبت ملف الأمازيغية من المتاجرين به

من هنا خرج عملاق الموضة وهكذا ترك في الباهية 30 ألف تصميم

من هنا خرج عملاق الموضة وهكذا ترك في الباهية 30 ألف تصميم

هل يقرأ شخص رسائلك الخاصة؟.. 3 علامات في فيسبوك تكشف ذلك

هل يقرأ شخص رسائلك الخاصة؟.. 3 علامات في فيسبوك تكشف ذلك

الأمم المتحدة تتوقّع تراجع عدد سكان كوريا الشمالية بداية من 2033

الأمم المتحدة تتوقّع تراجع عدد سكان كوريا الشمالية بداية من 2033

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد