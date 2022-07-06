هذه أكبر مكاسب الجزائر في الألعاب المتوسطية

تنظيم عالمي وإنجازات غير مسبوقة

صنعت الجزائر التميز في منافسة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، التي ستختتم سهرة الأربعاء، بإقامة حفل الاختتام، وسط حضور جماهيري غفير، ذكّر الكثير بأجواء حفل الافتتاح الذي فاجأ الجميع، واصفين إياه بالعالمي.

وعلاوة عن التنظيم المتميز للجزائر في هذه الألعاب، فقد حققت إنجازات غير مسبوقة، بدليل احتلال المرتبة الرابعة لأول مرة بمجموع 53 ميدالية منها 20 ميدالية، ناهيك عن الكثير من المكاسب المحققة من الناحية الفنية والتنظيمية التي أعطت الوجه الإيجابي للجزائر قاريا وإقليميا وحتى عالميا.

أجمع أغلب المتتبعين على النجاح المبهر الذي حققته منافسة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي احتضنتها مدينة وهران، وأسدل الستار عليها سهرة أمس، حيث ذهب الكثير إلى عد مختلف المكاسب التي حققتها الجزائر خلال هذه التظاهرة الرياضية الإقليمية، التي أعطت صورة إيجابية للجزائر على مختلف الأصعدة، مثلما سمحت أساسا بفك الحصار الذي دام طويلا، مثلما أعطت صورة مهمة عن قدرة الجزائر في تنظيم تظاهرات رياضية وكروية في المستوى العالي، وفي مقدمة ذلك منافسة كأس أمم إفريقيا التي احتضنتها الجزائر مرة واحدة منذ استقلال البلاد، كان ذلك ربيع عام 1990 وعرفت تتويج أبناء المرحوم كرمالي باللقب القاري لأول مرة آنذاك. وعلى ضوء الأجواء التي وقف عليها المتتبعون خلال ألعاب البحر المتوسط بوهران، فقد تأكد أن الجزائر تملك تقاليد تنظيمية هامة، بدليل أن التظاهرة المذكورة جرت في ظروف متميزة من الناحية التنظيمية، وسط إشادة واسعة من طرف رياضيي البلدان المشاركة، ناهيك عن عدم حدوث تجاوزات مؤثرة، وهو ما يفتح الشهية مستقبلا لمراجعة الكثير من الأمور بغية تعزيز الطموحات، والمراهنة على إقامة تظاهرات رياضية نوعية تعطي صورة إيجابية للجزائر على الصعيدين الداخلي والخارجي.

من جانب آخر، وعلاوة عن التنظيم العالي والعالمي الذي ميز نسخة وهران المتوسطية، فقد عرفت المنافسة تألقا لافتا للرياضيين الجزائريين الذين احتلوا المرتبة الرابعة، وهذا لأول مرة في تاريخ مشاركات الجزائر، بفضل حاصل بلغ 53 ميدالية منها 20 ذهبية و17 فضية و16 برونزية وراء إيطاليا وتركيا وفرنسا، حيث ساهم في هذا التميز 10 رياضات في المجموع، تتقدمهم رياضة الملاكمة وألعاب القوى (13 ميدالية لكل رياضة منها 5 ذهبيات) ورياضة الكاراتي بـ 4 ذهبيات و6 ميداليات في المجموع، وهي إنجازات نوعية مكنت الجزائر من تجاوز عدة بلدان تفوقها من ناحية الإمكانات، مثلما يسمح هذا الإنجاز بالمراهنة على تشجيع مختلف الرياضات المتألقة بغية مواصلة التأكيد خلال التظاهرات والمناسبات المقبلة، علما أن أفضل إنجاز للجزائر في ألعاب البحر الأبيض المتوسط كان في دورة تونس 2001 بـ 32 ميدالية منها 10 ذهبيات.

وبعيدا عن الإنجاز النوعي للرياضة الجزائرية في هذه الألعاب، وكذلك التنظيم المبهر الذي أعاد الجزائر إلى الواجهة من هذه الناحية، فقد سمحت مخلفات هذه المنافسة بمركب رياضي هام حمل اسم الدولي السابق ميلود هدفي، الملقب بـ بيكنباور إفريقيا، وهو ما يؤكد حاجة الجزائر إلى مرافق رياضية تحمل مواصفات عالمية حتى تواكب التطورات الحاصلة، وبالمرة مزاحمة بقية البلدان الطموحة على تنظيم ارقي المنافسات الرياضية والكروية، وفي مقدمة ذلك كأس أمم إفريقيا الذي أصبح مطمح الجماهير الجزائرية.