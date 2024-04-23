هذه أكثر الحوادث التي تهدّد الحجاج وسنعمل على تفادي الوفيات

رئيس البعثة الطبية لموسم 2024 الدكتور محمود دحمان لـ"الشروق":

يحذّر أطباء، الحجاج المعنيين بحج 2024 من التهاون في أخذ أدويتهم، خاصة للأمراض المزمنة، مع الحرص على وضع الأدوية في عدة حقائب وليس بحقيبة واحدة في أثناء التواجد بالطائرة أو الحافلة، تفاديا لحدوث مشاكل صحية خلال الرحلة من الجزائر إلى جدة بالمملكة العربية السعودية، لأن الإهمال في مثل هذه الاحتياطات الاستباقية، ممكن أن يعرّض المريض إلى أزمات صحية خطيرة.

وكشف رئيس البعثة الطبية الجزائرية لموسم الحج 2024، الدكتور محمود دحمان، في تصريح لـ”الشروق”، الثلاثاء، عن تنصيب 8 وحدات جزائرية طبية بالقرب من إقامة الحاج الجزائريين في البقاء المقدسة، وذلك من أجل المتابعة الطبية اليومية لهم، وإعفائهم من عناء التنقل إلى الوحدة المركزية.

وأوضح الدكتور دحمان، على هامش اليوم التحسيسي والتوعوي لفائدة أعضاء البعثة الطبية لموسم حج 2024، المنظمة بالمعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي، بحسين داي بالجزائر العاصمة، أن هذه الوحدات الطبية ستتواجد 6 وحدات منها في مكة المكرمة بالقرب من الفنادق التي ينزل فيها حجاج الجزائر، واثنتان منها في المدينة المنورة.

وحذّر محدثنا الجزائريين المعنيين بحج 2024، والذين يعانون أمراضا مزمنة، خاصة أمراض السكري والضغط الدموي والقلب، من التهاون وعدم الحرص على أخذ كميات كافية من الأدوية الخاصة بهم، تفاديا لحدوث مشاكل صحية خلال الرحلة من الجزائر إلى جدة بالمملكة العربية السعودية.

وقال: “إن إهمال مثل هذه الاحتياطات الاستباقية، يمكن أن يُعرض المريض إلى أزمات صحية، لاسيما أن البعض لا يوزع كميات الأدوية عبر أمتعة سفره ويضعها في حقيبة واحدة، لا يجدها أمامه وهو على متن الطائرة أو الحافلة، في أثناء توجهه نحو البقاء المقدسة”.

يتزوّدون بأدوية الأمراض الخفيفة

ويتكون الطاقم الطبي الجزائري لموسم حج هذا العام، بحسب الدكتور دحمان محمود، رئيس البعثة الطبية من 122 عضو، من بينهم 80 عضوا سيكونون حاضرين في مكة المكرمة و35 عضوا في المدينة المنورة، و5 أعضاء في مدينة جدة مركز عبور الحجاج أين يمكن حدوث حالات مستعصية.

وأكد المتحدث أن الطاقم الطبي المتكون من أطباء مختصين وعامين، يضم 54 عضوا، بينما يتكون طاقم الممرضين والصيادلة من 53 عضوا، وهذا لمرافقة الحجاج وتزويدهم بمختلف الأدوية خاصة المتعلقة بالأعراض المرضية الخفيفة من سُعال وحمى وضربات شمس وإسهال.

ضربات الشمس وحوادث المرور.. أكبر مخاوفنا

وقال رئيس البعثة الطبية، إن المخاوف الصحية تتعلق أكثر بضربات الشمس، حوادث المرور التي يمكن أن ترتفع بالمقارنة مع حالات الاكتظاظ المتوقعة بالنظر إلى زيادة عدد الحجاج الذين سيتوافدون إلى البقاء المقدسة من مختلف أصقاع العالم، “وستقوم طواقم البعثة الطبية والشبه طبية والصيادلة الجزائرية، بالتنقل أيضا إلى غرف المرضى الذين يعانون من بعض المشاكل الصحية، خاصة فئة المسنين، مع أخذ التدابير اللازمة في ما يتعلق بالمصابين بالأمراض المزمنة”.

وتم، الثلاثاء، افتتاح اليوم التكويني والتحسيسي، الخاص بطاقم البعثة الطبية لموسم حج 2024، بالمعهد الوطني للتكوين العالي لشبه الطبي بحسين داي، بإشراف كل من وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بن مهدي ووزير الصحة عبد الحق سايحي، حيث تم التأكيد على الدور الذي لعبته البعثة الجزائرية في مواسم حج السنوات الماضية، وأهمية التكفل بحجاجنا الكرام، خاصة أن هذه المرة وبحسب ما أكده وزير الشؤون الدينية والأوقاف، سيتم الاعتماد على تطبيق إلكتروني يسهل وضع تشبيك مراقبة الموارد الصيدلانية الخاصة بالبعثة، قصد التحكم والتصرف فيها بحسب احتياجات المرضى من الحجاج الجزائريين.

ويُشار، أن وزير الصحة عبد الحق سايحي، أكد على توفير كمية من الأدوية ومواد شبه صيدلانية تقارب كميتها 8 أطنان، وستكون في الخدمة صحة حجاج الموسم الحالي المقدّر عددهم بـ41.300 حاج وحاجة.