-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
أمطار رعدية عبر أكثر من 20 ولاية
اقتصاد

هذه أكثر السيارات مبيعا عبر العالم في 2022

الشروق أونلاين
  • 694
  • 0
هذه أكثر السيارات مبيعا عبر العالم في 2022
أرشيف

احتلّت شركة تويوتا اليابانية مرتبة الصدارة في مبيعات السيارات العالمية، في خلال النصف الأول من عام 2022 الجاري، بعد تسويقها ما يزيد عن 5 ملايين سيارة.

وحسب ما رصدته وكالة يونهاب الرسمية في كوريا الجنوبية، فقد بلغت مبيعات تويوتا في الأشهر الـ6 الأولى من 2022، نحو 5.13 مليون وحدة عبر العالم.

وتفوّقت تويوتا على كلّ من فولكسفاغن الألمانية بـ 4 مليون وحدة، وهيونداي الكورية بـ3.29 مليون وحدة، التي صعدت من المركز الخامس في العام الماضي، على الرغم من تراجع مبيعاتها هذه السنة بنسبة 5.1 بالمئة.

وفي الواقع، فقد تراجعت مبيعات فولكسفاغن وتويوتا أيضا، في الفترة ما بين جانفي وجوان 2022، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهذا بنسبة 6 بالمئة بالنسبة لتويوتا، و14 بالمئة بالنسبة للشركة الألمانية.

مقالات ذات صلة
نحو تحويل مليون مركبة إلى “سيرغاز”

نحو تحويل مليون مركبة إلى “سيرغاز”

1700 مُصنِّع ينتظرون تحرير العقار الصناعي

1700 مُصنِّع ينتظرون تحرير العقار الصناعي

ألمانيا تبحث عن منفذ للغاز الجزائري

ألمانيا تبحث عن منفذ للغاز الجزائري

هذا جديد وكالة “أناد” لأصحاب صيغة التمويل الجماعي  

هذا جديد وكالة “أناد” لأصحاب صيغة التمويل الجماعي  

مديرة ديوان السياحة: نتوقع مشاركة دولية معتبرة في الطبعة الـ 21 لصالون الأسفار

مديرة ديوان السياحة: نتوقع مشاركة دولية معتبرة في الطبعة الـ 21 لصالون الأسفار

سونلغاز: رقم قياسي جديد لاستهلاك الكهرباء سُجل على الساعة الثالثة زوالا

سونلغاز: رقم قياسي جديد لاستهلاك الكهرباء سُجل على الساعة الثالثة زوالا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد