هذه أكثر السيارات مبيعا عبر العالم في 2022

احتلّت شركة تويوتا اليابانية مرتبة الصدارة في مبيعات السيارات العالمية، في خلال النصف الأول من عام 2022 الجاري، بعد تسويقها ما يزيد عن 5 ملايين سيارة.

وحسب ما رصدته وكالة يونهاب الرسمية في كوريا الجنوبية، فقد بلغت مبيعات تويوتا في الأشهر الـ6 الأولى من 2022، نحو 5.13 مليون وحدة عبر العالم.

وتفوّقت تويوتا على كلّ من فولكسفاغن الألمانية بـ 4 مليون وحدة، وهيونداي الكورية بـ3.29 مليون وحدة، التي صعدت من المركز الخامس في العام الماضي، على الرغم من تراجع مبيعاتها هذه السنة بنسبة 5.1 بالمئة.

وفي الواقع، فقد تراجعت مبيعات فولكسفاغن وتويوتا أيضا، في الفترة ما بين جانفي وجوان 2022، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهذا بنسبة 6 بالمئة بالنسبة لتويوتا، و14 بالمئة بالنسبة للشركة الألمانية.