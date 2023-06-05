هذه أكثر 10 أمراض تؤدي للوفاة في العالم!

يواجه العالم العديد من الأمراض الخطيرة التي تؤدي للوفاة، حتى في ظل الطفرة العلمية التي حققها العلماء في مختبراتهم.

وتنجم الأسباب الأكثر شيوعا للموت لدى البالغين، عن أمراض القلب والأوعية الدموية والرئتين والدماغ.

ففي عام 2019، شكلت الأسباب العشرة الأولى للوفاة 55٪ من 55.4 مليون حالة وفاة في جميع أنحاء العالم

عدم انتظام ضربات القلب

أشارت مجلة Electrocardiology الطبية إلى أن حوالي 80 ٪ من الوفيات القلبية المفاجئة في جميع أنحاء العالم ناتجة عن عدم انتظام ضربات القلب.

التهابات الجهاز التنفسي

تعتبر التهابات الجهاز التنفسي السفلي من أكثر الأمراض المعدية فتكا في العالم، حيث احتلت المرتبة الرابعة بين الأسباب الرئيسية للوفاة.

ومع ذلك، فقد انخفض عدد الوفيات بشكل كبير: في عام 2019، أودى بحياة 2.6 مليون شخص، أي أقل بـ 460 ألف من عام 2000.

أمراض الكبد

تتسبب أمراض الكبد في وفاة ما يقرب من 2 مليون شخص سنويا في جميع أنحاء العالم.

مليون من هذه النسبة بسبب مضاعفات تليف الكبد، ومليون حالة وفاة بسبب التهاب الكبد الفيروسي وسرطان الخلايا الكبدية.

ويُعد تليف الكبد حاليا السبب الحادي عشر الأكثر شيوعا للوفاة على مستوى العالم، بحسب موقع /pubmed.

مرض الزهايمر

في عام 2019، احتل مرض الزهايمر وأشكال الخرف الأخرى المرتبة السابعة بين الأسباب الرئيسية للوفاة.

وعلى الصعيد العالمي، تشكل النساء 65٪ من الوفيات الناجمة عن مرض الزهايمر وغيره من أشكال الخرف.

مرض السكري

دخل مرض السكري في قائمة الأسباب العشرة الأولى للوفاة، بعد زيادة كبيرة بنسبة 70٪ منذ عام 2000.

ومرض السكري مسؤول أيضا عن أكبر ارتفاع في وفيات الذكور بين العشرة الأوائل، مع زيادة بنسبة 80٪ منذ عام 2000.

السمنة

تعتبر السمنة من قبل منظمة الصحة العالمية،مرض وباء،وترتبط هذه الحالة بالعديد من المضاعفات الصحية.

كما أن البيانات العلمية تشير إلى أنها في طريقها للارتفاع، خاصة في البلدان المتقدمة بسبب عادات الأكل السيئة.

أمراض الكلى

ارتفعت أمراض الكلى من السبب الرئيسي الثالث عشر للوفاة في العالم إلى المرتبة العاشرة.

ارتفع معدل الوفيات من 813 ألف في عام 2000 إلى 1.3 مليون في عام 2019، وفق موقع who.

الإصابات غير المقصودة

وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي،شكلت الإصابات غير المقصودة 42٪ من الوفيات.

كانت معظم هذه الوفيات ناتجة عن حالات تسمم مرتبطة ببعض الأدوية، بما في ذلك المواد المخدرة ومسببات الهلوسة.

يمكن أن يحدث التسمم الدوائي عن طريق الصدفة، وهذا هو سبب أهمية تخزين الأدوية والتخلص منها بشكل صحيح.

السكتة الدماغية

تعتبر السكتة الدماغية من بين أكثر الأسباب التي تؤدي للوفاة في العالم.

وقد أظهرت البيانات من دراسة INTERSTROKE الأولى التي شملت 22 دولة أن نسب السكتات الدماغية الإقفارية والنزفية في إفريقيا بلغت حوالي 66٪ و34٪.

الحمل والولادة

حوالي 0.6٪ من الوفيات بين النساءاللواتي تتراوح أعمارهن بين 20-24 حدثت أثناء الحمل أو أثناء أو بعد الولادة.

ومن بين الأسباب التي تؤدي إلى وفاة الحوامل، أمراض القلب، عدوى أو تعفن الدم، نزيف، تسمم الحمل، مضاعفات التخدير. بحسب موقع verywellhealth.