هذه أماكن نشوب الحرائق في الجزائر.. إلى غاية منتصف نهار الإثنين

تمكّنت مصالح الحماية المدنية من إخماد معظم حرائق الغابات التي نشبت في 10 ولايات شرق ووسط البلاد، فيما تتواصل عمليات الإطفاء لإخماد 9 حرائق.

وحسب الحصيلة التي نشرتها ذات المصالح، إلى غاية منتصف نهار الإثنين، يعمل أعوان الحماية المدنية على إطفاء 9 حرائق متواصلة في مناطق:

أوقاس (بجاية)،

آيت الشافع، عزازقة (تيزي وزو)،

داي لعسل (الطارف)،

الداموس، شنوة (تيبازة)،

البابور (سطيف)،

بومقان بتمالوس (سكيكدة).

بالمقابل، تمّ إخماد جميع الحرائق التي نشبت في ولايات سوق أهراس، تبسة، عنابة، وجيجل، حسب ما أكدته المديرية العامة للحماية المدنية.

حريق قرب موقع عقد مؤتمر الصومام.. وزارة المجاهدين توضح

وفي 14 أوت 2022، أكدت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق نشوب حرائق في المنطقة المحيطة بالموقع التاريخي الذي عقد فيه مؤتمر الصومام في 20 أوت 1956، بغابة إفري أوزلاقن في ولاية بجاية.

وجاء في بيان الوزارة، أن السلطات المحلية المدنية والعسكرية لولاية بجاية، سخّرت كل الإمكانيات المادية والبشرية لمحاصرة وإخماد الحرائق المندلعة.

وطمأنت الوزارة المواطنين بأن المتحف الولائي للمجاهد بأوزلاقن، والمعلم التاريخي وكل ملحقاته، لم تمسّها الحرائق ولم تتعرض لأي أضرار”.

كما عبّرت الوزارة في ذات البيان عن شكرها لمواطني قرية إفري أوزلاقن على “مساهمتهم في دعم جهود حماية هذا الموقع التاريخي والحفاظ عليه”.

بالفيديو.. شاهد لحظة تدخّل مروحيات الحماية المدنية لإخماد حرائق بجاية

وفي 13 أوت 2022، تمكّنت مصالح الحماية المدنية بولاية بجاية، من إخماد جميع الحرائق المندلعة في غابات المنطقة منذ ثلاثة أيام، بعد استخدام إمكانيات معتبرة، بينها مروحيتان.

ونشرت مديرية الحماية المدنية ببجاية، صورا ومقاطع فيديو لطلعات مروحيات الإطفاء التي كانت تنقل المياه من الشواطئ القريبة، قبل نقلها إلى أماكن الحرائق في المرتفعات الغابية.

وقد سجّلت في خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، نحو 40 حريقا في مناطق كيبوش بأدكار، وأمالو، وكنديرة، وبوخليفة. وقد ساهمت فرقة من مديرية الحماية المدنية بسطيف في عمليات الإطفاء.