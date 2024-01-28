-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
وزير الداخلية يشدد على التأهيل التنموي والاقتصادي

هذه أهداف الرئيس تبون من إعادة النظر في التقسيم الإداري

ق. و
  • 195
  • 0
هذه أهداف الرئيس تبون من إعادة النظر في التقسيم الإداري
ح.م
وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، أن إعادة النظر في التقسيم الإداري باستحداث الولايات العشر بالجنوب يندرج في إطار تحسين ظروف المواطنين بها، مضيفا أن ”الفلسفة وراء استحداث الولايات المنتدبة هي تأهيلها تنمويا واقتصاديا وجعلها منخرطة ضمن الشبكة الاقتصادية الوطنية قصد الاستغلال الأمثل لكل ثرواتنا الوطنية وتحصين بلادنا من كل الأزمات والتبعيات”.
وجاء تصريح الوزير لدى إشرافه على مراسم تنصيب بن مراح يونس واليا منتدبا لآفلو، الأحد، موضحا أن هذا الإجراء يأتي لتدارك الاختلالات الفادحة التي كانت تعرفها بعض المناطق، مما يبرز أهمية البرنامج الضخم للاستدراك التنموي الذي أقره رئيس الجمهورية والذي يفرض – كما أضاف مراد – مواصلة الوتيرة في إطار البرامج العادية لغاية تحقيق الإنصاف التنموي بين كل المناطق.
وقال الوزير إن رئيس الجمهورية ورغم الأزمات المتتالية وأبرزها أزمة كوفيد-19 لم يتوان في إرساء شروط التنمية المحلية وتوفير أسس ضمان الأمن الغذائي والطاقوي.
وأشار في هذا الصدد إلى أن برنامج تنمية مناطق الظل يهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطن، حيث خصصت بتلك المناطق مشاريع تنموية بشكل ”استعجالي” والتي تضمن على وجه الخصوص التكفل بالنقل وتحسين الظروف التعليمية وتوفير المياه والكهرباء والغاز وشبكات الطرقات وغيرها من المجالات التي يحتاج إليها المواطن في الحياة اليومية.
ودائما في المجال التنموي، أكد أن تحقيق الأمن المائي يعد إحدى الأولويات الاستراتيجية وهو الدافع وراء المشاريع الضخمة لمحطات تحلية مياه البحر.
وأبرز مراد أيضا أن قانون الاستثمار الجديد والآليات المستجدة بموجبه سيحدث حركية ويضفي شفافية أكبر.

مقالات ذات صلة
المحجوزات والأرشيف القضائي والغرامات تحت المجهر

المحجوزات والأرشيف القضائي والغرامات تحت المجهر

3 رسائل في موقف الجزائر من الوضع في مالي

3 رسائل في موقف الجزائر من الوضع في مالي

أدوية: الوزارة تؤكد وفرة مضاد التخثر “أسينوكومارول 4 ملغ”   

أدوية: الوزارة تؤكد وفرة مضاد التخثر “أسينوكومارول 4 ملغ”   

تنبيه: رياح قوية وزوابع رملية عبر 3 ولايات جنوبية

تنبيه: رياح قوية وزوابع رملية عبر 3 ولايات جنوبية

إثر اصطدامها بجمل.. انقلاب حافلة بتقرت يخلف 15 جريحا

إثر اصطدامها بجمل.. انقلاب حافلة بتقرت يخلف 15 جريحا

بالفيديو.. الرئيس تبون يستقبل عبد الفتاح البرهان

بالفيديو.. الرئيس تبون يستقبل عبد الفتاح البرهان

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد