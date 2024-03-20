هذه أهداف بيتكوفيتش في أول تربص له مع “الخضر”

التعرف على اللاعبين.. بعث المنافسة وضبط قائمة المستقبل

يأمل الناخب الوطني الجديد، فلاديمير بيتكوفيتش، تحقيق عديد الأهداف خلال أول تربص له مع المنتخب الوطني، والذي ستتخلله مباراتين وديتين، أمام منتخب أندورا سهرة غد الجمعة، والمباراة الثانية أمام منتخب جنوب إفريقيا الثلاثاء المقبل، وهذا ضمن الدورة الدولية التي يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

وسيسعى المدرب بيتكوفيتش لاستغلال هاتين المواجهتين بطريقة مثالية، أولا للتعرف على اللاعبين، التحدث معهم واحدا واحدا، وشرح فلسفته وطريقة عمله، ووضع النقاط على الحروف من البداية، سواء ما يتعلق بالجوانب الفنية أم بالأمور الانضباطية، وهو ما كان أشار إليه المسؤول الجديد عن العارضة الفنية

لـ”الخضر” لرجال الإعلام خلال الندوة الصحفية الأخيرة التي نشطها الأحد الفارط.

ثانيا، سيحاول بيتكوفيتش في الخرجتين الوديتين تسجيل انطلاقة موفقة مع المنتخب الوطني، من خلال الظهور بوجه مقبول، وخاصة تفادي الهزيمة، وهذا بالرغم من قصر المدة التي مسك فيها بزمام الأمور، ولكنه يملك عديد الأوراق الرابحة الذي تمكّنه من تحقيق هذا الهدف، في ظل ثراء التشكيلة الوطنية التي تزخر بالنجوم.

ومن بين أهم الأهداف التي يريد التقني السويسري تحقيقها في خرجته الأولى مع “المحاربين”، هي ضبط قائمة اللاعبين التي سيعتمد عليها مستقبلا، وهذا تحسبا للمواعيد الرسمية التي تنتظره شهر جوان القادم، والمواجهتين المقررتين أمام أوغندا وغينيا ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وكان بيتكوفيتش أكد في الندوة الصحفية الأخيرة أنه اختار قائمة من 31 لاعبا من أصل قائمة موسّعة ضمّت ما يقارب 70 لاعبا، مشيرا إلى أن القائمة القادمة التي سيحدّدها مستقبلا ستضم 23 لاعبا فقط.

وفي حال نجاحه في تحقيق الانطلاقة المرجوة، سيتمكّن المدرب السابق للازيو الإيطالي من ضرب عدة عصافير بحجارة واحدة، من بينها إعادة تحسين ترتيب المنتخب الوطني ضمن تصنيف “الفيفا” القادم بعدما كان تراجع في التصنيف الأخير للمركز الـ43، وهذا على خلفية النتائج المخيّبة التي سجلها في كأس أمم إفريقيا الأخيرة بكوت ديفوار شهر جانفي 2024، كما سيمكّنه ذلك من كسب قلوب الجماهير الجزائرية التي لا تزال مرتبطة عاطفيا بالمدرب جمال بلماضي.

يذكر أن برنامج المنتخب الوطني للتوقف الدولي القادم، المقرر من الـ3 إلى الـ11 جوان 2024 يتضمن خوض مباراتين رسميتين على التوالي أمام غينيا بالجزائر، ثم التنقل إلى أوغندا، وهذا ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.