هذه أهمية دفتر تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي

لتعويض التخلّي عن امتحان "السانكيام".. خبراء يؤكدون:

أبرز خبراء أهمية تفعيل امتحان تقييم المكتسبات لتلاميذ الطور الابتدائي، لتعميق إصلاحات القطاع، وجرى التنويه إلى أنّ التخلّي عن امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، واستبداله بامتحان آخر يهدف إلى تقييم مكتسبات هذه المرحلة ولا يُحتسب في الانتقال إلى مرحلة التعليم المتوسط، يندرج في إطار إصلاح منظومة التقييم، التقويم والتوجيه وإعادة النظر في تنظيم الامتحانات المدرسية الوطنية، بهدف الرقي بالمدرسة الجزائرية.

وفي تصريحات بثتها القناة الإذاعية الأولى، الإثنين، أكدت الأخصائية الاجتماعية أمينة حريش، أنّ التخلي عن امتحان مرحلة الابتدائي واستبداله بامتحان عادٍ من شأنه تخفيف الضغوط النفسية والمعنوية عن التلاميذ.

وأوضحت حريش أنّ الاعتماد على هذه الطرق في التقييم ناجع وفعال، ويرسّخ في أذهان التلاميذ أنّ اكتساب المعارف والتحصيل المدرسي غير مرتبط بامتحان الشهادة فقط، بل النجاح يكون تدريجيًا، للإيمان بالقدرات، وبهذا سيكون الأطفال قادرين على تحصيل نتائج جيدة.

من جهتها، نوّهت عضو الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، فتيحة باشا، إلى أنّ اعتماد دفتر تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، يندرج في إطار إصلاح منظومة التقييم والتوجيه قبل الالتحاق بمرحلة المتوسط .

وكان وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أشرف ظهيرة الخميس الماضي على اختتام أشغال ملتقى تحضير دفتر تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، ونماذج من الاختبارات لكل المواد وأدلّة إعدادها، والتي سيعتمد عليها مفتشو التعليم الابتدائي عبر جميع ولايات الوطن لتحضير الاختبارات في المواد المعنية وهي: اللّغة العربية، التربية الإسلامية، اللّغة الأمازيغية، الرّياضيات، التربية العلمية والتكنولوجية، التاريخ، الجغرافيا، التربية المدنية واللّغة الفرنسية، تمهيدًا للامتحانات التي ستجرى في نهاية السنة الدراسية. حيث تابع عرضا عن كيفية إعداد اختبار في مادة اللغة العربية، نموذجًا، وكيفية تقييم المكتسبات المنتظرة من هذه المادة في هذه المرحلة.

وأكّد الوزير أنّ النواة المركزية التي عكفت على إنجاز كلّ العمليات المتعلّقة بهذا الامتحان، من حيث تصميم شبكات التقويم وبناء نماذج للاختبارات وإعداد الدّليل الخاص بكل مادة، ستقوم بمرافقة وتكوين المفتشين على المستوى الجهوي، والذين سيقومون بدورهم بنفس العملية على مستوى الولايات والمقاطعات، للشروع في تحضير هذا الامتحان الذي سيكون محليًا، وسيُنظّم على مستوى المقاطعات التفتيشية بمواضيع غير موحدة، ما سيجعله امتحانا بيداغوجيا تقييميا خاليا من كل الضغوط النفسية والمعنوية والتنظيمية التي كانت في امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي سابقًا.