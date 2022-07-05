-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
إعادة فتح الطريق الوطني رقم 11 بالعاصمة
الجزائر

هذه أهمّ أسلحة الجيش الجزائري التي ظهرت في استعراض ستّينية الاستقلال

الشروق أونلاين
  • 2129
  • 0
هذه أهمّ أسلحة الجيش الجزائري التي ظهرت في استعراض ستّينية الاستقلال
ح.م
جانب من الاستعراض العسكري

سفن حربية متعدّدة المهام، غواصات، فرقاطات، كاسحات ألغام، طائرات قتالية، وأنظمة صواريخ متطوّرة. كانت بين أهمّ ما تمّ عرضه من أسلحة وعتاد في الاستعراض العسكري الضخم، الذي نظمه الجيش الوطني الشعبي بمناسبة الذكرى الـ60 لاسترجاع السيادة الوطنية.

وقد شارك في الاستعراض الذي أشرف عليه الرئيس تبون، بحضور عدّة مسؤولين وقادة أجانب، نحو 100 تشكيلة عسكرية، من مختلف القوات الجوية والبرية والبحرية.

هذه أهمّ الأسلحة التي ظهرت في الاستعراض العسكري لستّينية الاستقلال:

منظومات الصواريخ:

  • منظومة “بوك- م3”: من أقوى منظومات الدفاع الجوي في روسيا، حيث يمكنها اعتراض صواريخ من قبيل “توماهوك” وطائرات الشبح بسهولة.
  • منظومة “أس 300”:  منظومة دفاع جوي صاروخية بعيدة المدى، من صنع روسي أيضا. صمّمت لأداء مهام للدفاع عن المنشآت الحساسة ضد الضربات الجويّة المعادية.

الطائرات:

  • ياك – 130: ‏ طائرة تدريب عسكرية روسية، توكل إليها أيضا مهام الاستطلاع والدعم والإسناد.
  • سي – 130: طائرة أمريكية للنقل التكتيكي، يعتمد عليها في عمليات الدعم اللوجستي للقوات المقاتلة، إلى جانب إسقاط المظليين في ميدان المعركة.
  • سوخوي 24:  طائرة هجوم روسية لقصف الأهداف الأرضية.
  • سوخوي 30: طائرة دفاعية لمرافقة طائرات قصف الأهداف الأرضية.
  • الطائرة المسيّرة CH4: طائرة مسيّرة من سلسلة طائرات “كاسك رينبو” الصينية عالية الكفاءة.

الآليات البريّة:

  • دبّابة T55: دبّابة قتالية روسية الصنع، مزوّدة بمدفع ذو قوة تدميرية عالية.
  • دبّابة T62: هذه الدبّابة مزوّدة بمدفع ورشاش مضاد للطائرات.
  • دبّابة T90: مزوّدة بمدفع قوي ورشاش مزدوج، ويتكوّن طاقم قيادتها من 3 أفراد، وتعتبر الدبّابة الأكثر مبيعا في العالم.
  • العربية القتالية نمر 2: مركبة قتالية مدرّعة تمّ تطويرها بموجب شراكة بين الجزائر والإمارات.

الآليات البحرية:

  • السفينة الحربية قلعة بني عباس: يمكنها حمل عدّة حوامات وعربات بريّة دفعة واحدة، ويمكن استعمالها كمركز قيادة متنقّل في المعارك البحرية، كما تستخدم لإنزال القوات البرية على الشواطئ غير المهيّئة.
  • السفينة الشراعية المدرسة “الملّاح 938”:  مزوّدة بتقنيات متقدّمة في مجال الملاحة البحرية، وهي تستخدم لأداء مهام تكوينية وتدريبية متعددة، على غرار تأهيل الطلبة الضباط لممارسة الملاحة في ظروف الإبحار الصعبة.
مقالات ذات صلة
الجوية الجزائرية: افتتاح الخط الجوي الجديد الجزائر-الدوحة-الجزائر

الجوية الجزائرية: افتتاح الخط الجوي الجديد الجزائر-الدوحة-الجزائر

رحلات مجانية عبر الميترو والترامواي يوم 5 جويلية

رحلات مجانية عبر الميترو والترامواي يوم 5 جويلية

البترول الأخضر أمل الجزائريين الجديد

البترول الأخضر أمل الجزائريين الجديد

التحقيق في وفاة مغترب على متن سفينة جزائرية!

التحقيق في وفاة مغترب على متن سفينة جزائرية!

بالصور.. الرئيسان تبون وسعيد يدشنان معلم الحرية بسيدي فرج

بالصور.. الرئيسان تبون وسعيد يدشنان معلم الحرية بسيدي فرج

نواب البرلمان يصادقون على مشروع قانون الاحتياط العسكري

نواب البرلمان يصادقون على مشروع قانون الاحتياط العسكري

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد