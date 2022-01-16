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الجزائر

هذه أهم أعراض الإصابة بكورونا لدى الأطفال

س.م
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هذه أهم أعراض الإصابة بكورونا لدى الأطفال
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حذرت البروفيسور نبيلة بوترفاس مختصة في طب الأطفال، بمستشفى بني مسوس، من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا عند الأطفال، لتكشف عن أهم الأعراض التي تظهر عليهم بعد الإصابة.

وأوضحت نبيلة بوترفاس في تصريح للإذاعة الجزائرية، الأحد، أن الجزائر تسجل في الآونة الأخيرة ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بفيروس كورونا عند الكبار.

وأضافت أنه تم تسجيل إصابات متزايدة لدى الأطفال “حاليا هناك حالات كثيرة متشابهة وهذا الشيء لم نكن نلاحظه في الموجات السابقة”.

وقالت بوترفاس إن الآلام في الحلق أو في البطن مرفوقة بالإسهال، أو على شكل الأنفلونزا الموسمية، تعتبر من أعراض الإصابة لدى الأطفال، مؤكدة أن الفيروس هذه المرة لديه قدرة على العدوى أكثر من السابق.

وفيما يخص الكبار، قالت بوترفاس إن المستشفيات الآن مكتظة، حيث قد تصل هذه الأخيرة إلى مستوى التشبع، مما قد يؤدي إلى تكرار سيناريو الموجة الثالثة من الوباء.

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