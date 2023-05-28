هذه أهم الإجراءات الاستباقية التي وضعتها الجزائر لمواجهة الزلازل

عقب زلزال تركيا وسوريا المدمر.. خبراء ومسؤولون:

أكد مسؤولون وخبراء لـ “الشروق”، أن الجزائر عززت ترسانتها القانونية في مجال البناء، بإصدار قانون 04/20 الذي حدّد 10 أنواع من المخاطر الكبرى، وأهمها الزلزال الذي يهدد الشمال الجزائري، حيث تتمركز فيه أغلب البنى التحتية، والساكنة بنسبة 70 بالمائة، وينتظر قبل نهاية العام 2023 الانتهاء من تحيين هذا القانون وتكييفه مع التوجهات العالمية الجديدة، علاوة عن إعداد خرائط للمخاطر الزلزالية عبر التراب الوطني، مع دراسة الشدة الزلزالية في المناطق الحضرية.

وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي:

مشروع قانون تعمير جديد ثمرة لتحيين قانون المخاطر



أسدى طارق بلعريبي، وزير السكن والعمران والمدينة، توجيهات للمصالح التقنية للبناء والمهندسين المدنيين والمعماريين المعتمدين، مع تحيين القانون 20/04 الذي يحدّد المخاطر الكبرى الطبيعية، بإدخال أحدث التكنولوجيات المستعملة في البناء ومقاومة الزلازل، التي انتهت بابتكار تقنية العازل الزلزالي، وأجهزة امتصاص الصدمات، على غرار ما تم استعماله في قاعة الصلاة بجامع الجزائر، ثم مشاريع إنجاز المرافق الرياضية العالمية الكبرى، بما فيها ملعب نيلسون منديلا ببراقي في العاصمة، والمركب الأولمبي ميلود هدفي بوهران، وملعب الدويرة وتيزي وزو، المجّسدة بتصاميم وبناء وفق التدابير والأحكام المقاومة للزلازل، وفق معايير النظام الجزائري المضاد للزلازل “RPA”، الذي تم الإعلان عن الانطلاق في تحيينه في 21 ماي الماضي.

وقال الوزير، خلال الملتقى الدولي الأول للزلازل والحد من خطورتها بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة، في الذكرى الـ 20 لزلزال بومرداس، بتاريخ 21 ماي 2003، إن الجزائر بصدد وضع مشروع قانون تعمير جديد، بمشاركة مختصين وخبراء من عدة دول، بمنطق تشاوري، وتطمح إلى أن يستجيب للتطورات الاجتماعية والإيكولوجية والاقتصادية والرقمنة لترقية الإطار المعيشي، مع إرساء قيم مبتكرة في مجال الدراسات والتحاليل، لاسيما تجديد الأنسجة العمرانية بشكل عصري وفق أنظمة حديثة.

عبد الحميد عفرة المندوب الوطني للمخاطر بوزارة الداخلية:

تجربتنا رائدة في تقنين قواعد مكافحة الزلازل



من جهته، أكد المندوب الوطني للمخاطر، حميد عفرة، أن الجزائر لها تجربة رائدة في تقنين القواعد المضادة للزلازل وتسييرها، مؤكدا أن متوسط النفقات التي باشرتها الحكومة بعد زلزال بومرداس 2003 إلى غاية عام 2021، التي شملت الكوارث الطبيعية والمخاطر الثلاثة الكبرى المتمثلة في الزلازل والفيضانات وحرائق الغابات، بلغت نحو 3500 مليار سنتيم في وقت قدر فيه متوسط الخسائر المسجلة بسبب حرائق الغابات بـ 250 مليار سنتيم.

وأبرز عفرة، في لقاء مع “الشروق”، أن التكفل بالمخاطر الكبرى، دخل في إطار التعهد رقم 33 من مجمل تعهدات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون الـ 54، الذي نص على احترام متطلبات التنمية المستدامة وحماية البيئة لضمان حماية أمن المواطن والممتلكات، ووقايته من مختلف المخاطر الطبيعية كالزلازل والفيضانات وانزلاقات التربة والحرائق والجفاف.

وحثّ نفس المسؤول على توظيف التكنولوجيا لتسيير المخاطر والتخفيف من حدتها، في وقت يشهد فيه العالم تزايدا في معدلات الكوارث الطبيعية والمخاطر، كالزلزال الأخير بسوريا وتركيا، الذي شعرت به بعض الدول المجاورة، وهي ظاهرة مرشحة للتكرار في بعض الدول العربية الموجودة على الشريط الزلزالي في ظل التغير المستمر للمناخ.

والي بومرداس يحيى يحياتن لـ”الشروق”:

نعمل على تحديث مخططات العمران وشغل الأراضي



كشف والي بومرداس، يحيى يحياتن، أن ولايته قد تعزّزت بمنظومة قانونية وتنظيمية على غرار باقي ولايات الوطن، بعد زلزال 21 ماي 2003، الذي فرض معايير ومقاييس مشدّدة في ما يتعلق بالبناء والعمران وشغل الأراضي بصفة عامة.

وقال يحياتن، في تصريح لـ”الشروق”، إن ولاية بومرداس، بعد 20 سنة من الزلزال، قد تحوّلت إلى ولاية جديدة بعد أن عملت على إزالة آثار الزلزال، التي لم يبق منها إلا بعض المواقع القليلة من الشاليهات التي سيتم إزالتها مع حلول سنة 2024.

وأضاف الوالي أن مصالحه تحرص على وضع كافة أدوات التعمير الخاصة بها من مخططات توجيهية للعمران ومخططات شغل الأراضي، بما يراعي مقاييس السلامة، والتوجيهات التي يقدمها خاصة الخبراء في ميدان الوقاية من الزلازل والمخاطر الكبرى.

وتحرص مصالحه- يقول الوالي- على إظهار الولاية بوجه جديد، يراعي من جهة الجانب التنموي، وهو ما يتطلع إليه المواطن مع السلامة في الجسد والممتلكات وفق هذه المعايير.

والي البليدة أحمد معبد لـ “الشروق”:

عمليات استباقية واستشرافية تحسبا لأي طارئ



ثمّن والي البليدة، أحمد معبد، تحيين الترسانة القانونية لمجابهة مخاطر الكوارث، كما طالب بنشرها في قانون البلدية والولاية، وقال إن المسير في القاعدة هي الإدارات المحلية، وإطارات الدولة والمنتخبون بمن فيهم نواب الشعب، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الوقت حان للحديث عن التحضير الجاد وعلى كل الجبهات لمجابهة أخطار الزلازل والفيضانات وحرائق الغابات.

وأضاف معبد، في تصريح لـ “الشروق”، أن مصالحه باشرت تحسبا لأي طارئ مفاجئ ينجم عن التقلبات الجوية، في عمليات تهيئة الوديان وتنقية البالوعات وصيانتها، لاجتناب حدوث أي كوارث وفيضانات أو انزلاقات بفعل تهاطل الأمطار، بمساهمة جل المديريات المعنية، على غرار مديرية الموارد المائية وبلديات الولاية، حيث تم تسخير كافة الإمكانيات المادية لإنجاح العملية والإسراع فيها.

وأوضح والي البليدة، أن التنبؤ بالزلازل صعب، وعليه، فالمواطن له دور مهم في التقليل من الآثار الناجمة عن الكوارث، بما فيها الفيضانات والزلازل، بتبنيه تصاميم بناء وفق النظام المضاد للكوارث، وهو ما يعمل عليه المهندس المدني والمعماري في اختيار الأرضية وشهادات المطابقة.

وقال المسؤول ذاته، إن الدولة تكفّلت بعد زلزال الأصنام 1980، بإعادة النظر في الخرسانة التي تستعمل في بناء التجهيزات العمومية والخاصة، بما فيها المباني الضخمة التي تستقبل المواطنين، مع فرض عقوبات على كل مقصر في استعمالها أو الغش في نسبها، وعلى المجالس الولائية والمحلية الخروج بنظرة استشرافية للتقليل من آثار الزلازل والكوارث الأخرى، مع تبني استراتيجية ما بعد الكارثة.

فيلالي عبد الغني والي عين الدفلى:

نستعد لمرحلة التأقلم مع القوانين الجديدة في التعمير



أكد فيلالي عبد الغني، والي عين الدفلى، أن ولايته تحضر للتأقلم مع القوانين الجديدة، والسعي نحو كل الإجراءات التقنية والعلمية للمشاريع الجديدة الموجّهة للسكن.

وقال فيلالي، في تصريح لـ “الشروق”، إن ولايته استفادت من برامج سكنية جار إنجازها، مع البدء في أشغال إنجاز ملعب، ومشروع إنجاز مؤسسة عقابية، ومدارس تربوية وثانويات تتطلب الإحاطة بنسبة كبيرة، مع تطبيق كل الترتيبات التقنية والاحتياطات والاحترازات اللازمة التي تتم على مستوى الدراسات لهذه الهياكل في ما يسمح بسلامة المواطنين.

جيلالي دومي والي تيزي وزو:

بعض أقاليم الولاية جبلية وهشة ما فرض علينا اليقظة



قال جيلالي دومي، والي تيزي وزو، إن ولايته تقع ضمن الشريط الزلزالي، وليست في معزل عنها، إذ تعرضت سابقا إلى ارتدادات نتيجة زلزالي بومرداس وبجاية، وتم توجيه تعليمات صارمة لمؤسسات الأشغال العمومية والمقاولين في كل ما يخص مقاييس البناء.

وأضاف في لقاء مع “الشروق”، أن بعض المناطق بولاية تيزي وزو تعتبر هشة وضعيفة، بالنظر لكونها جبلية، خاصة مع ظاهرة الانزلاقات في التربة وفي الصخور، بالإضافة إلى موقعها الذي جعلها معرضة لخطر الزلزال “وهو ما فرض علينا اليقظة، من باب حوكمة الاستشراف التي أصبحت التزاما، حرصا منا على سلامة أدوات التعمير مع احترام المعايير التقنية للبنايات”.

وقال نفس المسؤول، إن مصالحه تحضر لعمل جاد في قطاع البناء، للتقليل من خطر الزلزال والكوارث الأخرى كالفيضانات والجفاف وغيرها من الكوارث، مضيفا أن ولايته كنظيراتها من الولايات، يجب أن تندمج في المنظومة التشريعية، من بينها القانون رقم 04-20 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2004، المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، الذي هو طور التحديث.

والي تيبازة أبو بكر الصدّيق بوستة:

نحرص على التأقلم مع تحيين النظام المضاد للكوارث



وذهب والي تيبازة، أبو بكر الصدّيق بوستة، إلى القول إن ولايته فضلا عن ولايات الوطن المهدّدة بخطر الكوارث، “أوجب علينا الالتزام مع أخذ الاحتياطات المادية لتفادي جانب عدم التحكم في الوضع الذي يخلق مشكلا أكثر من الزلزال في حد ذاته”.

وأضاف: “كما نعمل على إنشاء فضاءات خاصة لاستقبال المواطنين مع استحداث مخزون أمني لأجل حياة أفضل للمواطنين، باتخاذ حزمة من التدابير والإجراءات التي أقرتها السلطات مباشرة بعد زلزال الشلف عام 1980، التي كان أولها في مجال البناء، بإصدار نظام جزائري مضاد للزلازل في نسخته الأولى سنة 1981، تلتها خطة وطنية للوقاية من المخاطر الطبيعية والتكنولوجية وإدارتها سنة 1985، ثم تحيينها عقب زلزال بومرداس 2003”.

وأوضح بوستة لـ “الشروق” أن ولايته حرصت على التأقلم مع عملية التحيين والمراجعة للنظام المضاد للزلازل الذي يعتبر الوثيقة التنظيمية والفنية الأهم والأكثر استعمالا من خلال إدخال أحدث التقنيات في مقاومة البنايات والزلازل.

وشدد على أن ولاية تيبازة عكفت على إيلاء الأهمية القصوى لتحسين مستوى التنمية البشرية من خلال القضاء النهائي على العشوائيات المشيّدة غالبا في مناطق معرضة لمخاطر الكوارث الطبيعية.

ميرنا أيو عطا ممثلة مكتب الأمم المتحدة للحد من الكوارث:

التأمين ضد الكوارث غائب عربيا



أكدت ميرنا أبو عطا، مسؤولة البرامج الإقليمية بمكتب الأمم المتحدة للحد من الكوارث الإقليمية للدول العربية، أن الجزائر عرضة للكثير من المخاطر الهيدروجينية والجوية والمخاطر الناجمة عن تغير المناخ، والفيضانات والسيول والأعاصير والجفاف والزلازل، والأخطار الجيولوجية والانزلاقات الأرضية، والأخطار البيولوجية مثل الفيروسات والجوائح كجائحة كوفيد 19 والأوبئة كالكوليرا، والحمى الصفراء، علاوة عن الأخطار التكنولوجية والكيماوية مثل الانفجارات في الغاز المسال والتسرب النفطي.

وقالت المسؤولة في تصريح لـ “الشروق”، إن الجزائر تصنف ضمن البلدان المعرضة لخطر الزلازل والفيضانات والجفاف، وأن زلزالي الشلف سنة 1980، وبومرداس 2003 يتصدران قائمة كبرى الزلزال خلال الـ 50 سنة الماضية، إلى جانب زلزال اليمن 1982، وزلزال مصر 1992 وهي كوارث كانت لها خسائر كبيرة.

وأضافت ممثلة مكتب الأمم المتحدة للحد من الكوارث، أن الجزائر جدّدت التزامها بتنفيذ وتحيين القوانين الأممية لمواجهة الكوارث الطبيعية لاسيما الزلازل، فالجزائر- بحسبها-كانت ومازلت في طليعة الدول المتعاونة في ذات المجال، وعلى كل المستويات الإقليمية والدولية، في مجال الحد من مخاطر الكوارث، كما لديها استراتيجية وطنية لتسيير وإدارة مخاطر الكوارث، ولديها قانون منذ عام 2003 حول الحد من مخاطر الكوارث، الذي تقوم حاليا على تحديثه وتحيينه.

ونبّهت المسؤولة إلى أن معظم الخسائر في زلزال بومرداس شملت الممتلكات “غير المؤمنة”، داعية إلى التركيز أكثر على جانب التأمين الغائب في معظم الدول العربية التي تعرضت للزلازل والفيضانات والجفاف بما فيها الجزائر ومصر.

شهيرة حسن وهبي ممثلة الأمين العام لجامعة الدول العربية:

مركز عربي للتنسيق ضد الكوارث بالجزائر



قالت شهيرة حسن وهبي، مديرة إدارة الحد من مخاطر الكوارث بجامعة الدول العربية، وممثلة أمينها العام، إن ملتقى الجزائر الدولي للحد من مخاطر الكوارث جاء في وقت مهم، خاصة بعد زلزال شهر فيفري، الذي تعرضت له سوريا وتركيا، وخلف دمارا كبيرا في المنشآت والممتلكات وضحايا بالآلاف، وسط جهود عربية ليس فقط لمجابهة الزلازل بل لمجابهة كافة المخاطر المحتمل وقوعها بالمنطقة، خاصة بعد توصيات القمة العربية في الظهران سنة 2018 التي وضعت الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث التي تعالج كافة أنواع المخاطر الناتجة عن الكوارث الطبيعية، التي تم بموجبها إنشاء آلية التنسيق العربي للحد من مخاطر الكوارث التي تجمع ممثلين من كافة الدول العربية بما فيها الجزائر، بالنظر إلى الخبرة التي تستفيد من خلالها الدول الموجودة في الإقليم العربي.

وأضافت ممثلة جامعة الدول العربية، في تصريح لـ “الشروق”، أنه وبمبادرة من الجزائر، أقرت القمة العربية الأخيرة إنشاء المركز العربي للوقاية من الزلازل، ومقره بالجزائر، ودخل حيّز النفاذ، وسيبدأ في العمل قريبا مع التركيز حول خطر الزلازل للاستفادة من الخبرة الكبيرة لدى الجزائر في مجال مواجهة الأخطار والكوارث.

وفي سؤال حول إنشاء صندوق عربي للتكفل بمخلفات آثار الكوارث الطبيعية، قالت وهبي، إنه لا يوجد هذا الصندوق على أرض الواقع، ولكن القمة العربية الإفريقية في سرت لسنة 2010، أقرت إنشاء صندوق عربي إفريقي للحد من مخاطر الكوارث وتعكف الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي على الانتهاء من الإجراءات الخاصة في وضع هذا الصندوق موضع التنفيذ.

وبحسبها، سيكون للجزائر دور بتنظيمها ملتقى مطلع شهر جوان، ستشارك فيه الجامعة العربية، تمهيدا للملتقى المزمع عقده بتاريخ 21 و22 جويلية المقبل بالمغرب، الذي يتبنى آلية للتنسيق العربي للحد من مخاطر الكوارث، حيث أرسلت الجزائر مخرجات الملتقى للجامعة العربية كجزء من الآلية التي سيناقشها اجتماع المغرب.