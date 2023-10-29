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الجزائر

هذه أهم المشاريع التي دشنها الرئيس تبون بولاية الجلفة

الشروق أونلاين
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هذه أهم المشاريع التي دشنها الرئيس تبون بولاية الجلفة
ح.م
جانب من زيارة الرئيس

شرع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأحد، في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية الجلفة، أين عاين ودشن عدد من المشاريع التنموية.

وحسب بيان للرئاسة، فقد قام الرئيس في أول محطة له بتدشين الخط الحيوي للسكك الحديدية الرابط بين بوغزول والجلفة والأغواط.

القطار الذي سيدخل حيز الخدمة بداية من 30 أكتوبر 2023، يربط بين 3 ولايات هي المدية، الجلفة والأغواط ويمر عبر 6 محطات.

الرئيس تبون قام بعدها بإعطاء إشارة انطلاق عملية تشجير نحو 400 الف هكتار كجزء من مشروع إعادة بعث السد الأخضر أين استمع إلى شروحات حول هذه العملية.

أما في المحطة الثالثة من زيارته التفقدية، فأشرف رئيس الجمهورية على تدشين مركز مكافحة السرطان الذي تم انجازه شهر جويلية الفارط، قبل الأجل الذي كان محددا شهر مارس 2024.

و في ذات الإطار، طاف الرئيس تبون بمختلف أقسام هذا المرفق الاستشفائي المتخصص المزود بأحدث التجهيزات الطبية والمرافق الضرورية للتكفل الجيد بالمرضى مع تغطيته لكافة المناطق المجاورة.

وفي قطاع التعليم العالي، ستتزود الولاية بأول كلية متخصصة في الطب، بسعة حوالي 100 مقعد بيداغوجي.

وبعد تدشينه للهيكل الجامعي سيستمع رئيس الجمهورية إلى عروض تخص البرنامج التكميلي للتنمية لفائدة الولاية وكذا مخططها التنموي.

وبذات المناسبة سيعقد الرئيس تبون لقاء مع ممثلي المجتمع المدني سيستمع خلاله إلى انشغالاتهم واقتراحاتهم وتطلعاتهم بخصوص عديد القطاعات.

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التعليقات
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  • باديس

    نتمني من رئيس الجمهورية ان يزور كل ولايات الوطن .

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