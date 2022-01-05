هذه أهم تفاصيل مشروع اصلاح منظومة العلوم الطبية بالجزائر

كشف بوعلام سعيداني، مدير عام التعليم والتكوين العالي بوزارة التعليم العالي، الأربعاء، عن أهم الاصلاحات المرتقبة على منظومة العلوم الطبية بالجزائر مستقبلا.

وقال سعيداني، الأربعاء، خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة أن وزارتي الصحة والتعليم العالي تعملان بشكل متواصل على تشكيل لجنة تجمع القطاعين للقوف على المشاكل المسجلة في المستشفيات الجامعية وكليات الطب.

وحسب سعيداني: فالهدف هو تكوين أطباء عامين متخصصين، وهو ما سيدفع وزارة التعليم العالي إلى تمديد مدة التكوين من 7 إلى 9 سنوات، كما هو معمول به عبر عدة بلدان.

وأوضح، إن الطلبة الحاليين في كليات الطب غير معنيين بهذا التغيير في حال إقراره رسميا.

كما أشار سعيداني إلى أن إعادة النظر في هندسة التعليم العالي في الطب، بالمرور من نظام المقياس إلى نظام الوحدة، بشكل سيسمح بتدريس المرض والعلاج والوقاية في نفس الوقت.

وحسب نفس المتحدث، فإنه تقرر أيضا إعادة النظر في طريقة الترقية بالنسبة في المستشفيات الجامعية، بحكم أن سلم التقييم يعود إلى 30 سنة خلت ومن المهم إعادة النظر فيه.

ومن جهته أكد البروفيسور رياض مهياوي للإذاعة الجزائرية، أن الملتقى الوطني لعصرنة المنظومة الصحية المقرر السبت المقبل، سيكون لبنة للتغير والتجديد وإحداث ثورة في مجال الصحة على المستوى الوطني.

وأشار إلى أنه سيجتمع يومي الـ 08 والـ 09 جانفي أكثر من 700 مهني وخبير في الصحة بمشاركة الشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني، للتباحث حول الخطوط الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لبناء نظام صحي جديد قادر على تلبية احتياجات السكان وفقا للمعايير الدولية.

وتابع مهياوي “هناك سبعة ورشات مختارة بدقة انطلاقا من الاستعجالات الطبية إلى رقمنة القطاع والتجهيزات وكذا الصيدلة وتمويل المستشفيات وصولا إلى مرونة التسيير وكذا تسهيل الاجراءات على المواطن”.

وأكد البروفيسور مهياوي إشراك كافة الفاعلين في القطاع الصحي في هذه الورشات على غرار النقابات و الجمعيات الفاعلة في المجال وصولا الى مهنيي القطاع بكافة تخصصاتهم بهدف تكوين رؤية واضحة حول السياسة الصحية والوصول الى تحقيق الفعالية والنجاعة المطلوبة.