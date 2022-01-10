هذه أهم توصيات الملتقى الوطني حول تجديد المنظومة الصحية
خرجت الورشات الثمانية للملتقى الوطني حول تجديد المنظمة الصحية بعدة توصيات لتحسين التكفل الصحي بالمواطنين وتطوير أداء المؤسسات الاستشفائية.
وخرج المختصون المجتمعون في الورشات الثمانية بعدة توصيات منها:
1- إنشاء معهد وطني لليقظة الصحية.
2- تدعيم وتحديث منظومة الإعلام الصحي الوقائي
3- مراجعة معايير تصنيف المؤسسات الصحية مع الأخذ بعين الاعتبار معيار النشاط.
4- تفعيل نظام التعاقد بين قطاع الصحة وصناديق الضمان الاجتماعي والتأمينات الاقتصادية.
5- مراجعة القوانين الأساسية وإنشاء نظام تعويضي يسمح بتشجيع الكفاءات و تقدير الاداء و المجهود
6- تحيين قائمة الأمراض المهنية
7- الزيادة في العلاوات المخصصة لشاغلي المناصب العليا على مستوى مؤسسات الصحية,
8- وضع تدابير تحفيزية لفائدة الممارسين الاخصائيين لضمان تغطية صحية عادلة على مستوى مناطق الجنوب والهضاب العليا
9- تمكين مستخدمي قطاع الصحة من الاستفادة من التقاعد المسبق بالنظر الى مشقة العمل عي هذا المجال
10- التكوين الأولي والتكوين المستمر، إعادة النظر في البرامج التكوينية ،تثمين الخبرة المكتسبة، توجيه و دعم مشاريع البحث
11- إنشاء مدرسة عليا للمناجمنت الصحي.
12- ترقية اللغة الإنجليزية كلغة علمية في التكوين والبحث،
13- انشاء صناديق مالية خاصة للتكفل بالنفقات غير المتوقعة المنجرة عن الأزمات الصحية.
14- مراجعة أساليب تغطية تكاليف علاجات الأجانب المقيمين وغير المقيمين.
15- تعزيز مراقبة الاستخدام العشوائي للأدوية.
16- استحداث مهن جديدة تنشط في مجال صيدلية المدينة.
17- تعزيز مكانة الطبيب العام في المنظومة الصحية وتثمين دوره في التكفل بالمرضى
18- إنشاء مركز استقبال، فرز و توجيه المرضى على مستوى كافة مصالح الاستعجالات.
19- اعادة بعث دور المعهد الوطني للصحة العمومية في اليقظة الصحية.